Ο πρωθυπουργός του Καναδά καλεί «όλα τα μέρη» να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου

«Ο Καναδάς επαναβεβαιώνει ότι το διεθνές δίκαιο έχει ισχύ για όλους τους αντιμαχόμενους», είπε ο πρωθυπουργός της χώρας.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ παρότρυνε «όλα τα μέρη» που εμπλέκονται στον πόλεμο που ξέσπασε με την αμερικανική και ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν το Σάββατο να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου για τις ένοπλες συγκρούσεις.

«Ο Καναδάς επαναβεβαιώνει ότι το διεθνές δίκαιο έχει ισχύ για όλους τους αντιμαχόμενους», είπε ο κ. Κάρνεϊ, που εκφράστηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Σίδνεϋ, στην Αυστραλία. «Παροτρύνουμε όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου για τις ένοπλες συγκρούσεις», επέμεινε, προσθέτοντας ότι «ο Καναδάς καλεί να υπάρξει ταχεία αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών» και «είναι έτοιμος να προσφέρει βοήθεια για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ