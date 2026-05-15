Engel & Völkers: Σε φάση ωρίμανσης εισέρχεται η αγορά ακινήτων της Αθήνας

Η αγορά ακινήτων της Αθήνας μεταβαίνει σε μία νέα, πιο ώριμη εποχή και περνά από τη φάση της ταχείας ανόδου σε μία περίοδο στρατηγικής ωρίμανσης, σύμφωνα με το Market Report της Engel & Völkers Ελλάδος για το α' εξάμηνο του 2026.

Όπως επισημαίνει ο κ. Γιώργος Πετράς, CEO της Engel & Völkers Ελλάδος: «Η διεθνής επενδυτική κοινότητα συνεχίζει να δείχνει εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, όμως ο τρόπος τοποθέτησης των κεφαλαίων έχει αλλάξει. Οι ξένοι θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές δεν αναζητούν πλέον γενικά 'ευκαιρίες', αλλά εστιάζουν με ακρίβεια σε ακίνητα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτή η σύγκλιση μεταξύ εγχώριας και διεθνούς ζήτησης διαμορφώνει πλέον μια αγορά δύο ταχυτήτων. Τα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών εξασφαλίζουν πλέον μεγαλύτερη ρευστότητα και υπεραξία, ενώ οι ιδιοκτησίες που δεν ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να προσελκύσουν ενδιαφέρον.»

Σύμφωνα με την έρευνα της Engel & Völkers Ελλάδος, η δυναμική της αγοράς καθορίζεται από τους εξής καταλύτες:

Η «Πράσινη» Στροφή: Η πραγματική είδηση για το 2026 είναι η στροφή προς τα "πράσινα" κτίρια. Η ενεργειακή απόδοση είναι πλέον ο βασικός μοχλός υπεραξίας, καθώς οι αγοραστές συνδέουν άρρηκτα τη βιωσιμότητα με την ποιότητα ζωής και τη μελλοντική μεταπωλητική αξία. Η αρχιτεκτονική αρτιότητα και η βιωσιμότητα αποτελούν πλέον προϋποθέσεις για κάθε ουσιαστική επένδυση.

Υποδομές Κρίσιμης Μάζας: Η μεταμόρφωση της πόλης μέσα από τα μεγάλα έργα υποδομής, με αιχμή την Αθηναϊκή Ριβιέρα, το Ελληνικό και τις επεκτάσεις των δικτύων μεταφοράς, επαναπροσδιορίζει τον χάρτη των αξιών.

Το "Global Elite" Προφίλ & η Επιστροφή των Ελλήνων: Οι ξένοι επενδυτές το 2026 δεν αγοράζουν απλώς ένα οίκημα, αλλά status και υπηρεσίες, εστιάζοντας σε Branded Residences και Smart homes. Παράλληλα, ο Έλληνας αγοραστής επιστρέφει πιο ενεργά και συνειδητοποιημένα στην αγορά, ιδιαίτερα στο premium segment, αναζητώντας ακίνητα με σύγχρονο design και χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα.

Χάρτης Τιμών στις Στρατηγικές Περιοχές

Αθηναϊκή Ριβιέρα: Με επίκεντρο το εμβληματικό έργο του Ελληνικού, η περιοχή έχει μετεξελιχθεί σε έναν παγκόσμιο επενδυτικό προορισμό. Οι μέσες τιμές πώλησης στη Βουλιαγμένη κυμαίνονται από €8.500 έως €12.000+, ενώ στη Γλυφάδα από €5.300 έως €9.000+. Εμβληματικά ακίνητα (front-line) στη Βουλιαγμένη μπορούν να ξεπεράσουν κατά πολύ τα €20.000/τ.μ..

Ιστορικό & Εμπορικό Κέντρο: Η "καρδιά" και η βιτρίνα της Αθήνας διατηρεί υψηλές αξίες, με το Κολωνάκι στα €6.086/τ.μ. και το Σύνταγμα στα €5.638/τ.μ.. Η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό έχει ήδη επηρεάσει ανοδικά τις τιμές σε περιοχές όπως το Κολωνάκι και τα Εξάρχεια.

Βόρεια Προάστια: Περιοχές όπως το Παλαιό Ψυχικό και η Φιλοθέη διατηρούν το κύρος τους, με τις τιμές των νεόδμητων να φτάνουν τα €10.000/τ.μ.. Το αγοραστικό κοινό αναζητά αυξημένη ιδιωτικότητα, ασφάλεια, χαμηλή πυκνότητα δόμησης και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Πειραιάς & Δυτικά Προάστια: Ο Πειραιάς βιώνει σημαντική αστική αναγέννηση, καταγράφοντας ετήσια μεταβολή πωλήσεων +11% με μέση τιμή τα €2.967/τ.μ.. Στα δυτικά, το Περιστέρι (έως €3.400/τ.μ.) έχει μετεξελιχθεί σε έναν αυτόνομο επιχειρηματικό και οικιστικό πόλο που προσελκύει κοινό από όλη την Αττική.