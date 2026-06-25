ΚΕΕΕ: Ζητάει μέτρα για τις επιχειρήσεις σε Ευβοϊκό και Μαλιακό λόγω των μωβ μεδουσών

Τη λήψη άμεσων μέτρων στήριξης για τις επιχειρήσεις των περιοχών του βόρειου Ευβοϊκού και του Μαλιακού Κόλπου ζητάει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, με επιστολή του προέδρου της, Γιάννη Βουτσινά, προς τα συναρμόδια υπουργεία.

Τη λήψη άμεσων μέτρων στήριξης για τις επιχειρήσεις των περιοχών του βόρειου Ευβοϊκού και του Μαλιακού Κόλπου ζητάει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, με επιστολή του προέδρου της, Γιάννη Βουτσινά, προς τα συναρμόδια υπουργεία.

Στην επιστολή της η ΚΕΕΕ επισημαίνει ότι η αυξημένη παρουσία μοβ μεδουσών στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία στην τουριστική αγορά, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ακυρώσεις κρατήσεων, μειωμένη επισκεψιμότητα και απώλειες εσόδων για τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της φιλοξενίας, της εστίασης, της αναψυχής και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Στην επιστολή τίθεται ως αναγκαία η λήψη ειδικών μέτρων στήριξης, όπως προγράμματα ενίσχυσης κεφαλαίου κίνησης, κάλυψης λειτουργικών δαπανών και αξιοποίησης διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου να προστατευθεί η οικονομική δραστηριότητα και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας στις περιοχές που επηρεάζονται από το φαινόμενο.

«Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί να υπάρξει έγκαιρη κινητοποίηση, ώστε να στηριχθούν οι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες οι οποίες εξαρτώνται από την τουριστική δραστηριότητα. Με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων μπορούμε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις και να διαφυλάξουμε την αναπτυξιακή δυναμική των περιοχών αυτών», δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ Γιάννης Βουτσινάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ