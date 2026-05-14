Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ανέφερε ο Σι στον Τραμπ

Πρόκειται για έναν πολιτικό όρο, ο οποίος έχει διαδοθεί από τον Αμερικανό ακαδημαϊκό Γκράχαμ Άλισον και έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τη σχέση ΗΠΑ-Κίνας.

Μία ελληνική αναφορά έκανε ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ταξιδέψει στο Πεκίνο.

«Ο κόσμος βρίσκεται σε νέα σταυροδρόμια. Μπορούν οι Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν την Παγίδα του Θουκυδίδη και να δημιουργήσουν ένα παράδειγμα σχέσεων; Μπορούν να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις μαζί και να παρέχουμε περισσότερη σταθερότητα στον κόσμο; Μπορούμε, προς το συμφέρον του κόσμου, των λαών μας και το μέλλον της ανθρωπότητας, να χτίσουμε ένα λαμπρότερο μέλλον για τις διμερείς μας σχέσεις;» είπε απευθυνόμενος στον Τραμπ.

Τι είναι η Παγίδα του Θουκυδίδη

Πρόκειται για έναν πολιτικό όρο, ο οποίος έχει διαδοθεί από τον Αμερικανό ακαδημαϊκό Γκράχαμ Άλισον και έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τη σχέση ΗΠΑ-Κίνας.

Η αναφορά στον Θουκυδίδη, ο οποίος έγραψε για τον Πελοποννησιακό Πόλεμο μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης, ουσιαστικά περιγράφει την κατάσταση κατά την οποία μία ήδη καθιερωμένη και δυνατή χώρα ανησυχεί για μία αναπτυσσόμενη δύναμη, κάτι που, νομοτελειακά, οδηγεί σε αντιπαλότητα μεταξύ τους και τελικά σύγκρουση.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr



Φωτογραφία: @associatedpress