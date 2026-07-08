Στο 47,6% «αναρριχήθηκε» το ποσοστό της UniCredit στη Commerzbank

Η νέα μετοχική σύνθεση επιτρέπει στον CEO της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ να αποκτήσει ουσιώδη έλεγχο στην Commerzbank, μετά από διετή «πολιορκία».

Όλο και πιο κοντά τον έλεγχο της Commerzbank βρίσκεται η UniCredit, με τη συμμετοχή της να ανέρχεται σε 47,6% καθώς οι επενδυτές προσέφεραν αρκετές μετοχές τους στο τέλος της προσφοράς εξαγοράς της ιταλικής τράπεζας.

Τίτλοι που αντιπροσωπεύουν το 17,6% του κεφαλαίου της Commerzbank προσφέρθηκαν στην προθεσμία της 3ης Ιουλίου. Η UniCredit κατείχε ήδη λίγο κάτω από το 30%, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μετοχών και των παραγώγων που είναι μετατρέψιμα σε μετοχές.

Η νέα μετοχική σύνθεση επιτρέπει στον CEO της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ να αποκτήσει ουσιώδη έλεγχο στην Commerzbank, μετά από μια διετή «πολιορκία» που έχει αναστατώσει τη Γερμανία.

Μια πλήρης εξαγορά θα σηματοδοτούσε τη μεγαλύτερη τραπεζική συμφωνία στην Ευρώπη εδώ και περίπου δύο δεκαετίες και θα μετέτρεπε το ιταλικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τράπεζα σε κυρίαρχη δύναμη στη Γερμανία, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία του στην Πολωνία.

«Αυτό αντιπροσωπεύει ένα ακόμη βήμα προς τον de facto έλεγχο της γερμανικής τράπεζας», τόνισε ο Νίκολο Νουνζιάτα, στρατηγικός αναλυτής μετοχών και πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στην Banca Finint.

«Η πορεία προς μια πιθανή πλήρη εξαγορά παραμένει μακρά και περίπλοκη, με ρυθμιστικές, γερμανικές πολιτικές και λειτουργικές προκλήσεις. Ωστόσο, ο κ. Ορσέλ έχει ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Bloomberg, o κ. Ορσέλ πιθανότατα θα είναι σε θέση να διορίσει νέους εκπροσώπους στο εποπτικό συμβούλιο, ανοίγοντας το δρόμο για στρατηγικές κινήσεις ή αλλαγές στη διοίκηση, μόλις η UniCredit αναλάβει την κυριότητα των νέων μετοχών.