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Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Μεταβίβαση τριών οριζοντίων ιδιοκτησιών έναντι 1,95 εκατ. ευρώ

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Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Μεταβίβαση τριών οριζοντίων ιδιοκτησιών έναντι 1,95 εκατ. ευρώ
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Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, ποσού €1.950.000, καταβλήθηκε τμηματικά στην Εταιρεία εντός του 2025 και διατέθηκε για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.

Η εταιρεία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." σε συνέχεια των από 15.06.2026 και 29.06.2026 ανακοινώσεών της σχετικά με τη συναλλαγή με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα, 29 Ιουνίου 2026, υπεγράφη η συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης των τριών οριζοντίων ιδιοκτησιών της Εταιρείας επί της οδού Αγίου Γεωργίου 40-44 στην Πεύκη Αττικής προς τους κ.κ. Βασίλειο Πολύχρονο και Δημήτριο Πολύχρονο.

Η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 15.06.2026 άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, ποσού €1.950.000, καταβλήθηκε τμηματικά στην Εταιρεία εντός του 2025 και διατέθηκε για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.

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