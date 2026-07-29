Ποια Ελληνίδα κατέκτησε το βραβείο Albert Einstein - Ιστορική στιγμή για την ελληνική επιστήμη

Η Ελληνίδα παλαιοανθρωπολόγος τιμήθηκε με το Albert Einstein World Award for Science 2026, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στην επιστήμη, για την έρευνά της που άλλαξε την κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης.

Η επιστήμη δεν βρίσκεται συχνά στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, όταν, όμως, μια Ελληνίδα ερευνήτρια κατακτά μία από τις κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις στον κόσμο, η είδηση ξεπερνά τα όρια της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η Κατερίνα Χαρβάτη είναι η νέα κάτοχος του Albert Einstein World Award for Science 2026, ενός βραβείου που απονέμεται σε επιστήμονες με καθοριστική συμβολή στην πρόοδο της γνώσης.

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