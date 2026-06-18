Πλαστικά Θράκης: Αύξηση τζίρου στα 100,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2026

Στα 100,3 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Πλαστικά Θράκης στο πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 96,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 4,0%.

Στα 100,3 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Πλαστικά Θράκης στο πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 96,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 4,0%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των πωληθέντων όγκων κατά 5,3%, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπορική δυναμική και την ανθεκτικότητα του Ομίλου σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 15,1 εκατ. ευρώ, έναντι 9,2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 64,9%. Παράλληλα, το EBIT διαμορφώθηκε στα 7,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 220,3%.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ουσιαστική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, αποδίδεται κυρίως σε διαρθρωτικού χαρακτήρα παράγοντες, και ειδικότερα:

- Στη συνεχιζόμενη αύξηση των πωληθέντων όγκων και την ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας.

- Στη βελτίωση του προϊοντικού μίγματος και στην αυξημένη προστιθέμενη αξία των πωλήσεων.

- Στην αξιοποίηση της διευρυμένης παραγωγικής δυναμικότητας, ως αποτέλεσμα των επενδύσεων προηγούμενων ετών.

- Στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και ικανότητα προσαρμογής του Ομίλου στις διαμορφωθείσες συνθήκες της αγοράς, ιδίως μετά την έναρξη της γεωπολιτικής κρίσης.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εξέλιξη στα καθαρά αποτελέσματα, με τα κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1177 ευρώ έναντι 0,0105 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αποτυπώνοντας την ουσιαστική ενίσχυση της συνολικής χρηματοοικονομικής επίδοσης του Ομίλου.

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, ο κλάδος της Συσκευασίας κατέγραψε ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση, με αύξηση κύκλου εργασιών κατά 17,8% και σχεδόν διπλασιασμό του EBITDA, το οποίο ενισχύθηκε κατά 97,3%. Ο κλάδος των Τεχνικών Υφασμάτων, παρά τη συγκρατημένη ζήτηση σε επιμέρους αγορές, παρουσίασε βελτίωση μικτής κερδοφορίας και αύξηση EBITDA κατά 38,8%, επιβεβαιώνοντας τη βελτιωμένη λειτουργική συνεισφορά των βασικών τομέων δραστηριότητας του Ομίλου. Σημειώνεται ότι η συνεισφορά της δραστηριότητας στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία στα αποτελέσματα του τριμήνου είναι πολύ περιορισμένη, λόγω της ενοποίησης μόνο για μέρος της περιόδου.

Ως προς τη χρηματοοικονομική θέση, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 71,1 εκατ. ευρώ έναντι 56,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη χρηματοδότηση της εξαγοράς και στη διανομή προμερίσματος, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν ισχυρές (12,1 εκατ. ευρώ).

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2026, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, Δ. Μαλάμος, σημείωσε: «Το πρώτο τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη δυναμική και την ανθεκτικότητα του Ομίλου σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και γεωπολιτικών προκλήσεων. Η σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας αντανακλά τη σταθερή εμπορική μας πορεία, τη βελτίωση του προϊοντικού μίγματος και την αποτελεσματική αξιοποίηση των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Ομίλου μάς επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια στις ανάγκες των πελατών μας και να διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη λειτουργία μας ακόμη και σε συνθήκες αυξημένης μεταβλητότητας. Παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι για τη συνέχεια της χρονιάς, με βασική προτεραιότητα τη διατήρηση της αναπτυξιακής μας πορείας και την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικής μας θέσης».