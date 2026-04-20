Fais: Πώληση ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη έναντι 28,3 εκατ.

Στη υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας «L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.» σε κοινό επενδυτικό σχήμα, προχώρησε η Φάις Συμμετοχών Α.Ε.

Στη υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας «L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.» σε κοινό επενδυτικό σχήμα, προχώρησε η Φάις Συμμετοχών ΑE (Fais Group). Το σχήμα αποτελείται από τέσσερα επενδυτικά κεφάλαια (funds) υπό τη διαχείριση της Extendam, σε συνεργασία με τη Redcliffe Capital.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε €28,3 εκατ., εκ των οποίων ποσό περίπου €16,8 εκατ. αφορά την ανάληψη δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας από τους επενδυτές. Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίδραση στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, αποφέροντας κέρδος περί τα €5,5 εκατ.

Η «L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.» είναι η εταιρεία που κατέχει το ξενοδοχείο Radisson Blu Zaffron Resort, το οποίο βρίσκεται στο Καμάρι της Σαντορίνης, σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες τουριστικές περιοχές του νησιού. Το ξενοδοχειακό συγκρότημα αναπτύσσεται σε τέσσερα όμορα οικόπεδα και διαθέτει συνολική δυναμικότητα 103 δωματίων, αποτελώντας ένα υψηλής ποιότητας τουριστικό ακίνητο με σημαντική θέση στην τοπική αγορά φιλοξενίας.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης των συνήθων αναβλητικών όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται σε αντίστοιχες συμφωνίες αυτού του είδους.

Η εν λόγω συμφωνία εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας για περαιτέρω επικέντρωση στις βασικές επιχειρηματικές της δραστηριότητες και σταδιακή αποεπένδυση από μη βασικούς τομείς. Μέσω της κίνησης αυτής, η Φάις Συμμετοχών Α.Ε. επιδιώκει να ενισχύσει την αποδοτικότητα του χαρτοφυλακίου της, να βελτιστοποιήσει τη διάρθρωση των δραστηριοτήτων της και να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους της. Παράλληλα, η συμφωνία αναδεικνύει το διαρκές επενδυτικό ενδιαφέρον διεθνών κεφαλαίων για τον ελληνικό τουριστικό κλάδο και ειδικότερα για ποιοτικά ξενοδοχειακά assets σε κορυφαίους προορισμούς, όπως η Σαντορίνη.