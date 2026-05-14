Παρά το γεγονός ότι οι αποτιμήσεις των μετοχών των ελληνικών και κυπριακών τραπεζών πλησιάζουν εκείνες των ευρωπαϊκών ομοειδών, και παρόλο που η αγορά φαίνεται να έχει ήδη προεξοφλήσει την ιστορία της εξυγίανσης των ισολογισμών τους, οι αναλυτές της Wood διατηρούν θετική στάση και δίνουν σύσταση buy για τον κλάδο, προχωρώντας μάλιστα σε μεγάλη ανοδική αναθεώρηση των τιμών-στόχων:

Για την Εθνική Τράπεζα, η τιμή-στόχος τοποθετείται στα 17,8 ευρώ από 13,12 ευρώ προηγουμένως

Για τη Eurobank η νέα τιμή-στόχος τοποθετείται στα 4,9 ευρώ, από 3,07 ευρώ, προηγουμένως

Για την Τράπεζα Πειραιώς η τιμή-στόχος αυξάνεται στα 10,3 ευρώ, από 6,96 ευρώ

Για την Alpha Bank η τιμή-στόχος αυξάνεται αναθεωρείται ανοδικά στα 4,6 ευρώ, από 3,12 ευρώ προηγουμένως

Για την Optima Bank, η Wood δίνει νέα τιμή-στόχο στα 11,5 ευρώ, από 8,92 ευρώ προηγουμένως και

Για την Τράπεζα Κύπρου η νέα τιμής-στόχος διαμορφώνεται στα 11,5 ευρώ από 9,62 ευρώ προηγουμένως.

«Ενώ η φάση εξυγίανσης των ισολογισμών έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες δεν αποτελούν πλέον «recovery trade», διατηρούμε σύσταση buy για τον κλάδο, καθώς θεωρούμε ότι οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν στην αγορά ότι αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων (ROTE), καθώς και οι επαναλαμβανόμενες, μεγάλες διανομές κεφαλαίου, μπορούν να διατηρηθούν ακόμη και μετά την ομαλοποίηση των επιτοκίων» αναφέρουν οι αναλυτές της Wood.

Όπως σχολιάζουν, αυτό που ενδεχομένως δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί πλήρως είναι η ανθεκτικότητα των κερδών, η επαναληψιμότητα των διανομών κεφαλαίου και ο μηχανισμός δημιουργίας αξίας για τους μετόχους μακροπρόθεσμα, που ενεργοποιείται μέσω των υψηλών επιστροφών κεφαλαίου. Και προσθέτουν ότι, για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, απαιτείται βαθύτερη ανάλυση πέρα από τις ταμειακές αποδόσεις, προκειμένου να γίνει πλήρως κατανοητός ο μηχανισμός δημιουργίας αξίας για τους μετόχους.

Η Wood εξηγεί ότι οι επαναλαμβανόμενες διανομές μειώνουν το βάρος του πλεονάζοντος κεφαλαίου, βελτιώνουν την αποδοτικότητα κεφαλαίου, ενισχύουν τα ROTE και επιταχύνουν την εκκαθάριση των υπολειπόμενων DTCs, βελτιώνοντας την ποιότητα των κεφαλαίων, κάτι που στηρίζει υψηλότερους δικαιολογημένους πολλαπλασιαστές P/TBV.

Μεταξύ άλλων, η Wood επισημαίνει ότι η πιστωτική επέκταση στον κλάδο εμφανίζεται επίσης σχετικά ανθεκτική, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη στις τρέχουσες εκτιμήσεις για την αύξηση των χορηγήσεων. Τονίζοντας ότι «η πιστωτική ανάπτυξη στην Ελλάδα καθοδηγείται από επιχειρηματικά και επενδυτικά δάνεια και όχι από την κατανάλωση και, ως εκ τούτου, από τη φύση της είναι πιο ανθεκτική σε βραχυπρόθεσμες γεωπολιτικές εντάσεις και διακυμάνσεις στις τιμές ενέργειας».

Ποιες προτιμά και γιατί

Αν και δίνουν σύσταση buy και για τις έξι τράπεζες, η τοποθέτηση των αναλυτών της Wood γίνεται πλέον περισσότερο ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ κάθε επενδυτή.

Η Εθνική Τράπεζα ξεχωρίζει ως επιλογή σε όρους προσαρμοσμένου κινδύνου, με πλεονάζον κεφάλαιο, ισχυρή ορατότητα διανομών και ROTE στα μέσα επίπεδα της δεκαετίας.

Η Eurobank είναι η πιο ισορροπημένη επιλογή ποιοτικής σύνθεσης, με ισχυρή ανάπτυξη δανειακού χαρτοφυλακίου, διαφοροποιημένα έσοδα και υψηλότερο ROTE.

Η Alpha Bank προσφέρει το υψηλότερο δυνητικό συνολικό περιθώριο απόδοσης, αλλά οι εξαγορές, η ενίσχυση των προμηθειών, η αξιοποίηση της σχέσης με την UniCredit και η υλοποίηση των διανομών αποτελούν κρίσιμους παράγοντες.

Η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί περισσότερο ένα μακροπρόθεσμο story ανάπτυξης και επιστροφής κεφαλαίου, με έμφαση στην εκτέλεση του πλάνου της και τις επιστροφές κεφαλαίου.

Η Τράπεζα Κύπρου παραμένει το «καθαρότερο» επενδυτικό όχημα εισοδήματος, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, κυρίαρχη και ιδιαίτερα κερδοφόρα εγχώρια δραστηριότητα και πολύ υψηλή ορατότητα διανομών.

Η Optima Bank αποτελεί την πιο «καθαρή» ιστορία ανάπτυξης, με ισχυρή πιστωτική επέκταση, κορυφαία κερδοφορία, χωρίς κληρονομημένα κεφαλαιακά βάρη και με απλό επενδυτικό αφήγημα.

Έτσι, οι αναλυτές της Wood ξεχωρίζουν, με σειρά προτίμησης, τις τραπεζικές μετοχές ως εξής: