ΕΥΔΑΠ: Πότε βγαίνουν οι διαγωνισμοί για Ψυττάλεια, υδρομετρητές και τα μεγάλα έργα νερού

Η ΕΥΔΑΠ προχωρά τον σχεδιασμό για Ψυττάλεια 3.0 και «έξυπνους» υδρομετρητές, την ώρα που ορισμένα μεγάλα έργα μετακινούνται χρονικά και κρίσιμες αποφάσεις για την υδροδότηση της Αττικής παραμένουν ανοιχτές.

Με τους σχεδιασμούς για έργα και παρεμβάσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ να βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και με κρίσιμες αποφάσεις για τη μελλοντική υδροδότηση της Αττικής να παραμένουν ανοιχτές, η ΕΥΔΑΠ και το Δημόσιο βρίσκονται σε φάση επαναπροσδιορισμού προτεραιοτήτων απέναντι στην πρόκληση της λειψυδρίας.

Παρά το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ύδρευση και την αποχέτευση, ορισμένες παρεμβάσεις εμφανίζουν καθυστερήσεις σε σχέση με τους αρχικούς σχεδιασμούς, ενώ για άλλα έργα οι τελικές αποφάσεις παραμένουν υπό αξιολόγηση.

Στη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, χαρακτήρισε το 2025 χρονιά - ορόσημο για την εταιρεία, καθώς ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την περίοδο 2025 - 2029, το οποίο δημιουργεί μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τον σχεδιασμό επενδύσεων. Παράλληλα, η εφαρμογή των νέων τιμολογίων από τις αρχές του 2026 εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τα ετήσια έσοδα της εταιρείας κατά περίπου 78,3 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική βάση του επενδυτικού προγράμματος.

Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη 181 έργα, με αιχμή τις υποδομές της Ανατολικής Αττικής, ενώ στο επίκεντρο του σχεδιασμού παραμένουν η μείωση των απωλειών νερού, ο εκσυγχρονισμός των δικτύων και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του υδροδοτικού συστήματος.

Ωστόσο, οι εξελίξεις στα υδατικά αποθέματα των τελευταίων μηνών φαίνεται να επηρεάζουν και τον χρονισμό ορισμένων μεγάλων παρεμβάσεων, οι οποίες εξακολουθούν να αξιολογούνται σε επίπεδο Δημοσίου και αρμόδιων φορέων.

Ψυττάλεια 3.0: Στις αρχές Ιουλίου ο διαγωνισμός για τη μελέτη του έργου των 300 εκατ. ευρώ

Στις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τη μελέτη του έργου «Ψυττάλεια 3.0», η οποία έχει καθυστερήσει σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις που σχεδιάζει η ΕΥΔΑΠ, με προϋπολογισμό που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 500 εκατ. ευρώ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας και τη μετατροπή του σε μία από τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στην Ευρώπη.

Ο σχεδιασμός βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος αφορά την επίτευξη net zero energy, δηλαδή την ενεργειακή αυτονόμηση της εγκατάστασης μέσω της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των παραγόμενων ενεργειακών πόρων.

Ο δεύτερος αφορά το net zero CO₂, μέσω τεχνολογιών δέσμευσης και διαχείρισης διοξειδίου του άνθρακα. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών μεταφοράς αερίων, καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει ανενεργός αγωγός που θα μπορούσε να υποστηρίξει μελλοντικές εφαρμογές μεταφοράς CO₂ προς αποθήκευση ή αξιοποίηση.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την τεταρτοβάθμια επεξεργασία νερού, δηλαδή την περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας των επεξεργασμένων εκροών ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα για επαναχρησιμοποίηση. Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται με τη στρατηγική αντιμετώπισης της λειψυδρίας και την αξιοποίηση ανακτημένου νερού για αρδευτικές, περιβαλλοντικές και άλλες χρήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο βρίσκονται σε εξέλιξη και τα σχετικά master plans επαναχρησιμοποίησης νερού για την Αττική, τα οποία και θα αξιοποιηθούν με βάση την ίδια λογική.

Όπως προβλέπει ο μέχρι τώρα σχεδιασμός, μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού θα απαιτηθούν περίπου δύο χρόνια για την ολοκλήρωση των μελετών, άλλα δύο χρόνια για την ωρίμανση και δημοπράτηση του κυρίως έργου και περίπου τρία χρόνια για την κατασκευή του. Πρόκειται, συνεπώς, για ένα έργο με ορίζοντα υλοποίησης περίπου επτά ετών, γεγονός που μεταθέτει την ολοκλήρωσή του μετά το 2030.

Αντίστροφη μέτρηση για τους «έξυπνους» υδρομετρητές της ΕΥΔΑΠ - Μέχρι το τέλος του 2026 ο διαγωνισμός

Για τους «έξυπνους» υδρομετρητές, το επόμενο βήμα είναι η ολοκλήρωση της μελέτης κόστους - οφέλους (cost-benefit analysis), η οποία, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ, αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Στη συνέχεια τα αποτελέσματά της θα υποβληθούν στη ΡΑΑΕΥ για αξιολόγηση, ενώ θα ακολουθήσει η εξέτασή τους από την Επιτροπή Στρατηγικής και Καινοτομίας της ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί έως το τέλος του 2026 και θα αφορά την εγκατάσταση περίπου 2,1 εκατομμυρίων «έξυπνων» υδρομετρητών, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των νοικοκυριών που εξυπηρετεί η εταιρεία. Η επένδυση εκτιμάται στα περίπου 300 εκατ. ευρώ και η αντικατάσταση των υφιστάμενων μετρητών θα εξελιχθεί σταδιακά σε ορίζοντα δεκαετίας.

Η ΕΥΔΑΠ φέρεται να προσανατολίζεται σε συνεργασίες με μεγάλους διεθνείς παίκτες του κλάδου, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει προηγμένη τεχνογνωσία, ώριμες τεχνολογικές λύσεις και εμπειρία από αντίστοιχα έργα μεγάλης κλίμακας στο εξωτερικό. Οι νέοι μετρητές θα επιτρέπουν την απομακρυσμένη καταμέτρηση της κατανάλωσης χωρίς την ανάγκη επιτόπιων επισκέψεων, θα διευκολύνουν τον ταχύτερο εντοπισμό διαρροών και βλαβών τόσο στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών όσο και στο δίκτυο, ενώ θα προσφέρουν ακριβέστερη εικόνα της κατανάλωσης και καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση των απωλειών νερού.

Βοιωτικός Κηφισός: Προχωρούν τα αντλιοστάσια για τη μεταφορά νερού στο σύστημα της ΕΥΔΑΠ

Στα έργα βραχυπρόθεσμης προτεραιότητας για την ενίσχυση της υδροδότησης της Αττικής περιλαμβάνεται πλέον και ο Βοιωτικός Κηφισός, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι προχωρά ο σχεδιασμός από το Υπερταμείο και την ΕΥΔΑΠ Παγίων για την κατασκευή των αναγκαίων αντλιοστασίων που θα μεταφέρουν νερό από την περιοχή προς το κανάλι της ΕΥΔΑΠ. Η λύση θεωρείται μία από τις ταχύτερες που βρίσκονται σήμερα στο τραπέζι, καθώς βασίζεται σε υφιστάμενες υποδομές και μπορεί να ενισχύσει τα διαθέσιμα αποθέματα σε συντομότερο χρόνο σε σχέση με μεγαλύτερα έργα.

Την ίδια στιγμή, οι αυξημένες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα και της άνοιξης φαίνεται ότι έχουν προσφέρει μια προσωρινή ανάσα στα υδατικά αποθέματα της Αττικής, διευρύνοντας το χρονικό περιθώριο για τις οριστικές αποφάσεις γύρω από τα μεγάλα έργα ύδρευσης. Έτσι, ενώ λύσεις όπως ο Βοιωτικός Κηφισός προωθούνται κανονικά, η τελική στρατηγική για τα πιο σύνθετα και δαπανηρά έργα εξακολουθεί να αξιολογείται.

Εύρυτος: Οι βροχές δίνουν χρόνο, σε εκκρεμότητα η απόφαση για το έργο των 750 εκατ. ευρώ

Σε εκκρεμότητα παραμένει, σύμφωνα με πληροφορίες, η λήψη των οριστικών αποφάσεων για το έργο «Εύρυτος», ένα από τα μεγάλα μακροπρόθεσμα σενάρια που έχουν εξεταστεί για την ενίσχυση της υδροδοτικής ασφάλειας της Αττικής. Δεν αποκλείετια μάλιστα, οι αυξημένες βροχοπτώσεις φέτος και η άνοδος των αποθεμάτων που καταγράφηκε την άνοιξη του 2026 να έδωσαν μια πρόσθετη ανάσα στο σύστημα και να διεύρυναν το χρονικό παράθυρο για τη λήψη των τελικών αποφάσεων γύρω από τη συγκεκριμένη επένδυση.

Το έργο αφορά τη μεταφορά υδάτων από τους ποταμούς Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη στην Ευρυτανία προς τον ταμιευτήρα του Ευήνου, με στόχο την ενίσχυση του υδροδοτικού συστήματος της Αττικής κατά περίπου 150 έως 200 εκατ. κυβικά μέτρα νερού ετησίως. Ο προϋπολογισμός του εκτιμάται σήμερα στα 750 εκατ. ευρώ.

Η προώθησή του παραμένει πρωτίστως ζήτημα αποφάσεων του Δημοσίου, με την ΕΥΔΑΠ να διατηρεί υποστηρικτικό ρόλο. Πάντως, η εταιρεία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει θετικά το έργο ως μία από τις καλύτερες επιλογές για τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της υδροδοτικής επάρκειας της πρωτεύουσας, σε ένα περιβάλλον όπου η λειψυδρία, η ανομβρία και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού.

Μετασχηματισμός της ΕΥΔΑΠ: Τι προχωράει και τι έχει "κολλήσει"

Ο σχεδιασμός για τον μετασχηματισμό του τομέα ύδρευσης δεν περιορίζεται στις πιθανές συγχωνεύσεις ΔΕΥΑ. Περιλαμβάνει και νέο πλαίσιο στελέχωσης για την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, με πιο ευέλικτες διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού και διοικητικών στελεχών. Η ανάγκη αυτή συνδέεται και με τη σημαντική συρρίκνωση του ανθρώπινου δυναμικού των τελευταίων δεκαετιών, καθώς το προσωπικό της ΕΥΔΑΠ έχει μειωθεί δραστικά λόγω μαζικών συνταξιοδοτήσεων, από περίπου 6.000 εργαζόμενους πριν από αρκετά χρόνια σε περίπου 2.000 σήμερα. Στόχος είναι οι δύο εταιρείες να ενισχύσουν τη διοικητική και τεχνική τους επάρκεια, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν τόσο στις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες όσο και σε ενδεχόμενη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τους μέσω συνεργασιών ή συγχωνεύσεων στον χώρο της ύδρευσης και της αποχέτευσης.

Ωστόσο, από την άλλη, προς το παρόν έχει ουσιαστικά παγώσει ο σχεδιασμός για την υποχρεωτική επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ σε νέες περιοχές, ο οποίος είχε περιληφθεί σε παλαιότερο σχέδιο μεταρρύθμισης του τομέα ύδρευσης. Το σχετικό νομοσχέδιο συνάντησε έντονες αντιδράσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση και τις ΔΕΥΑ, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει στην αρχική του μορφή. Παρά ταύτα, πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι η συζήτηση για μεγαλύτερα και οικονομικά ισχυρότερα σχήματα ύδρευσης δεν έχει κλείσει οριστικά, καθώς η ανάγκη αντιμετώπισης των επενδυτικών ελλειμμάτων, της υποστελέχωσης και των προκλήσεων της λειψυδρίας παραμένει στο επίκεντρο του σχεδιασμού για τον κλάδο.