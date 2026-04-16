Η easyJet αναμένει αύξηση των ζημιών στο α' εξάμηνο - Απώλειες ως 8% για τη μετοχή

Σημαντικές απώλειες καταγράφουν στις συναλλαγές της Πέμπτης οι μετοχές της easyJet, καθώς η βρετανική low cost αεροπορική προειδοποίησε για υψηλότερες ζημιές το α' εξάμηνο καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ράλι των τιμών στα καύσιμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Πιο αναλυτικά, η μετοχή της easyJet στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου υποχωρεί κατά 2,30%, ενώ νωρίτερα μέσα στην ημέρα έφτασε να χάνει ως και 8%, καθώς η αεροπορική αναμένει ζημιές προ φόρων μεταξύ 540 εκατ. με 560 εκατ. λίρες (733,3 εκατ. - 760,5 εκατ. δολάρια) για το α' εξάμηνο του έτους, από ζημιές 394 εκατ. λίρες ένα χρόνο νωρίτερα.
Η εταιρεία δήλωσε ότι επιβαρύνθηκε με περίπου 25 εκατ. λίρες (34 εκατ. δολάρια) σε επιπλέον κόστος καυσίμων από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν και αναμένει ότι το κόστος των αεροπορικών εταιρειών θα παραμείνει συνδεδεμένο με τις ασταθείς τιμές καυσίμων τους επόμενους μήνες.
Ο πόλεμος του Ιράν έχει οδηγήσει τα καύσιμα για τις αεροπορικές μέχρι και τα 200 δολάρια/βαρέλι τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στην αεροπορική βιομηχανία και αναγκάζοντας τις εταιρείες να αυξήσουν τις τιμές τους και να επανεξετάσουν τις προβλέψεις τους.