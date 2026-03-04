PPF: Έρχονται διαγωνισμοί άνω του 1 δισ. - Στο επίκεντρο Σιδηρόδρομος, ΔΕΘ, logistics, κτηριακά projects, ΕΛΑΣ

Ποια είναι τα ορόσημα του 2026 για σιδηροδρομικά έργα, αναπλάσεις, ΔΕΘ, Γκόνο – Φυλή, ΠΥΡΚΑΛ, Φυλακές Ασπροπύργου. Ποια είναι τα άλλα εμβληματικά projects που προωθούνται. Η πορεία του PPF τα τελευταία χρόνια, τι έγινε το 2025.

Διαγωνισμούς με συνολικό προϋπολογισμό αρκετά άνω του 1 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα δημοπρατήσει φέτος η πετυχημένη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (Project Preparation Facility – PPF) η οποία έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο επιχειρησιακό εργαλείο επιτάχυνσης μεγάλων δημόσιων έργων, λειτουργώντας ως one-stop shop για την ωρίμανση, δημοπράτηση και παρακολούθηση σύνθετων παρεμβάσεων εθνικής σημασίας. Το PPF έχει αναλάβει κομβικό ρόλο στη διαχείριση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και άλλων στρατηγικών προγραμμάτων.

Ανάμεσα στα έργα που θα δημοπρατηθούν προσεχώς είναι projects σχεδόν 400 εκατ. ευρώ για τον σιδηρόδρομο, δράσεις 600 εκατ. ευρώ για λογαριασμό της Ελληνικής Αστυνομίας (και αυτός για νέες ταυτότητες και διαβατήρια), η ανάπλαση της ΔΕΘ – Helexpo κ.α.. Παράλληλα, «τρέχουν» διαγωνισμοί μέσω του PPF για την ΠΥΡΚΑΛ - Κυβερνητικό Πάρκο Ανδρέας Λεντάκης, τον Γκόνο (logistics), το επιχειρηματικό πάρκο Φυλής, τη Μετεγκατάσταση Φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο όπου αναμένονται εντός του 2026 εξελίξεις, όπως και πρόσφατα μόλις αναφέραμε.

Να προσθέσουμε ότι το PPF ήδη έχει «απλώσει δίχτυα» και σε ξένες χώρες, όπως η Μολδαβία όπου αναμένεται σύντομα και η υπογραφή διακρατικής σύμβασης ώστε να αναλάβει ωρίμανση και προώθηση projects, έχοντας προφανώς το «βλέμμα» και στην Ουκρανία και την ανοικοδόμηση της χώρας όταν λήξει ο πόλεμος, με εφόδια την τεχνογνωσία σε υποδομές, ακίνητα, νοσοκομεία κ.α..

Ο σιδηρόδρομος

Σύμφωνα με τον κ. Σταμπουλίδη, έως το τέλος Μαΐου αναμένονται προκηρύξεις στον σιδηρόδρομο και ιδίως στα έργα αναβάθμιση της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Σκα - Οινόη και Σ.Σ. Αλιάρτου αλλά και στο τμήμα Μουριές – Προμαχώνας, σχεδόν 400 εκατ. ευρώ συνολικά, ως μέρος του πακέτου που έχει αναλάβει το PPF προς ωρίμανσης. Γίνονται στην παρούσα φάση επικαιροποιήσεις για τεχνικά θέματα και προϋπολογισμό και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τέλη Μαρτίου ή το Πάσχα, με τα έργα να έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το CEF. Επίσης, εντός έτους θα προχωρήσει διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος GSM-R. Αυτά αποτελούν έργα που ωριμάζουν μέσω του Υπερταμείου. Το PPF ωριμάζει έργα για τη δομική αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου, συνολικού προϋπολογισμού 1,3 δισ. ευρώ έως το 2030.

Η ανάπλαση της ΔΕΘ

Για τη ΔΕΘ αναφέρθηκε εκ νέου ότι προχωρά ως δημόσιο έργο, ύψους 120-130 εκατ. για τα κτηριακά συν επιπλέον 22 εκατ. (από Περιφέρεια) για την δημιουργία μεγάλου πράσινου αστικού πάρκου. Σε πρόσφατο ενημερωτικό του Υπερταμείου, αλλά και όπως έχουμε αναφέρει, γίνονταν λόγος για νέα εκθεσιακά κτίρια περίπου 41.500 τ.μ. που θα καλύπτει τις τρέχουσες εκθεσιακές ανάγκες., για ανακαίνιση Βελλιδείου (~6.500 τ.μ.), αξιοποίηση χώρων άνω των 100 στρεμμάτων που θα παραμείνουν αδόμητοι με φυτεύσεις πρασίνου, ανοικτούς χώρους αναψυχής και εκδηλώσεων, δημιουργία υπόγειων θέσεων στάθμευσης, υποδομές υποστήριξης (υδροδίκτυα, ηλεκτρικά, ενεργειακές παρεμβάσεις) που θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στο project.

Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, εντός του 2026 αναμένεται η εκκίνηση του διαγωνισμού για την ανάπλαση της ΔΕΘ, με την επικαιροποίηση των αρχιτεκτονικών μελετών να βρίσκεται σε εξέλιξη. Σκοπός του έργου είναι η ανάπλαση των χώρων της ΔΕΘ να είναι ένα στρατηγικό έργο για τη Θεσσαλονίκη, ένα εμβληματικό τοπόσημο, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ταυτότητα της πόλης, ενώ δεν προβλέπονται τουριστικές ή εμπορικές χρήσεις. Ανάδοχος αναμένεται στο τέλος 2026.

Η ΠΥΡΚΑΛ, ο Γκόνος, η Φυλή, οι Φυλακές

Επίσης, όπως έχουμε αναφέρει, προχωρά ο διαγωνισμός για την ΠΥΡΚΑΛ που είναι εντός χρονοδιαγράμματος (421 εκατ., ως ΣΔΙΤ), έχουν εκδικαστεί προσφυγές και αναμένονται αποφάσεις με το fund να εκτιμά ότι θα προχωρήσει η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου (β’ κύκλος) σύντομα. Έγινε λόγος ότι ήδη έχει γίνει εξυγίανση του χώρου της πρώην ΕΑΣ με απομάκρυνση εξοπλισμού κ.α.. Επιπρόσθετα, όπως έχει αναφέρει το insider.gr, έχει οριστεί η ημερομηνία υποβολής προσφορών για το επιχειρηματικό πάρκο Φυλής στις αρχές Απριλίου, ενώ κατά τον κ. Σταμπουλίδη αναμένεται να απευθυνθεί πρόσκληση στους «μνηστήρες» και για την αξιοποίηση του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου στη Θεσσαλονίκη ίσως και Μαρτίου (σε παρουσίαση αναφέρεται για: πρόσκληση για υποβολή δεσμευτικών προσφορών Q2 2026, προτιμητέος επενδυτής Q4 2026). Κάτι ανάλογο (για φέτος) αναμένεται και για τις νέες φυλακές στον Ασπρόπυργο.

Τα ορόσημα του 2026

Γενικότερα, στο Q1 2026 αναμένονται διακηρύξεις έργων όπως για: Αναβάθμιση Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Κιλκίς, AQUA MONTIS (Διευθέτηση χειμάρρων στις ορεινές λεκάνες περιοχών των Δασαρχείων Λάρισας, Λαμίας, Τρικάλων, Μουζακίου και Αγιάς και εντός των ορίων του Υ.Δ. Θεσσαλίας), Ενίσχυση επιχειρησιακής επάρκειας Λιμενικού Σώματος (Aγορά 2 πλοίων ανοιχτής θαλάσσης άνω των 80μ. για το Λιμενικό Σώμα, ΕΛ.ΑΣ.: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εντύπων Ασφαλείας (Ταυτότητες - Διαβατήρια), Δομές φιλοξενίας μεταναστών: Υπηρεσίες συντήρησης, φύλαξης, καθαριότητας, σίτισης. Επίσης, προβλέπεται ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για: Αξιοποίηση Στρατοπέδου Γκόνου, Επιχειρηματικό Πάρκο Φυλής, Μετεγκατάσταση Φυλακών Κορυδαλλού και ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ για: Ανακαίνιση κτηριακού συγκροτήματος, Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (ήδη η Σύμβαση από 2/2), Πυροσβεστικό Σώμα με αναβάθμιση επτά (4) αεροσκαφών CL-415 / Canadair.

Για το Q2 προβλέπονται ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ όπως για: ΟΑΚΑ (ολοκλήρωση έργων ανακαίνισης ΤΑΑ και ολοκλήρωση Στρατηγικού Σχεδιασμού), Κέντρα Υγείας (ολοκλήρωση ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης 156 δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε όλη τη χώρα, Νοσοκομεία (ολοκλήρωση έργων ανακαίνισης σε 80 νοσοκομεία σε ολόκληρη την χώρα), Πυροσβεστικό Σώμα (παράδοση 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων μεσαίου τύπου και 3 ελικοπτέρων μεταφοράς προσωπικού και υγειονομικών αποστολών), Πρόγραμμα Προστασίας Δασών – Antinero. Επίσης, προβλέπονται προσφορές για το Κυβερνητικό Πάρκο Ανδρέας Λεντάκης και προκηρύξεις για τα έργα του ΟΣΕ, το Αχίλλειο, Κέρκυρα (αποκατάσταση και ανάδειξη κτιρίου Ανακτόρου και ανάπλαση προαυλίου χώρου), Καυταντζόγλειο Εθνικό Στάδιο Θεσσαλονίκης (ανακατασκευή, αναβάθμιση, αποκατάσταση και ανακαίνιση, Αποκατάσταση Ναυαγίου Ζακύνθου (αναπλήρωση της ακτής).

Για το Q3 2026 αναμένεται υποβολή προσφορών για το Τατόι (σύμβαση παραχώρησης του έργου «Επανάχρηση, Ανάπτυξη, Ανάδειξη και Αξιοποίηση κτηρίων και χώρων του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου») και την Ανάπλαση ΔΕΘ, ενώ στο δ’ τρίμηνο του έτους εκτιμάται η Κοινωνική Αντιπαροχή με τη διακήρυξη για την Αντιπαροχή ακινήτων.

Η «πορεία» της Μονάδας

Υπενθυμίζεται ότι από την ίδρυσή του, το καλοκαίρι του 2021, το PPF έχει ολοκληρώσει 598 διαγωνισμοί και συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού €2,5 δισ., επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση άνω των €160 εκατ. μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών και εκπτώσεων. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει πάνω από 80 στρατηγικά έργα, με περισσότερες από 900 διαγωνιστικές διαδικασίες σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης και υλοποίησης. Οι παρεμβάσεις καλύπτουν κρίσιμους τομείς, όπως Υγεία, Δικαιοσύνη, Παιδεία, Πολιτισμό, Αθλητισμό, Υποδομές και Μεταφορές, διαμορφώνοντας ένα από τα μεγαλύτερα οργανωμένα pipelines δημόσιων έργων των τελευταίων δεκαετιών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιτάχυνση έργων αναβάθμισης νοσοκομείων, ψηφιακών υποδομών, αθλητικών εγκαταστάσεων – συμπεριλαμβανομένου του ΟΑΚΑ – καθώς και σε σιδηροδρομικές και αστικές υποδομές.

Το 2026 σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη φάση μαζικών δημοπρατήσεων στη φάση υλοποίησης μεγάλων παρεμβάσεων, ενώ θα δημοπρατήσει έργα αξίας 1 δις. Προχωρά η ολοκλήρωση εμβληματικών έργων σε Υγεία και αθλητικές εγκαταστάσεις, η επιτάχυνση σιδηροδρομικών υποδομών και η εκκίνηση νέων διαγωνιστικών διαδικασιών για έργα αστικής αναγέννησης. Παράλληλα, ενισχύεται η τεχνική υποστήριξη φορέων του Δημοσίου, διασφαλίζοντας ποιότητα, ταχύτητα και λογοδοσία. Με το μέγεθος του χαρτοφυλακίου του και τη συστηματική παρακολούθηση έργων σε εθνική κλίμακα, το PPF εδραιώνεται ως ο βασικός επιταχυντής στρατηγικών επενδύσεων, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μετατροπή διαθέσιμων πόρων σε απτό αναπτυξιακό αποτέλεσμα για την οικονομία και την κοινωνία.

Η παρακαταθήκη από το 2025

Στο περιβάλλον προηγήθηκε μεγαλύτερη οργανωμένη παρέμβαση για την προστασία δασικών οικοσυστημάτων από την κλιματική κρίση, με ευρωπαϊκή αναγνώριση, με παρεμβάσεις €450 εκ. σε ~600.000 στρέμ. (καθαρισμοί δασών, αντιπυρικές ζώνες, δασικοί δρόμοι) σε όλη τη χώρα, με το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης (υπογεγραμμένες συμβάσεις ύψους €50 εκ. σε εκτάσεις άνω των 50.000 στρεμ.) και αντιδιαβρωτικά & αντιπλημμυρικά έργα συνολικής αξίας €53 εκ.

Για το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ το PPF δημοπράτησε το σύνολο των έργων του προγράμματος. Έχουν υπογραφεί περισσότερες από 100 συμβάσεις για έργα ύψους €1 δισ., με την αναβάθμιση ΕΛ.ΑΣ. συνολικού προϋπολογισμού άνω των €600 εκ., και εξοπλιστικό πρόγραμμα για την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος, συνολικού προϋπολογισμού €400 εκ.

Τον Ιούνιο 2026 ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ολοκληρώθηκαν διαγωνισμοί για 93 νοσοκομεία και 163 Κέντρα Υγείας, συνολικού προϋπολογισμού €493 εκ., με εξοικονόμηση ~€28 εκατ.

Σε σχέση με το ΟΑΚΑ, το PPF έχει δημοπρατήσει έργα ύψους € 90 εκ., με τον συνολικό προϋπολογισμό να ξεπερνά τα €130 εκ.. Τον Ιούνιο του 2026, το ΟΑΚΑ θα παραδοθεί στους πολίτες και τους επισκέπτες πλήρως ασφαλές και λειτουργικό.