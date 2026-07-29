Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων 8% στο β' τρίμηνο - Μέρισμα 0,15 δολάρια/μετοχή

Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα έσοδά της για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2026 ανήλθαν σε 104,9 εκατ. δολάρια, έναντι 96,7 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η Capital Clean Energy Carriers Corp. (CCEC), ιδιοκτησίας του Ευάγγελου Μαρινάκη, ανακοίνωσε αύξηση εσόδων κατά 8% στο β' τρίμηνο του 2026, ενώ προχωρά στην περαιτέρω ενίσχυση του στόλου της με νέα πλοία μεταφοράς LNG και αερίων.

Ειδικότερα, η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα έσοδά της για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2026 ανήλθαν σε 104,9 εκατ. δολάρια, έναντι 96,7 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε μέρισμα ύψους 0,15 δολαρίων ανά μετοχή για το β' τρίμηνο του 2026 αλλά και την έναρξη ενός προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 20 εκατ. δολαρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της CCEC, Γεράσιμος Καλογηράτος, σχολίασε: «Η ισχυρή μεταβλητότητα που καταγράφηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2026 στις αγορές μεταφοράς αερίων, ως συνέπεια της έντασης στη Μέση Ανατολή, μας επέτρεψε να εξασφαλίσουμε πρόσθετη κάλυψη με ελκυστικούς ναύλους για τα πλοία μεταφοράς LNG και LPG, διαμορφώνοντας τη μέση διάρκεια των σταθερών συμβολαίων για τον στόλο LNG/C στα 6,5 έτη και στα 0,9 έτη για τον στόλο LPG/πολλαπλών αερίων.

Με την παραλαβή των δύο LNG/Cs, δύο HMG/Cs και δύο MG/Cs από την αρχή του έτους, ο στόλος μας στο νερό αποτελείται από 14 τελευταίας γενιάς LNG/Cs, δύο HMG/Cs, δύο MG/Cs και ένα παλαιότερο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Neo-Panamax, ενώ τελούν υπό παραγγελία επιπλέον επτά LNG/Cs, δύο HMG/Cs, τέσσερα MG/Cs και ένα LNGB/V.

Αυτό καθιστά την CCEC τη μεγαλύτερη εισηγμένη στις ΗΠΑ ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς LNG, με σημαντικό αποτύπωμα στην αγορά LPG και ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική έως το 2029. Διαθέτουμε διαφοροποιημένη πελατειακή βάση με συμβασιοποιημένα έσοδα ύψους περίπου $2,9 δισ., τα οποία θα μπορούσαν να αυξηθούν σε περίπου $4,3 δισ., στην περίπτωση άσκησης όλων των δικαιωμάτων που συνοδεύουν τις ναυλώσεις, παρέχοντας στους επενδυτές μας ορατότητα και σταθερότητα ταμειακών ροών».