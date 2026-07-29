Πωλήσεις 1,4 δισ. ευρώ για Gucci το β' τρίμηνο - Σε ράλι 12,5% η μετοχή της Kering

«Πιστεύουμε ότι ο όμιλος επικεντρώνεται στις σωστές προτεραιότητες για να ανακτήσει δυναμική και να επανασυνδεθεί με φιλόδοξους πελάτες, ιδίως για τη μάρκα Gucci».

Πωλήσεις 1,4 δισ. ευρώ πέτυχε στο β' τρίμηνο η Gucci, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών με αποτέλεσμα η μετοχή της Kering να επιδίδεται σε ράλι 12% ενισχύοντας τις ελπίδες ότι οι προσπάθειες ανάκαμψης του Διευθύνοντος Συμβούλου Λούκα Ντε Μέο, αρχίζουν να αποδίδουν.

Η μετοχή της Kering σκαρφαλώνει 12,59% στα 282,05 ευρώ, προς την καλύτερη ημέρα διαπραγμάτευσής της από τα μέσα Ιανουαρίου 2025, αφού η ισχυρή ζήτηση στις ΗΠΑ για τις νέες τσάντες της Gucci αύξησε τον κύκλο εργασιών εν μέσω συγκεκριμένων προσπαθειών μείωσης του χρέους από τον CEO του Ομίλου.

«Πιστεύουμε ότι ο όμιλος επικεντρώνεται στις σωστές προτεραιότητες για να ανακτήσει τη δυναμική του και να επανασυνδεθεί με τους φιλόδοξους πελάτες, ιδίως για τη μάρκα Gucci», ανέφεραν οι αναλυτές της HSBC, αναβαθμίζοντας τη μετοχή σε «buy» από «hold».

Ο τζίρος του δεύτερου τριμήνου της Gucci μειώθηκε 2% σε οργανική βάση, καταγράφοντας την 12η συνεχόμενη τριμηνιαία πτώση, αλλά η επίδοση ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών και ήταν μια σημαντική βελτίωση από το προηγούμενο τρίμηνο.

Η Gucci, η οποία κάποτε ήταν η κινητήρια δύναμη των κερδών της Kering, αλλά βιώνει χρόνια με εξασθένηση της ζήτησης, στοχεύει να επιστρέψει σε ανάπτυξη φέτος, στο πλαίσιο του σχεδίου της διοίκησης για την αναζωογόνηση του γαλλικού ομίλου των 30 δισ. ευρώ.

Το πλάνο περιλαμβάνει κλείσιμο 100 καταστημάτων μέχρι το τέλη 2026 και μείωση των αποθεμάτων κατά 1 δισ. ευρώ εντός 12 μηνών. Το brand θα χρειαστεί μια ισχυρή ανοδική πορεία στις πωλήσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο για να επιτύχει τον στόχο της να επιστρέψει στην ανάπτυξη, εκτίμησαν οι αναλυτές της RBC.