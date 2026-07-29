Τουρισμός

Οι παράξενες παραλίες της Ελλάδας που αξίζει να επισκεφθείτε έστω και μία φορά

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Οι παράξενες παραλίες της Ελλάδας που αξίζει να επισκεφθείτε έστω και μία φορά
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Αυτές οι εντυπωσιακές παραλίες βρίσκονται σε ελληνικά νησιά αλλά μοιάζουν να είναι… από άλλον πλανήτη.

Άλλες έχουν κόκκινη ή μαύρη άμμο και άλλες εντυπωσιάζουν με την απόκοσμη ομορφιά τους και τους περίεργους σχηματισμούς που θα μπορούσαν να αποτελούν σκηνικό ταινίας φαντασίας. Αυτές οι παραλίες βρίσκονται σε ελληνικά νησιά αλλά μοιάζουν να είναι από άλλον πλανήτη! Διαλέξαμε και σας παρουσιάζουμε μερικές από τις πιο ξεχωριστές και περίεργες παραλίες της Ελλάδας. Εσείς, ποιες έχετε επισκεφτεί ως τώρα;

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