Lidl Ελλάς: Επένδυση 14,8 εκατ. ευρώ για το νέο κατάστημα στη Σαντορίνη

Η συνολική επένδυση για το έργο επιβεβαιώνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της εταιρείας στην τοπική οικονομία και την ελληνική περιφέρεια.

Στρατηγική επένδυση 14,8 εκατ. ευρώ υλοποίησε Lidl Ελλάς για το νέο της κατάστημα στη Σαντορίνη. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 18 Ιουνίου, άνοιξε τις πόρτες του το νέο κατάστημα της αλυσίδας στη Σαντορίνη, στην περιοχή Μεσαριά, 1ο χλμ Επ.Οδ. Φηρών-Πύργου. Το νέο, υπερσύγχρονο κατάστημα αντικατέστησε το παλαιότερο της περιοχής, προσφέροντας πλέον έναν ριζικά ανανεωμένο, άνετο και φιλικό προς το περιβάλλον χώρο στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνολική επένδυση για το έργο ανήλθε στα 14.860.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη της εταιρείας στην τοπική οικονομία και την ελληνική περιφέρεια. Το νέο κατάστημα διακρίνεται για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του, καθώς ενσωματώνει πλήρως στοιχεία της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, εναρμονισμένο απόλυτα με το μοναδικό φυσικό και δομημένο περιβάλλον του νησιού.

Με χώρο πώλησης 916 τ.μ., το κατάστημα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια αναβαθμισμένη, γρήγορη και ευχάριστη πλοήγηση. Ανάμεσα στις σημαντικές καινοτομίες και παροχές του περιλαμβάνονται: