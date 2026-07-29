Ο Απρίλιος ήταν ο μήνας με το υψηλότερο ποσοστό προσλήψεων πλήρους απασχόλησης που άγγιξε το 63% το 2026. Μία στις τρεις συλλογικές συμβάσεις (37,2%) που υπογράφηκαν φέτος προέβλεπαν μισθολογικές αυξήσεις.

Ενίσχυση της απασχόλησης αλλά συγκρατημένες αυξήσεις μισθών φανερώνουν τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα του ΚΕΠΕ για τις ροές μισθωτής απασχόλησης, που αφορούν το πρώτο 4μηνο του 2026.

Σύμφωνα με την έρευνα του Κέντρου, οι ροές ακολούθησαν την αναμενόμενη πορεία, δηλαδή διατήρησαν το ίδιο πρόσημο και τους τέσσερις πρώτους μήνες του έτους. Έτσι, ο Ιανουάριος κατέγραψε μείωση των μισθωτών, κοντά στον μέσο όρο της περιόδου 2013-2024 και λίγο μεγαλύτερη από το 2025 (περίπου 3,3 χιλ.), ενώ οι υπόλοιποι μήνες αυξήσεις.

Τον Φεβρουάριο η αύξηση ήταν μικρότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 2013-2024 και αρκετά μικρότερη από τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (6,7 χιλ.), αλλά τον Μάρτιο και Απρίλιο το θετικό ισοζύγιο ξεπέρασε τόσο τον μέσο όρο όσο και τις επιδόσεις του 2025 (περίπου 11,5 χιλ. κάθε μήνα).

Τυπικά, η αύξηση των μισθωτών ενισχύεται όσο πλησιάζει το καλοκαίρι και οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό ακολουθούν την άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας και κυρίως του τουρισμού και της εστίασης. Οι προσλήψεις ήταν λιγότερες κατά 18,4 χιλ. το πρώτο τετράμηνο του 2026, όμως το ισοζύγιο παρέμεινε θετικό λόγω επίσης λιγότερων απολύσεων.

Η σύνθεση των προσλήψεων ως προς το είδος απασχόλησης παρέμεινε ίδια:

το 58% των προσλήψεων αφορούσαν προσλήψεις πλήρους απασχόλησης,

το 33% προσλήψεις μερικής απασχόλησης και

το υπόλοιπο σχεδόν 9% προσλήψεις σε θέσεις εκ περιτροπής απασχόλησης.

Όπως και τα προηγούμενα έτη, ο Απρίλιος ήταν ο μήνας με το υψηλότερο ποσοστό προσλήψεων πλήρους απασχόλησης που άγγιξε το 63% το 2026. Εκτός από τις νέες προσλήψεις, καταγράφηκαν μετατροπές συμβάσεων, 15,7 χιλ. στο σύνολο, αριθμός αυξημένος σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Το θετικό στοιχείο είναι ότι μειώθηκε και άλλο το μερίδιο των μετατροπών σε συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου σε μόλις 0,7%, ενώ αυξήθηκαν σε σχεδόν 27% οι μετατροπές συμβάσεων σε εκ περιτροπής με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου.

Αναφορικά με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που υπογράφηκαν το πρώτο τετράμηνο, αυτές έφτασαν τις 86, μία λιγότερη σε σύγκριση με το 2024 και 14 περισσότερες σε σύγκριση με το 2025. Από αυτές, περίπου μία στις τρεις συλλογικές συμβάσεις (37,2%) προέβλεπαν μισθολογική αύξηση, ποσοστό χαμηλότερο σε σύγκριση με το 2025 (44,4%), αλλά λίγο υψηλότερο σε σύγκριση με το 2024 (35,6%).

Θετική εξέλιξη ήταν ότι οι μισθολογικές αυξήσεις που δόθηκαν ήταν λίγο υψηλότερες σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα δύο έτη και φαίνεται να ακολουθούν ανοδική πορεία. Αντίθετα, ο αριθμός των εργαζομένων που αφορούσαν οι συλλογικές συμβάσεις ήταν μικρότερος το 2026, ενώ συνεχίζει να ακολουθεί πτωτική πορεία.