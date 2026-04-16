Fais Group: Επαναλειτουργεί το πλήρως ανανεωμένο κατάστημα Manmgo στο River West

Η Mango, ένα από τα κορυφαία διεθνή fashion brands, επαναλειτουργεί το κατάστημά της στο εμπορικό κέντρο River West, μετά την ολοκλήρωση της πλήρους ανακαίνισης από τον Fais Group.

Με συνολική επιφάνεια 1.000 τμ, το νέο κατάστημα φιλοξενεί τις latest συλλογές Woman, Man και Kids της Mango, οι οποίες σχεδιάζονται στο atelier της εταιρείας στη Βαρκελώνη από μια ομάδα 500 εξειδικευμένων δημιουργών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το κατάστημα βρίσκεται σε προνομιακό σημείο στο επίπεδο -1 του River West, ενός από τα πλέον εμπορικά και υψηλής επισκεψιμότητας shopping destinations της Αθήνας, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική παρουσία της Mango σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό retail περιβάλλον.

Ο χώρος ενσωματώνει το αρχιτεκτονικό concept «New Med» της Mango, εμπνευσμένο από τη μεσογειακή ταυτότητα του brand, με φυσικές υφές, ζεστούς τόνους και βιώσιμα υλικά που δημιουργούν ένα φωτεινό και φιλόξενο περιβάλλον αγορών.

Η ανανεωμένη παρουσία της Mango στο River West αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης του Fais Group, η οποία εστιάζει σε συνεχή επένδυση στο retail δίκτυο, μέσω αναβαθμίσεων καταστημάτων και ενίσχυσης της εμπειρίας πελάτη σε στρατηγικές τοποθεσίες.

Με σύγχρονο design, ανανεωμένη αισθητική και λειτουργική διάταξη, το νέο κατάστημα Mango στο River West σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του brand στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο 4Es της Mango για την περίοδο 2024-2026, το οποίο προβλέπει το άνοιγμα 500 νέων καταστημάτων έως το τέλος του 2026.

Η επένδυση αυτή επιβεβαιώνει, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τη στρατηγική κατεύθυνση του Fais Group για συνεχή ανάπτυξη και ενδυνάμωση του brand portfolio του, τόσο μέσω νέων ανοιγμάτων όσο και μέσω εκσυγχρονισμού υφιστάμενων σημείων πώλησης.