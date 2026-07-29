Ειδήσεις | Ελλάδα

Ποια Ελληνίδα κατέκτησε το βραβείο Albert Einstein - Ιστορική στιγμή για την ελληνική επιστήμη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ποια Ελληνίδα κατέκτησε το βραβείο Albert Einstein - Ιστορική στιγμή για την ελληνική επιστήμη
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η Ελληνίδα παλαιοανθρωπολόγος τιμήθηκε με το Albert Einstein World Award for Science 2026, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στην επιστήμη, για την έρευνά της που άλλαξε την κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης.

Η επιστήμη δεν βρίσκεται συχνά στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, όταν, όμως, μια Ελληνίδα ερευνήτρια κατακτά μία από τις κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις στον κόσμο, η είδηση ξεπερνά τα όρια της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η Κατερίνα Χαρβάτη είναι η νέα κάτοχος του Albert Einstein World Award for Science 2026, ενός βραβείου που απονέμεται σε επιστήμονες με καθοριστική συμβολή στην πρόοδο της γνώσης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Jenny.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το δίλημμα που έθεσε ο Μητσοτάκης - Ποιος δεν «βάζει μυαλό» - Τα γενέθλια του Τσίπρα

Γιατί κάθε Απρίλιο σημειώνεται boom προσλήψεων - Ποιοι κλάδοι «είδαν» αυξήσεις μισθών

Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Υποχρεωτικά στο νέο σύστημα και οι μικρές επιχειρήσεις - Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου

Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider