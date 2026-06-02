Lidl Ελλάς: Επένδυση 1,9 εκατ. ευρώ για εκσυγχρονισμό καταστήματος στην Αλεξανδρούπολη

Η Lidl Ελλάς ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των εργασιών επέκτασης και ριζικού εκσυγχρονισμού του καταστήματός της στην Αλεξανδρούπολη, στο 4ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης - Φερρών.

Η συνολική επένδυση ανήλθε σε 1.900.000 ευρώ, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και φιλικού περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των πελατών της ευρύτερης περιοχής.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο χώρος πώλησης του καταστήματος αυξήθηκε σημαντικά, από 1.186 τ.μ. σε 1.321 τ.μ. Η επέκταση αυτή επιτρέπει την ακόμα καλύτερη οργάνωση των προϊόντων, τη διεύρυνση της γκάμας και την άνετη περιήγηση των πελατών σε όλους τους τομείς του καταστήματος.

Η Lidl Ελλάς εισάγει νέες τεχνολογίες και υποδομές που έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των καταναλωτών:

: Το κατάστημα διαθέτει πλέον συνολικά 11 σημεία εξυπηρέτησης, εκ των οποίων τα 5 είναι παραδοσιακά ταμεία και τα 6 είναι self-checkout ταμεία. Η προσθήκη των self-checkout ταμείων αποτελεί σημαντική καινοτομία, προσφέροντας ταχύτητα και αυτονομία στις συναλλαγές, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο αναμονής. Άνεση στάθμευσης: Οι επισκέπτες έχουν στη διάθεσή τους 184 θέσεις στάθμευσης, διασφαλίζοντας εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο κατάστημα ακόμα και σε ώρες αιχμής.

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής στρατηγικής της εταιρείας, ο εκσυγχρονισμός του καταστήματος θα ολοκληρωθεί αμέσως μετά το καλοκαίρι με την τοποθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΙΧ), προωθώντας την πράσινη κινητικότητα και προσφέροντας προστιθέμενη αξία στους κατόχους ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ