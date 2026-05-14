Τροπολογίες Τσιόδρα για ενισχυμένη συμμετοχή ΜμΕ στο νέο ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας

Σε ποια κατεύθυνση κινούνται οι τροπολογίες του ευρωβουλευτή και εκπροσώπου Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ και μέλους της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.

Σειρά τροπολογιών με στόχο «τη διασφάλιση ισορροπημένης και δίκαιης πρόσβασης στη χρηματοδότηση από το νέο ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας για όλα τα κράτη της ΕΕ», κατέθεσε ο Δημήτρης Τσιόδρας ως μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωκοινοβουλίου.

Συγκεκριμένα, οι τροπολογίες του ευρωβουλευτή και εκπροσώπου Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ κινούνται προς την κατεύθυνση «της αξιοποίησης του πλήρους δυναμικού ανταγωνιστικότητας ολόκληρης της Ένωσης μέσω της ισορροπημένης κατανομής ευκαιριών, της προώθησης της συνεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ και της χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχής των κρατών μελών σε στρατηγικές αλυσίδες αξίας».

Μάλιστα, προτείνει τροποποιήσεις ώστε «να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα κριτήρια της πανευρωπαϊκής κάλυψης και ο αντίκτυπος των υποψηφίων προγραμμάτων σε όλη την ΕΕ, η συμμετοχή εταιρειών που έχουν έδρα σε απομακρυσμένες περιοχές και στα νησιά αλλά και η συμμετοχή φορέων από λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές σε μεγάλες κοινοπραξίες».

Σύμφωνα με τις τροπολογίες, «οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να προωθούνται ενεργά σε συμπράξεις για να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστική προστιθέμενη αξία της Ευρώπης». Επίσης, «η Κομισιόν θα πρέπει να διεξάγει τακτική ανάλυση της υλοποίησης του προγράμματος και βάσει των αποτελεσμάτων της, να παίρνει προληπτικά ή διορθωτικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή και να αποφεύγεται η υπερβολική συγκέντρωση προγραμμάτων σε συγκεκριμένα Κράτη Μέλη της ΕΕ».

Τέλος, ο κ. Τσιόδρας κατέθεσε τροπολογίες, σύμφωνα με τις οποίες, «θα πρέπει να ενισχυθούν οι υπηρεσίες συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς που κάνουν για πρώτη φορά αίτηση με στόχο την αντιμετώπιση των εμποδίων πρόσβασης στο πρόγραμμα, αλλά και την ενίσχυση των συμβουλευτικών δομών που υποστηρίζουν τη διεθνή δικτύωση και τη δημιουργία κοινοπραξιών».