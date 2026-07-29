ΟΔΔΗΧ: Στο 2,22% η απόδοση από τη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων - Κάλυψη 2,31 φορές

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Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 923 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,31 φορές.

Στο 2,22% διαμορφώθηκε η απόδοση της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ, η οποία διενεργήθηκε σήμερα. Σημειώνεται πως κατά την αντίστοιχη δημοπρασία του Ιουνίου, η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 2,16%.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 923 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,31 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.