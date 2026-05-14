Οικονομία | Διεθνή Νέα

Καζάκς (ΕΚΤ): Αύξηση επιτοκίων εάν το ράλι του πετρελαίου επιδεινώσει τις πληθωριστικές προσδοκίες

Newsroom
Μάρτινς Καζάκς / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
«Οι τιμές του πετρελαίου είναι υψηλότερες και αυτό αρχίζει σταδιακά να ωθεί τον πληθωρισμό προς τα πάνω» υπογράμμισε ο επικεφαλής της Λετονικής κεντρικής τράπεζας.

Μήνυμα πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα χρειαστεί να αυξήσει το κόστος δανεισμού εάν η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επηρεάσει τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, έστειλε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μάρτινς Καζάκς.

«Οι τιμές του πετρελαίου είναι υψηλότερες, βλέπουμε ότι αυτό αρχίζει σταδιακά να ωθεί τον πληθωρισμό προς τα πάνω, και εάν οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό αρχίσουν να επιδεινώνονται, τότε η ΕΚΤ θα αναγκαστεί να αυξήσει τα επιτόκια», υπογράμμισε ο επικεφαλής της Λετονικής κεντρικής τράπεζας σύμφωνα με το Bloomberg.

«Αυτή τη στιγμή οι χρηματοπιστωτικές αγορές προεξοφλούν μια αύξηση - δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ή να διαψεύσω. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά αν κοιτάξουμε την ανάλυση σεναρίων και τις προβλέψεις μας, τότε η κατάσταση είναι λίγο χειρότερη από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί στο βασικό σενάριο» πρόσθεσε.

Οι αγορές και οι οικονομολόγοι υπολογίζουν σε αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Ιούνιο. Ενώ ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής έδειξαν ότι έχουν δει αρκετά δεδομένα για να υποστηρίξουν μια τέτοια κίνηση, άλλοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι προοπτικές πρέπει να αποδυναμωθούν περαιτέρω για να δράσουν.

Επιτόκια
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
Μάρτινς Καζάκς (Martins Kazaks)
Πληθωρισμός
Πετρέλαιο
