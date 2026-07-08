Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Στο 47,6% «αναρριχήθηκε» το ποσοστό της UniCredit στη Commerzbank

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στο 47,6% «αναρριχήθηκε» το ποσοστό της UniCredit στη Commerzbank
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η νέα μετοχική σύνθεση επιτρέπει στον CEO της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ να αποκτήσει ουσιώδη έλεγχο στην Commerzbank, μετά από διετή «πολιορκία».

Όλο και πιο κοντά τον έλεγχο της Commerzbank βρίσκεται η UniCredit, με τη συμμετοχή της να ανέρχεται σε 47,6% καθώς οι επενδυτές προσέφεραν αρκετές μετοχές τους στο τέλος της προσφοράς εξαγοράς της ιταλικής τράπεζας.

Τίτλοι που αντιπροσωπεύουν το 17,6% του κεφαλαίου της Commerzbank προσφέρθηκαν στην προθεσμία της 3ης Ιουλίου. Η UniCredit κατείχε ήδη λίγο κάτω από το 30%, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μετοχών και των παραγώγων που είναι μετατρέψιμα σε μετοχές.

Η νέα μετοχική σύνθεση επιτρέπει στον CEO της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ να αποκτήσει ουσιώδη έλεγχο στην Commerzbank, μετά από μια διετή «πολιορκία» που έχει αναστατώσει τη Γερμανία.

Μια πλήρης εξαγορά θα σηματοδοτούσε τη μεγαλύτερη τραπεζική συμφωνία στην Ευρώπη εδώ και περίπου δύο δεκαετίες και θα μετέτρεπε το ιταλικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τράπεζα σε κυρίαρχη δύναμη στη Γερμανία, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία του στην Πολωνία.

«Αυτό αντιπροσωπεύει ένα ακόμη βήμα προς τον de facto έλεγχο της γερμανικής τράπεζας», τόνισε ο Νίκολο Νουνζιάτα, στρατηγικός αναλυτής μετοχών και πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στην Banca Finint.

«Η πορεία προς μια πιθανή πλήρη εξαγορά παραμένει μακρά και περίπλοκη, με ρυθμιστικές, γερμανικές πολιτικές και λειτουργικές προκλήσεις. Ωστόσο, ο κ. Ορσέλ έχει ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Bloomberg, o κ. Ορσέλ πιθανότατα θα είναι σε θέση να διορίσει νέους εκπροσώπους στο εποπτικό συμβούλιο, ανοίγοντας το δρόμο για στρατηγικές κινήσεις ή αλλαγές στη διοίκηση, μόλις η UniCredit αναλάβει την κυριότητα των νέων μετοχών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δημογραφικό: Εγκατέλειψαν την Ελλάδα οι μισοί αλλοδαποί το τελευταίο έτος - Μειώθηκε ο πληθυσμός τους κατά 133.000 άτομα

Mykonos Chocolate: Η ιδέα έξι Μυκονιατών έγινε sold out μέσα σε λίγες ημέρες

«Πάγος» στον νέο διαγωνισμό για τις 1.000 κάμερες στους δρόμους κατά των παραβάσεων

tags:
UniCredit
Commerzbank
Μετοχές
Τράπεζες
Εξαγορά
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider