Η Uni Systems αποκτά τέσσερις νέες σημαντικές διακρίσεις της Microsoft

Ένα σημαντικό επίτευγμα για τη Uni Systems και την ελληνική αγορά, καθώς γίνεται μια από τις πρώτες εταιρείες που αποκτά το Microsoft Copilot Specialization, σε συνδυασμό με έξι ακόμη Microsoft Specializations και το πλήρες χαρτοφυλάκιο διακρίσεων Solutions Partner.

Η Uni Systems ανακοινώνει την απόκτηση τεσσάρων ακόμη κορυφαίων εξειδικεύσεων της Microsoft: Microsoft Copilot, AI Apps on Microsoft Azure, Identity and Access Management και Azure Virtual Desktop, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία της με τη Microsoft και επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της για τεχνική αριστεία και μετασχηματισμό με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η εξειδίκευση Microsoft Copilot αναδεικνύει την τεχνογνωσία της Uni Systems στην υλοποίηση και υιοθέτηση λύσεων παραγωγικότητας με τεχνολογίες βασισμένες στο Microsoft Copilot. Πιστοποιεί την ικανότητα της εταιρείας να υποστηρίζει οργανισμούς στην ασφαλή ενσωμάτωση του Generative AI στις καθημερινές τους λειτουργίες, να ενισχύει την παραγωγικότητα των εργαζομένων και να δημιουργεί μετρήσιμη επιχειρηματική αξία σε περιβάλλοντα Microsoft 365 και σε σύνθετα εταιρικά οικοσυστήματα, με πλήρη συμμόρφωση προς τα πρότυπα της Microsoft για υπεύθυνη ΤΝ, ασφάλεια και διακυβέρνηση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Uni Systems αποτελεί μια από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες, εκτός των Global Partners της Microsoft, που διαθέτει την εξειδίκευση Microsoft Copilot, γεγονός που αποτελεί ορόσημο στη στρατηγική της δέσμευση για την υιοθέτηση και την υπεύθυνη αξιοποίηση της ΤΝ.

Συμπληρωματικά, η Uni Systems απέκτησε και την εξειδίκευση AI Apps on Microsoft Azure που αντίστοιχα πιστοποιεί τις προηγμένες της δυνατότητες στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση εξατομικευμένων εφαρμογών ΤΝ στο Microsoft Azure. Ενώ η εξειδίκευση Copilot εστιάζει στην ενσωμάτωση της ΤΝ στην καθημερινή εργασία, η AI Apps on Microsoft Azure αναδεικνύει την ικανότητα της εταιρείας να σχεδιάζει και να υλοποιεί σύνθετες, κλιμακούμενες λύσεις ΤΝ, συνδυάζοντας υπηρεσίες Azure AI, data platforms και cloud‑native αρχιτεκτονικές εφαρμογών για την αντιμετώπιση απαιτητικών επιχειρηματικών προκλήσεων.

Παράλληλα, πρόσφατα ανανεώθηκε και η εξειδίκευση Analytics on Microsoft Azure, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική επένδυση της εταιρείας στον τομέα των δεδομένων και της προηγμένης ανάλυσης. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη εξειδίκευση πιστοποιεί την τεχνογνωσία και την αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων cloud analytics στο Microsoft Azure, καθώς και την ικανότητα αξιοποίησης του συνόλου των δεδομένων ενός οργανισμού για την ανάπτυξη λύσεων σε σύνθετα εταιρικά περιβάλλοντα.

Στο χαρτοφυλάκιο των εξειδικεύσεων προστέθηκε η Microsoft Identity and Access Management (IAM) που αφορά την υλοποίηση προηγμένων και ασφαλών λύσεων ψηφιακής ταυτότητας μέσω του Microsoft Entra ID, συμπεριλαμβάνοντας διακυβέρνηση ταυτοτήτων, ελεγχόμενη πρόσβαση, διαχείριση προνομιακών λογαριασμών και αρχιτεκτονικές zero‑trust. Η εξειδίκευση απονέμεται μόνο σε συνεργάτες με αποδεδειγμένη επιτυχία σε έργα πελατών, ισχυρή τεχνική εξειδίκευση και πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα της Microsoft.

Τέλος, η εξειδίκευση Microsoft Azure Virtual Desktop (AVD) αναγνωρίζει τις προηγμένες δυνατότητες της Uni Systems στην παροχή κλιμακούμενων, ασφαλών και υψηλής απόδοσης εικονικών περιβαλλόντων εργασίας στο Microsoft Azure. Πιστοποιεί την ικανότητά της να υποστηρίζει σύγχρονες στρατηγικές ψηφιακού χώρου εργασίας, προσφέροντας ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση, κεντρική διαχείριση και βελτιστοποιημένη εμπειρία τελικών χρηστών μέσω του Azure Virtual Desktop.

Με τις συγκεκριμένες διακρίσεις, η Uni Systems διαθέτει πλέον επτά Microsoft Specializations: 1. AI Apps on Microsoft Azure 2. Analytics on Microsoft Azure, 3. Infra and Database Migration to Microsoft Azure, 4. Cloud Security 5. Identity and Access Management, 6. Microsoft Azure Virtual Desktop, και 7. Copilot, σε συνδυασμό με το πλήρες χαρτοφυλάκιο διακρίσεων Microsoft Solutions Partner σε βασικούς τομείς λύσεων. Συνολικά, επιβεβαιώνουν την ικανότητά της να σχεδιάζει, να υλοποιεί, να διασφαλίζει και να διαχειρίζεται σύνθετες λύσεις cloud, ασφάλειας, σύγχρονου χώρου εργασίας και Τεχνητής Νοημοσύνης για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οργανισμούς.