Lidl Ελλάς: Επένδυση 14,8 εκατ. ευρώ για το νέο κατάστημα στη Σαντορίνη

Στρατηγική επένδυση 14,8 εκατ. ευρώ υλοποίησε Lidl Ελλάς για το νέο της κατάστημα στη Σαντορίνη. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 18 Ιουνίου, άνοιξε τις πόρτες του το νέο κατάστημα της αλυσίδας στη Σαντορίνη, στην περιοχή Μεσαριά, 1ο χλμ Επ.Οδ. Φηρών-Πύργου. Το νέο, υπερσύγχρονο κατάστημα αντικατέστησε το παλαιότερο της περιοχής, προσφέροντας πλέον έναν ριζικά ανανεωμένο, άνετο και φιλικό προς το περιβάλλον χώρο στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνολική επένδυση για το έργο ανήλθε στα 14.860.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη της εταιρείας στην τοπική οικονομία και την ελληνική περιφέρεια. Το νέο κατάστημα διακρίνεται για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του, καθώς ενσωματώνει πλήρως στοιχεία της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, εναρμονισμένο απόλυτα με το μοναδικό φυσικό και δομημένο περιβάλλον του νησιού.
Με χώρο πώλησης 916 τ.μ., το κατάστημα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια αναβαθμισμένη, γρήγορη και ευχάριστη πλοήγηση. Ανάμεσα στις σημαντικές καινοτομίες και παροχές του περιλαμβάνονται:
- Σύγχρονα Ταμεία: Διαθέτει συνολικά 10 ταμεία, εκ των οποίων τα 6 είναι self-checkout ταμεία και 4 παραδοσιακά, εξασφαλίζοντας μέγιστη ταχύτητα στις συναλλαγές.
- Ανανεωμένα τμήματα: Φιλοξενεί έναν υπερσύγχρονο χώρο Bake Off με φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα και ψωμί που ψήνονται καθημερινά, καθώς και ανελκυστήρα πελατών για εύκολη πρόσβαση.
- Εξωτερικές υποδομές: Διαθέτει νέο, εργονομικό στέγαστρο για τα καρότσια, διευκολύνοντας την κίνηση των καταναλωτών.
- Χώρος Στάθμευσης: Διατίθενται συνολικά 111 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων 98 γενικές, 7 θέσεις για ΑμεΑ και 6 θέσεις φόρτισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα.
- Ηλεκτροκίνηση: Ήδη από την πρώτη μέρα λειτουργίας είναι διαθέσιμος 1 φορτιστής ηλεκτροκίνητων οχημάτων ενώ υπάρχει τεχνική πρόβλεψη για μελλοντική επέκταση σε έως και 6 θέσεις φόρτισης.