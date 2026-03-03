Γλύτωσε τα χειρότερα η Wall Street μετά την πρωτοβουλία Τραμπ

Ο Dow Jones βρέθηκε να χάνει 1.200 μονάδες ή -2,6%, ο S&P 500 μετρούσε απώλειες 2,5% ενώ ο Nasdaq έφτανε να κατρακυλά 2,7%.

Δεν απέτρεψε τις απώλειες η Wall Street αλλά διέγραψε το μεγαλύτερο μέρος της διαφαινόμενης πτώσης την Τρίτη με φόντο τον πόλεμο στη Mέση Ανατολή καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να παράσχει στρατιωτική προστασία σε δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ άμα κριθεί απαραίτητο.

«Εάν χρειαστεί, το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό θα αρχίσει να συνοδεύει δεξαμενόπλοια μέσω των Στενών του Ορμούζ, το συντομότερο δυνατό. Ό,τι και να γίνει, οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας στον κόσμο. Η οικονομική και στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη στη Γη. Περισσότερες ενέργειες θα ακολουθήσουν σύντομα» υπογράμμισε ο Ντόνανλτ Τραμπ, αντιλαμβανόμενος την σημασία της ανόδου των τιμών των καυσίμων, προσφέροντας ανακούφιση στους traders.

Ο Dow Jones υποχώρησε 083% στις 48.501 μονάδες, τριμάροντας τις 1.200 μονάδες που βρέθηκε να χάνει ενδοσυνεδριακά (-2,6%) ενώ ο S&P 500 απώλεσε 0,94% στις 6.816 μονάδες (μετά από κάθοδο 2,5%) και ο Nasdaq αποδυναμώθηκε 1,02% στις 22.516 μονάδες (έπειτα από πτώση 2,7%). Κάθε ένας από τους τομείς του διευρυμένου δείκτη, εκτός από τον χρηματοοικονομικό, ήταν στο κόκκινο.

Οι κλάδοι υλικών και βιομηχανίας είδαν τις μεγαλύτερες απώλειες λόγω φόβων ότι το άλμα στις τιμές πετρελαίου και το κόστος δανεισμού θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την οικονομία των ΗΠΑ. Ο CBOE, ο δείκτης φόβου της Wall Street, εκτινάχθηκε σε υψηλό από τον Νοέμβριο, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων των ΗΠΑ πήραν την ανιούσα εν μέσω ανησυχιών για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων, καθώς οι Αμερικανοί επενδυτές ποντάρουν σε νέες μειώσεις επιτοκίων από Fed για τόνωση της αγοράς εργασίας.

«Πιστεύω ότι η πιθανότητα μιας πιο παρατεταμένης σύγκρουσης μπορεί να επηρεάσει τις αγορές για τις επόμενες εβδομάδες», εκτίμησε στο CNBC ο Τζέφρι Ο'Κόνορ, επικεφαλής δομής αγοράς μετοχών των ΗΠΑ στην Liquidnet, επικαλούμενος την πιθανότητα οι υψηλές τιμές του «μαύρου χρυσού» να γίνουν άκαμπτες και οι επενδυτές να πρέπει να διαχειριστούν μελλοντικές κινήσεις στον πληθωρισμό, τις ομολογιακές αποδόσεις και τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων.

«Ιστορικά, η αγορά των ΗΠΑ είναι σε θέση να παραβλέψει ένα γεωπολιτικό σοκ όπως αυτό, αλλά με αυτά τα δεδομένα, τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά. Ευτυχώς μεσολάβησε η παρέμβαση Τραμπ», συνέχισε. «Δεδομένου ότι περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου κινείται από εκεί, δεν θα μπορούμε να παραβλέψουμε την κατάσταση εάν δεν μεσολαβήσει πρωτοβουλία του Λευκού Οίκου που κατάλαβε ευτυχώς την κρισιμότητα της κατάστασης» κατέληξε.