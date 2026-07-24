Τράπεζες: Πού «παίζεται» η υπέρβαση στο δεύτερο τρίμηνο

Τη δυναμική που επιδεικνύει η πιστωτική επέκταση σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αβεβαιότητας θα αντιπαραβάλουν ξανά οι διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, με τα επιτοκιακά έσοδα και τις προμήθειες να προσθέτουν πόντους.

Τη δυναμική που επιδεικνύει η πιστωτική επέκταση σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αβεβαιότητας θα αντιπαραβάλλουν ξανά οι διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, με τα επιτοκιακά έσοδα και τις προμήθειες να προσθέτουν πόντους.

Από τη στιγμή που το παραπάνω στοίχημα δικαίωσε την πλευρά των τραπεζιτών σε σειρά τριμήνων, αποτελώντας την αιχμή του «story», δεν έχουν λόγο να αλλάξουν κάτι δραστικά. Πλέον, όμως, η εικόνα εμπλουτίζεται, καθώς αρχίζουν να αποδίδουν πιο ουσιαστικά οι κινήσεις διεύρυνσης των πηγών εσόδων, με τις προμήθειες να αποκτούν μεγαλύτερο βάρος και επιμέρους δραστηριότητες να ενισχύουν σταδιακά τη συνεισφορά τους. Με αυτά λοιπόν θα προσέλθουν στο δεύτερο, παρουσιάζοντας, ένα αρκετά συμπαγές σετ αποτελεσμάτων.

Συνεχίζουν την ανιούσα τα επιτοκιακά έσοδα

Σύμφωνα με το consensus των αναλυτών, τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να ενισχυθούν κατά 2,5% περίπου κατά μέσο όρο σε τριμηνιαία βάση για τις τέσσερις συστημικές. Θα αποτελεί το δεύτερο διαδοχικό αναπτυξιακό τρίμηνο - για την Alpha θα ειναι το 5ο τρίμηνο αύξησης - σε επίπεδο επιτοκιακών εσόδων. Η δυναμικότερη, ωστόσο, πιστωτική επέκταση και τα υψηλότερα επιτόκια, με τη συνακόλουθη ανατιμολόγηση, συνεπικουρούμενα και από το μεγαλύτερο ημερολογιακά δεύτερο τρίμηνο, ενδέχεται να διαψεύσουν θετικά την αγορά, οδηγώντας σε επί τα βελτίω αναθεωρήσεις . Τα βλέμματα θα στραφούν και στον τόνο που θα δώσουν οι διοικήσεις για τη συνέχεια, εν μέσω ενός consensus που αναζητεί ισορροπίες και στίγμα από τη Φρανκφούρτη για την πορεία των επιτοκίων.

Η Κριστίν Λαγκάρντ φρόντισε να κρατήσει κλειστά τα «χαρτιά» της παρέχοντας ελάχιστες κατευθυντήριες γραμμές, εν μέσω μιας σειράς αβεβαιοτήτων που συνδέονται με τον πληθωρισμό, τα γεωπολιτικά και τη χρονική φάση, στην οποία θα συναντηθεί με τη Fed και την Τράπεζα της Αγγλίας. Οι αναλυτές φαίνεται να συγκλίνουν προς μια ακόμη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας κατά συνέπεια στις δύο για φέτος και στο 2,5%, προτού υπάρξει σταθεροποίηση για το μεγαλύτερο μέρος του επόμενου έτους και εν συνεχεία μια αποκλιμάκωση στο 2%. Βέβαια δεν θα είναι πρώτη φορά που οι αναλυτές θα προχωρήσουν σε έκτακτη αναθεώρηση των εκτιμήσεών τους - «παγώνοντας» τις αυξήσεις και βλέποντας προς τα κάτω - εν μέσω μιας ευρείας ανασύνταξης. Κάτι ανάλογο συμβαίνει άλλωστε και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού .

Γεμάτο το «καλεντάρι» για προμήθειες

Ψηλότερα ανεβαίνει ο πήχης των προσδοκιών για τις προμήθειες. Η πλούσια δραστηριότητα στο investment banking, με μεγάλες κεφαλαιακές αυξήσεις, ομολογιακές εκδόσεις (προμήθειες αναδοχής - διοργάνωσης και συντονισμού). Μένει να φανεί πόσα πρόλαβαν να «γράψουν» στο δεύτερο τρίμηνο και πόσα έμειναν κάβα για τη συνέχεια.

Πόντους αναμένεται να προσθέσει και το trading, καθώς η αυξημένη μεταβλητότητα συντήρησε τη ζήτηση για συναλλαγές αντιστάθμισης κινδύνου από ομίλους και επιχειρήσεις. Ενδεικτικά, η Πειραιώς ανέκαμψε πλήρως από την αρνητική επίδραση του πρώτου τριμήνου, ενισχύοντας την εικόνα των συνόλου της. Στη γραμμή των προμηθειών αρχίζει να περνά σταδιακά και η εποχική ώθηση από τις αυξημένες τουριστικές ροές και τη συνακόλουθη ενίσχυση των συναλλαγών.

Εντός στόχων το κόστος κινδύνου

Από την άλλη, σχεδόν σταθερή εκτιμάται ότι θα παραμείνει η γραμμή κόστους σε τριμηνιαία βάση, με το κόστος κινδύνου να παραμένει ευθυγραμμισμένο με τις γραμμές καθοδήγησης. Παρά τις κατά σειρά έκτακτες επιβαρύνσεις τα τελευταία τρίμηνα, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις παραπέμπουν σε πιο περιορισμένα one - offs, κυρίως για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και από την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, με τον σχετικό λογαριασμό να εκτιμάται σε μόλις λίγα εκατομμύρια ευρώ (Eurobank υπολογίζει κοντά στα 3 εκατ. ευρώ τα οποία έχει ενσωματώσει στο τρίμηνο) χωρίς πρόσθετες μελλοντικές επιβαρύνσεις. Σχετικά με τα πρόγραμμα στήριξης σχολείων και πανεπιστημίων, οι τράπεζες αναμένεται να επιβαρύνουν τα μεγέθη του τετάρτου τριμήνου.

Πέραν αυτών, αναμένεται επαναφορά στις αρχικές σταθμίσεις των μακροοικονομικών σεναρίων, μετά τη μεγαλύτερη βαρύτητα που είχε δοθεί στο δυσμενές σενάριο, με πιο συντηρητικές ωστόσο παραδοχές για το βασικό σενάριο.

Η πιστωτική επέκταση «τρώει» κεφάλαιο