Όμιλος Alumil: Στα 30,7 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2025 με αύξηση 61,57%

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 508,5 εκατ. ευρώ έναντι 455,1 εκατ. Ευρώ τη χρήση 2024, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 11,72%.

Στα 30,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Aλουμυλ το 2025 έναντι 19 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 61,57%.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 508,5 εκατ. ευρώ έναντι 455,1 εκατ. ευρώ τη χρήση 2024, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 11,72%.

Η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε από την ισχυρή δυναμική των θυγατρικών του εξωτερικού, τη διεύρυνση του πελατολογίου σε αγορές όπου ο Όμιλος δραστηριοποιείται σταθερά επί σειρά ετών και από την ολοκλήρωση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπου η τεχνογνωσία και η καθετοποιημένη παραγωγή του Ομίλου αποτέλεσαν καθοριστικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Η αύξηση αυτή αντανακλάται με εξίσου σαφή τρόπο στον όγκο πωλήσεων του Ομίλου, με την πωληθείσα ποσότητα προϊόντων αλουμινίου να διαμορφώνεται σε 66,5 χιλ. τόνους έναντι 60,8 χιλ. τόνων της χρήσης 2024, σημειώνοντας αύξηση 9,31% και επιβεβαιώνοντας την ουσιώδη και όχι συγκυριακή φύση της ανόδου. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε Ευρώ 133,2 εκατ., με το περιθώριο μικτού κέρδους να διατηρείται ουσιαστικά σταθερό στο 26,20% έναντι 26,38% της προηγούμενης χρήσης.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 61,2 εκατ., αυξημένα κατά 21,53%, με το αντίστοιχο περιθώριο να βελτιώνεται από 11,06% σε 12,03%, κάτι που αντανακλά την αποδοτικότερη αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε συνδυασμό με τη συγκράτηση των σταθερών λειτουργικών εξόδων έναντι του αυξημένου όγκου εργασιών. Τα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν σε Ευρώ 34,6 εκατ., έναντι Ευρώ 21,9 εκατ. το 2024.

Η εικόνα της Μητρικής απαιτεί μια προσεκτική ανάγνωση. Ο συνολικός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 265,0 εκατ., αυξημένος κατά 2,93% έναντι της συγκριτικής χρήσης, ωστόσο οι πωλήσεις προς τρίτους (εξαιρουμένων των ενδοομιλικών πωλήσεων προς θυγατρικές) υποχώρησαν σε Ευρώ 127,2 εκατ. από Ευρώ 136,7 εκατ. (μείωση 6,97%), με αντίστοιχη μείωση του όγκου κατά 11,72% (18,9 χιλ. τόνοι έναντι 21,4 χιλ. τόνων).

Το λειτουργικό EBITDA υποχώρησε σε Ευρώ 13,7 εκατ. από Ευρώ 22,3 εκατ. Η υποχώρηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εκτεταμένη και στρατηγική αναβάθμιση των μηχανογραφικών υποδομών της Εταιρείας, η οποία είχε προγραμματιστεί και σχεδιαστεί με επιμέλεια επί δύο συνεχή έτη και υλοποιήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Παρά τον ιδιαίτερα προσεκτικό σχεδιασμό, η μετάβαση στο νέο σύστημα προκάλεσε προσωρινή δυσλειτουργία στην εξυπηρέτηση παραγγελιών εντός του πρώτου εξαμήνου, με συνέπεια τη μη αναπληρώσιμη απώλεια πωλήσεων.

Η Εταιρεία ολοκλήρωσε πλήρως την εξομάλυνση των διαδικασιών εντός του δευτέρου εξαμήνου και η επαναλειτουργία αποτυπώνεται πλέον στα στοιχεία του πρώτου τριμήνου 2026, κατά το οποίο οι πωλήσεις της Μητρικής προς τρίτους ανήλθαν σε Ευρώ 36,6 εκατ. έναντι Ευρώ 28,6 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου 2025, αυξημένες κατά 27,96%, με τον όγκο να αυξάνεται σε 5,2 χιλ. τόνους έναντι 4,2 χιλ. τόνων (άνοδος 23,12%).

Εξίσου κρίσιμο είναι να υπογραμμιστεί ότι η προσωρινή πίεση στα λειτουργικά αποτελέσματα της Μητρικής αντισταθμίστηκε σε σημαντικό βαθμό μέσω των εσόδων από μερίσματα θυγατρικών, τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 12,8 εκατ. το 2025, έναντι Ευρώ 8,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 43,50%. Ο αντίκτυπος αυτός δεν είναι συγκυριακός, αλλά αντανακλά την ανθεκτικότητα και τη διάχυση της ενοποιημένης κερδοφορίας στη μητρική δομή, μέσω των μερισματικών αποφάσεων που έλαβαν οι θυγατρικές. Σημειώνεται ότι, στο επίπεδο του Ομίλου, τα έσοδα αυτά απαλείφονται κατά την ενοποίηση και, ως εκ τούτου, δεν υπερεκτιμούν την ενοποιημένη κερδοφορία.

Αντιθέτως, τα ενοποιημένα μεγέθη αποτυπώνουν αυστηρά τη λειτουργική επίδοση των εταιρειών του Ομίλου έναντι τρίτων. Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 8,8 εκατ., μειωμένα οριακά κατά 14,95%, πτώση πολύ περιορισμένη συγκριτικά με την ένταση της προσωρινής λειτουργικής επίπτωσης.

Χρηματοοικονομική Θέση και Αποκλιμάκωση Μόχλευσης

Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε σε Ευρώ 533,6 εκατ. έναντι Ευρώ 487,4 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, καταγράφοντας αύξηση 9,48%. Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν σε Ευρώ 192,5 εκατ. από Ευρώ 170,0 εκατ. (αύξηση 13,25%), αποτυπώνοντας την οργανική ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης από τα αποτελέσματα της χρήσης.

Ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε σε Ευρώ 143,7 εκατ. από Ευρώ 147,4 εκατ., με τον δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA να βελτιώνεται αισθητά σε 2,35x από 2,93x, και τον δείκτη Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια σε 0,86x από 0,97x.

Η Εταιρεία παραμένει σε πλήρη συμμόρφωση με το σύνολο των χρηματοοικονομικών όρων (covenants) των ομολογιακών και μακροπρόθεσμων δανειακών συμβάσεων. Εντός της χρήσης 2025 υλοποιήθηκαν τρεις παράλληλες ενέργειες ενίσχυσης της κεφαλαιακής διάρθρωσης:

α) Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση επιλεγμένων δανειακών υποχρεώσεων, στο πλαίσιο της οποίας έπαυσε κατά το μεγαλύτερο μέρος η διαμεσολάβηση εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (Servicers).

β) Η Εταιρεία προέβη τον Δεκέμβριο 2025 στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου συνολικού ύψους Ευρώ 4,8 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 3 εκατ. προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με σταθερό επιτόκιο 1,00%, στο πλαίσιο του πυλώνα Ψηφιακού Μετασχηματισμού. γ) Το πρώτο εξάμηνο υλοποιήθηκε η πώληση 1.620.684 μετοχών που αντιστοιχούν σε 5% του μετοχικού κεφαλαίου και βρίσκονταν στην κατοχή των βασικών μετόχων, με την εισροή ποσού Ευρώ 7,9 εκατ. να διατίθεται εξ ολοκλήρου στην αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων, βελτιώνοντας περαιτέρω τη διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου παρέμειναν έντονα θετικές, διαμορφούμενες σε Ευρώ 26,6 εκατ. έναντι Ευρώ 23,0 εκατ. το 2024, υποστηρίζοντας αυτοδύναμα το επενδυτικό πρόγραμμα.

Περιβάλλον, Κίνδυνοι και Προοπτικές 2026

Η δυναμική του 2025 μεταφέρεται ενισχυμένη στο 2026. Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου 2026 καταγράφουν σε ενοποιημένο επίπεδο πωλήσεις σε αξίες Ευρώ 132,3 εκατ. έναντι Ευρώ 112,9 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου 2025 (αύξηση 17,12%) και σε ποσότητες 16,8 χιλ. τόνους από 14,8 χιλ. τόνων (αύξηση 13,57%). Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η επίδοση της ALUMIL MIDDLE EAST JLT, με τις πωλήσεις της να αυξάνονται αξιακά κατά 27,65% και ποσοτικά κατά 25,86%, αντανακλώντας τη διεύρυνση της παρουσίας του Ομίλου στις αγορές του Κόλπου, ενώ οι πωλήσεις της Μητρικής προς τρίτους ενισχύθηκαν κατά 27,96%, επιβεβαιώνοντας την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικότητας μετά την ολοκλήρωση της μηχανογραφικής αναβάθμισης.

Σε σχέση με τη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και τις πρόσφατες εχθροπραξίες, ο Όμιλος δεν εμφανίζει άμεση έκθεση: δεν υφίσταται δραστηριότητα, πελατολόγιο ή περιουσιακά στοιχεία στο Ιράν. Η παρουσία του Ομίλου στην περιοχή περιορίζεται στην ALUMIL MIDDLE EAST JLT (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) και στην ALUMIL MISR FOR TRADING SAE (Αίγυπτο), οι οποίες εξακολουθούν να λειτουργούν απρόσκοπτα, με επαρκή αποθέματα πρώτων υλών και ισχυρό ανεκτέλεστο σε κατασκευαστικά έργα.

Εντός της χρήσης 2026 αναμένεται να ολοκληρωθούν δύο κομβικές επενδύσεις για τον Όμιλο: η νέα παραγωγική μονάδα διέλασης αλουμινίου στην Αίγυπτο και η ρομποτική αποθήκη προφίλ αλουμινίου στο Κιλκίς. Οι δύο αυτές επενδύσεις θα ενισχύσουν την παραγωγική δυναμικότητα και τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, διευκολύνοντας την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης. Με την παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρείας σε πλήρη λειτουργία, ενισχυμένους όγκους παραγγελιών, διευρυμένη γεωγραφική παρουσία σε περισσότερες από 60 αγορές και υγιή κεφαλαιακή δομή, η Διοίκηση εκτιμά ότι τα θεμελιώδη μεγέθη του Ομίλου θα συνεχίσουν να ενισχύονται εντός του 2026, παρά το εύθραυστο διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

Τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν ότι η ΑΛΟΥΜΥΛ αναπτύσσεται με μέθοδο, πειθαρχία και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η διψήφια ανάπτυξη του Ομίλου, που συνεχίζει και εντός του 2026, η διεύρυνση της κερδοφορίας και η μείωση της μόχλευσης επιτυγχάνονται μέσα σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου, την εμπιστοσύνη των πελατών μας και την ποιότητα των ανθρώπων μας. Η προσωρινή πίεση στα αποτελέσματα της Μητρικής, απόρροια μιας προγραμματισμένης επένδυσης στις πληροφοριακές μας υποδομές, έχει ήδη αρθεί και αντανακλάται πλέον στην ισχυρή αύξηση των πωλήσεων προς τρίτους κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Συνεχίζουμε με συνέπεια στις επενδύσεις, στην καινοτομία και στη βιωσιμότητα, δημιουργώντας αξία για μετόχους, εργαζομένους και συνεργάτες δήλωσε ο Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος