ΕΕΕΠ: Χτίζει τον οδικό χάρτη έως το 2030 - Ποιος αναλαμβάνει το στρατηγικό σχέδιο της Αρχής Παιγνίων

Κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την υποστήριξη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Στο επίκεντρο η εποπτεία της αγοράς, ο επιχειρησιακός μετασχηματισμός και η νέα στρατηγική περιόδου 2026 - 2030.

Σε φάση οργανωτικού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού εισέρχεται η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή προχωρά στα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου έως το 2030, ενεργοποιώντας έναν μηχανισμό εξωτερικής υποστήριξης που θα λειτουργήσει ως βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της κανονιστικής, ελεγκτικής και διοικητικής της λειτουργίας σε μία περίοδο όπου η αγορά τυχερών παιγνίων μεταβάλλεται με γρήγορους ρυθμούς.

Η τελευταία απόφαση της ΕΕΕΠ μπορεί σε πρώτη ανάγνωση να μοιάζει με μία τυπική διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού. Ωστόσο, πίσω από τα διοικητικά κείμενα και τις εγκρίσεις πρακτικών διαμορφώνεται το νέο επιχειρησιακό μοντέλο της Αρχής για τα επόμενα χρόνια, σε μία συγκυρία κατά την οποία το online gaming, οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι αυξημένες απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης αλλά και η ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου δημιουργούν ένα περιβάλλον σημαντικά πιο σύνθετο από εκείνο της προηγούμενης δεκαετίας.

Ο νέος σχεδιασμός της ΕΕΕΠ και ο ορίζοντας του 2030

Η Ανεξάρτητη Αρχή προχώρησε στην έγκριση των πρακτικών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 1/2026, κατακυρώνοντας τη συμφωνία - πλαίσιο διάρκειας 30 μηνών που αφορά υπηρεσίες στρατηγικής, επιχειρησιακής και οργανωτικής υποστήριξης για την περίοδο 2026 - 2030. Στόχος είναι η υποστήριξη της ΕΕΕΠ στην άσκηση των κανονιστικών, εποπτικών, ελεγκτικών και διοικητικών αρμοδιοτήτων της, καθώς και η εκπόνηση μελετών στρατηγικού και οργανωτικού χαρακτήρα που θα λειτουργήσουν ως πυξίδα για την επόμενη ημέρα της Αρχής.

Η απόφαση συνδέεται άμεσα με τον ήδη εγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΕΕΠ για την περίοδο 2026 - 2030, αποτυπώνοντας ουσιαστικά τη μετάβαση σε ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας, με μεγαλύτερη έμφαση στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, στην τεχνολογική προσαρμογή και στην ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης της αγοράς.

Ο διαγωνισμός, ο ανάδοχος και το νέο επιχειρησιακό μοντέλο

Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία Priority Quality Consultants S.A., η οποία ήταν και η μοναδική συμμετέχουσα στον διαγωνισμό, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου δικαιολογητικών, της αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς, της οικονομικής αξιολόγησης αλλά και της διαδικασίας κατακύρωσης.

Η διαδικασία είχε ξεκινήσει ήδη από τον Φεβρουάριο του 2026, πέρασε από τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο έδωσε θετική γνωμοδότηση, ενώ εντάχθηκε κανονικά στις προβλεπόμενες διαδικασίες του ΕΣΗΔΗΣ και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

Η συμφωνία δεν αφορά μία απλή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στην πράξη λειτουργεί ως ένα επιχειρησιακό «εργαλείο» που θα ενισχύσει την ικανότητα της Αρχής να ανταποκρίνεται σε μία αγορά η οποία γίνεται ολοένα πιο απαιτητική και πολυδιάστατη, με νέα μοντέλα ψηφιακής δραστηριότητας, σύνθετες τεχνολογικές πλατφόρμες και αυξημένες απαιτήσεις κανονιστικής εποπτείας.

Περισσότερη εποπτεία σε μια αγορά που αλλάζει γρήγορα

Η αγορά παιγνίων έχει μεταβληθεί ριζικά τα τελευταία χρόνια. Η ενίσχυση της παρουσίας του online στοιχηματισμού, η ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η αυξημένη διασυνοριακή δραστηριότητα δημιουργούν ένα διαφορετικό τοπίο, το οποίο απαιτεί μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία αλλά και ενισχυμένους μηχανισμούς ελέγχου.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ΕΕΕΠ φαίνεται να επιχειρεί μία πιο συστηματική οργανωτική αναβάθμιση, επενδύοντας όχι μόνο στην καθημερινή εποπτική λειτουργία αλλά και στη δημιουργία μακροπρόθεσμων δομών σχεδιασμού και διακυβέρνησης.

Η ενίσχυση της κανονιστικής λειτουργίας, η βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών, η οργανωτική αναδιάρθρωση και η δημιουργία εργαλείων στρατηγικής παρακολούθησης αποτελούν βασικούς άξονες αυτής της προσπάθειας, όπως αποτυπώνεται και στη σχετική απόφαση της Αρχής.

Η επόμενη ημέρα για τον έλεγχο της αγοράς παιγνίων

Το ενδιαφέρον βρίσκεται πλέον στην εφαρμογή του σχεδίου και στο κατά πόσο η νέα δομή θα επιτρέψει στην ΕΕΕΠ να αποκτήσει μεγαλύτερη ταχύτητα λήψης αποφάσεων, αποτελεσματικότερους ελεγκτικούς μηχανισμούς και αυξημένη δυνατότητα προσαρμογής στις αλλαγές της αγοράς.

Η επόμενη πενταετία αναμένεται να αποτελέσει περίοδο σημαντικών μεταβολών για τον χώρο των παιγνίων, τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας όσο και σε επίπεδο εποπτείας. Η ΕΕΕΠ, μέσα από τον στρατηγικό σχεδιασμό που δρομολογεί σήμερα, δείχνει ότι επιδιώκει να προετοιμαστεί εγκαίρως για αυτή τη νέα πραγματικότητα.

Το μήνυμα που εκπέμπεται μέσα από τη συγκεκριμένη απόφαση είναι σαφές: η Αρχή δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη διαχείριση της καθημερινότητας της αγοράς, αλλά επιχειρεί να χτίσει από τώρα το πλαίσιο λειτουργίας της επόμενης ημέρας, με ορίζοντα το 2030 και στόχο μία περισσότερο οργανωμένη, τεχνολογικά ενισχυμένη και επιχειρησιακά αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς παιγνίων.