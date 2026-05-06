Samsung: Μπήκε στο «κλειστό κλαμπ» του 1 τρισ. δολ. - Η τεχνητή νοημοσύνη εκτίναξε τη μετοχή

Είναι μόλις η δεύτερη ασιατική εταιρεία μετά την Taiwan Semiconductor Manufacturing που έπιασε το εντυπωσιακό ορόσημο.

Η Samsung Electronics έφτασε στην κεφαλαιοποίηση αγοράς το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, αφού οι μετοχές του μεγαλύτερου κατασκευαστή μνήμης στον κόσμο υπερτετραπλασιάστηκαν τον τελευταίο χρόνο λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για τα τσιπ που χρησιμοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η νοτιοκορεατική εταιρεία πέτυχε το ορόσημο μετά το εντυπωσιακό ράλι έως και 13% που σημείωσε η μετοχή την Τετάρτη, καθιστώντας την Samsung μόλις τη δεύτερη ασιατική εταιρεία μετά την Taiwan Semiconductor Manufacturing που έπιασε το 1 τρισ. δολ. Τα κέρδη εκτόξευσαν τον δείκτη αναφοράς Kospi στο Χρηματιστήριο της χώρας για πρώτη φορά πάνω από το επίπεδο των 7.000 μονάδων.

Η Samsung, μαζί με τις SK Hynix και TSMC βρίσκονται στην καρδιά ενός μετασχηματισμού που έχει καταστήσει την Ασία ακρογωνιαίο λίθο του παγκόσμιου οικοσυστήματος AI, συνδυάζοντας την κυριαρχία στην κατασκευή τσιπ με την επέκταση των υποδομών δεδομένων. Οι μετοχές των SK Hynix και TSMC έφτασαν επίσης σε ιστορικά υψηλά αυτόν τον μήνα, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν στη διαρκή ζήτηση για προηγμένα τσιπ και υπολογιστική ικανότητα.

«Το όριο του τρισεκατομμυρίου δολαρίων έχει ειδικό βάρος πέρα ​​από τον συμβολισμό», δήλωσε ο Ντέιβ Μάτζα, διευθύνων σύμβουλος της Roundhill Investments στη Νέα Υόρκη. «Σε γενικές γραμμές, αυτό αντικατοπτρίζει την κρίση της αγοράς ότι ο ρόλος των τσιπ μνήμης στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης είναι δομικός και όχι κυκλικός».

Μόλις πριν από λίγες μέρες, ο κλάδος ημιαγωγών της Samsung κατέγραψε ιστορικά κέρδη κατά το τρίμηνο του Μαρτίου, καθώς οι παραγγελίες για data center τεχνητής νοημοσύνης απέφεραν υψηλά περιθώρια κέρδους.

Επίσης, στο θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε για την εταιρεία της Νότιας Κορέας, συνέβαλε και ένα δημοσίευμα του Bloomberg που αναφέρει ότι η Apple έχει πραγματοποιήσει διερευνητικές συνομιλίες με την Samsung για την παραγωγή επεξεργαστών για τις συσκευές της Apple στις ΗΠΑ, μια κίνηση που θα προσέφερε μια εναλλακτική επιλογή για τον αμερικανικό κολοσσό πέρα ​​από τον μακροχρόνιο συνεργάτη TSMC.