Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Ο πρωθυπουργός του Καναδά καλεί «όλα τα μέρη» να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο πρωθυπουργός του Καναδά καλεί «όλα τα μέρη» να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου
«Ο Καναδάς επαναβεβαιώνει ότι το διεθνές δίκαιο έχει ισχύ για όλους τους αντιμαχόμενους», είπε ο πρωθυπουργός της χώρας.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ παρότρυνε «όλα τα μέρη» που εμπλέκονται στον πόλεμο που ξέσπασε με την αμερικανική και ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν το Σάββατο να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου για τις ένοπλες συγκρούσεις.

«Ο Καναδάς επαναβεβαιώνει ότι το διεθνές δίκαιο έχει ισχύ για όλους τους αντιμαχόμενους», είπε ο κ. Κάρνεϊ, που εκφράστηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Σίδνεϋ, στην Αυστραλία. «Παροτρύνουμε όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου για τις ένοπλες συγκρούσεις», επέμεινε, προσθέτοντας ότι «ο Καναδάς καλεί να υπάρξει ταχεία αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών» και «είναι έτοιμος να προσφέρει βοήθεια για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πρωτοβουλία αυτοπεποίθησης από Αθήνα για την προστασία της Κύπρου - Και η Ελλάδα στο πυρηνικό πρόγραμμα της Γαλλίας

Το μυθικό ποσό που πληρώνουν όσοι θέλουν να φύγουν με ιδιωτικά τζετ από Ντουμπάι

Θέρμανση: Πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε ανοδική τροχιά - Πώς πρέπει να κινηθούν τα νοικοκυριά

tags:
Καναδάς
Μαρκ Κάρνεϊ (Mark Carney)
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider