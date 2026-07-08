Lamda - Ελληνικό: Ακίνητα από… «χρυσό» αξίας 1,7 δισ., «50άρης» ο Riviera Tower - «Χαμός» στη Little Athens

Συνολικές εισπράξεις άνω του 1,7 δις από πωλήσεις ακινήτων στο Ελληνικό έχει πετύχει η Lamda Development από την έναρξη του έργου μέχρι την 31.05.2026. Το 87% από τις 671 κατοικίες του Little Athens έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί. Τελειώνει ο Riviera Tower, προχωρούν τα Malls. Νέα ρεκόρ σε εμπορικά κέντρα και μαρίνες.

Συνολικές εισπράξεις άνω του 1,7 δις από πωλήσεις ακινήτων στο πλαίσιο της μεγάλης αστικής ανάπλασης στον χώρο του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό (The Ellinikon) έχει πετύχει η Lamda Development από την έναρξη του έργου μέχρι την 31.05.2026. Με το 87% από τις 671 κατοικίες του Little Athens να έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί από υποψήφιους αγοραστές.

Ειδικότερα, σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens. Μέχρι το τέλος Μαΐου 2026 είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση. Από αυτά, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονται σε 585 διαμερίσματα. Επιπλέον, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις ανήλθαν σε 87 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 33% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αναδεικνύοντας τη συνεχόμενη δυναμική των πωλήσεων και αυξανόμενη συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων στα αποτελέσματά μας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο αναγνωρίστηκαν έσοδα ύψους 14 εκατ. από πωλήσεις ακινήτων (κυρίως από πωλήσεις γραφειακών χώρων).

Ως αποτέλεσμα της εμπορικής αυτής επιτυχίας, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 31.05.2026 ξεπέρασαν τα 1,7 δις ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο Έργο στο Ελληνικό ανήλθαν στα 614 εκατ. στις 31.03.2026 (έναντι 567 εκατ. την 31η.12.2025), ενώ για μια ακόμη περίοδο δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το Έργο στο Ελληνικό, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ποσού 232 εκατ. ευρώ.

Ο Riviera Tower και τα Malls Ελληνικού

Σε σχέση με το Ελληνικό, ο περίφημος οικιστικός ουρανοξύστης, Riviera Tower, έφτασε στον 50ό όροφο, ολοκληρώνοντας την ανέγερση του στο τελικό του ύψος των 200 μέτρων. Παράλληλα, η ολοκλήρωση του 44ου ορόφου, τον Μάρτιο, οδήγησε στην πλήρη είσπραξη συμβατικής πληρωμής ύψους περίπου 60 εκατ., ενισχύοντας σημαντικά τις ταμειακές ροές της εταιρείας.

Ως προς τα Malls που προχωρούν στο Ελληνικό και αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις στους δύο, υπό ανάπτυξη, προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο project, μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 70% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 76% του GLA στη Riviera Galleria, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της αγοράς και το έντονο ενδιαφέρον κορυφαίων διεθνών brands για τη συμμετοχή τους σε αυτά τα εμβληματικά έργα. Οι εργασίες σκυροδέτησης στη Riviera Galleria (ανάδοχος ΜΕΤΚΑ) έχουν ολοκληρωθεί, ενώ οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (MEP) και οι εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων προχωρούν. Στο The Ellinikon Mall, η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενώ οι εργασίες ξεκινήσαν το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Το capex

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2026, η εταιρεία αποδέχτηκε δεσμευτική προσφορά για την πώληση δύο οικοπέδων στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «A-Π2», έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 41,5 εκατ., που αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα 2.650 ευρώ ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2026 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και έργα υποδομών ποσού 126 εκατ., με το ποσό των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών, από την έναρξη του έργου έως την 31.03.2026, να διαμορφώνεται πλέον στα 1,115 δις ευρώ.

Νέο ρεκόρ σε Εμπορικά Κέντρα, Μαρίνες

Χτες, η Lamda Development ανακοίνωσε τα οικονομικά μεγέθη α’ τριμήνου 2026, βάσει των οποίων εμφάνισε νέο ρεκόρ Operating Malls EBITDA στα 24,9 εκατ., αυξημένο κατά 5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, αλλά και νέο ρεκόρ EBITDA για τη Μαρίνα του Φλοίσβου στα 4,5 εκατ., αυξημένο κατά 12% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου ξεπέρασε τα 3,8 δις. Τα συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν στα 831 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις/έσοδα ανήλθαν σε 142,7 εκατ. (+35%), τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) Ομίλου προ αποτιμήσεων & λοιπών αναπροσαρμογών σε 12,3 εκατ. και τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) Ομίλου σε 13,9 εκατ. (-20%).

Τα τέσσερα (4) Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία κατέγραψαν Operating EBITDA €22,7εκ το πρώτο τρίμηνο του 2026. Το Operating Malls EBITDA προσαρμοσμένο για μεταχρεώσεις εξόδων διοικητικής υποστήριξης και λοιπών υποστηρικτικών λειτουργιών ύψους €2,2εκ, ανήλθε στα €24,9εκ, αυξημένο κατά 5% σε ετήσια βάση. Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των βασικών μισθωμάτων κατά 5% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, καθώς και στην αύξηση των εσόδων από στάθμευση κατά 8% για την ίδια περίοδο. Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της επισκεψιμότητας (+5% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2025), καθώς και από την επίτευξη νέου ιστορικού υψηλού στον συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων, ο οποίος ανήλθε σε €187εκ για την ίδια περίοδο. Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS την 31.03.2026 ανήλθε σε €1,8δις, με την αξία των 4 Εμπορικών Κέντρων σε λειτουργία, στα €1,4δις.

Η Μαρίνα του Φλοίσβου συνέχισε την ισχυρή αναπτυξιακή της πορεία, επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ το πρώτο τρίμηνο του 2026. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €6,3εκ, ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα €4,5εκ. Η ισχυρή αυτή επίδοση οφείλεται κυρίως στη σταθερή υψηλή ζήτηση για τη Μαρίνα του Φλοίσβου, η οποία καταγράφει μέγιστη πληρότητα στις μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού, στα αυξημένα έσοδα από τέλη διερχόμενων σκαφών, καθώς και στις ετήσιες συμβατικές αυξήσεις των τελών ελλιμενισμού.

Ενώ η Μαρίνα του Φλοίσβου συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις, στη Μαρίνα Αγίου Κοσμά βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα σταδιακής μείωσης του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων ελλιμενισμού, στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων σκαφών. Η Μαρίνα Αγίου Κοσμά, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του παρακείμενου συγκροτήματος Riviera Galleria, ενός εμβληματικού προορισμού για premium brands, αναμένεται, με την ολοκλήρωση των έργων, να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ενίσχυσης των εσόδων του Ομίλου.