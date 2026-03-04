Δίκη Χρυσής Αυγής: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για την ενοχή ή μη 42 κατηγορουμένων

Η εισαγγελική πρόταση είναι ταυτόσημη με την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, το οποίο στις 20 Οκτωβρίου 2020 αποφάνθηκε ότι «η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική οργάνωση».

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων που δικάζει την αιματηρή δράση της «εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή», θα ανακοινώσει σήμερα την απόφαση του περί της ενοχής, για τους 42 κατηγορούμενους που εδώ και τέσσερα χρόνια δικάζονται σε δεύτερο βαθμό. Η διαδικασία της απόφασης, που ξεκινά σήμερα το πρωί, θα σφραγίσει με την ολοκλήρωση της την τελεσίδικη απάντηση της Δικαιοσύνης στη μοναδική σε παγκόσμιο επίπεδο ποινική υπόθεση που, κατά την κατηγορία, αφορά μία ναζιστικού τύπου οργάνωση η οποία χρεώνεται εγκλήματα κατά της ζωής και εισήλθε ως πολιτικό κόμμα στη Βουλή το 2012, τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη της χώρας.

Με την έναρξη της διαδικασίας σήμερα, η πρόεδρος του δικαστηρίου θα ανακοινώσει τη θέση των δικαστών για τους κατηγορούμενους και τις κατηγορίες, μετά τη μελέτη και αξιολόγηση πληθώρας στοιχείων, καταθέσεων, πειστηρίων, ισχυρισμών, απολογιών κ.ά. Κατηγορίες που περιλαμβάνουν δύο εγκλήματα: τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά Αιγύπτιου αλιεργάτη.

Οι δικαστές έλαβαν υπόψη τους και την αποτίμηση της εισαγγελέα της Έδρας η οποία τον περασμένο Δεκέμβριο υπέβαλε πρόταση ενοχής για τους 42. Η εισαγγελική πρόταση είναι ταυτόσημη με την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, το οποίο στις 20 Οκτωβρίου 2020 αποφάνθηκε ότι «η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική οργάνωση». Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο καταδίκασε για κακουργηματικές πράξεις 50 κατηγορούμενους. Μεταξύ αυτών, ολόκληρη τη 18μελη κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής, όπως προέκυψε από τις εκλογές του 2012, κρίνοντας ότι τη διεύθυνση της οργάνωσης είχαν οι: Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Παναγιώταρος Γεώργιος Γερμενής, Ηλίας Κασιδιάρης, Λαγός Ιωάννης, Αρτέμιος Ματθαιόπουλος και Χρήστος Παππάς και ότι οι υπόλοιποι πρώην βουλευτές ήταν ενταγμένοι στο εγκληματικό σχήμα. Επτά από τους πρωτοδίκως 50 καταδικασθέντες για κακουργήματα, παραιτήθηκαν της έφεσης, ενώ ένας κατηγορούμενος έχει αποβιώσει.

Έτσι το Πενταμελές Εφετείο κρίνει σήμερα 42 κατηγορούμενους. Πλην των 18 πρώην βουλευτών που δικάζονται για διεύθυνση ή ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, άλλοι 24 κατηγορούμενοι δικάζονται ως μέλη της. Οι 19 εξ αυτών αντιμετωπίζουν επιπλέον βαρύτατες κατηγορίες: Οι 14 για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, που έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά πλαισιωμένου από μέλη- τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής τον Σεπτέμβριο του 2013, και οι υπόλοιποι πέντε για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του αλιεργάτη Αμπουσίντ Εμπάρακ τον Ιούνιο του 2012 όταν Αιγύπτιοι ψαράδες δέχθηκαν από ομάδα-τάγμα εφόδου χρυσαυγιτών άγρια επίθεση στο σπίτι που έμεναν. Αν το δικαστήριο υιοθετήσει την πρόταση της εισαγγελέως της Έδρας, τότε στην αίθουσα θα ακουστεί το «ένοχος» 42 φορές.

Σε μία τέτοια περίπτωση, κάποιοι εκ των κατηγορουμένων στο τέλος της διαδικασίας ίσως βρεθούν αντιμέτωποι, ενδεχομένως και για πρώτη φορά, με την «εκτέλεση της ποινής» που ίσως τους οδηγήσει στην φυλακή. Άλλωστε το δικαστήριο κρίνει όχι μόνο τις εφέσεις των κατηγορουμένων, αλλά και την εισαγγελική έφεση που ζητά μεγαλύτερες ποινές στη διευθυντική ομάδα και άλλους πέντε κατηγορούμενους.

Να σημειωθεί ότι σήμερα οι μοναδικοί κρατούμενοι για τη Χρυσή Αυγή είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο Γιάννης Λαγός και ο Ηλίας Κασιδιάρης. Η πορεία προς το «λύεται η συνεδρίαση» που θα καταστήσει ιστορική την ετυμηγορία του δικαστηρίου για την «ναζιστική οργάνωση που ενδύθηκε τον μανδύα του πολιτικού κόμματος» εκτιμάται ότι θα χρειαστεί και άλλη συνεδρίαση για την ολοκλήρωση της τελικής φάσης στην πολύχρονη ποινική διαδικασία.

Η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου αναμένεται με μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον εντός και εκτός της χώρας, καθώς η Χρυσή Αυγή αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση σχηματισμού, με ναζιστικού τύπου ιδεολογία και δομή και διττή, πολιτική αλλά και παραστρατιωτική, οργάνωση η οποία, όπως είπε στην αγόρευση της η εισαγγελική λειτουργός, «επιδίωκε, μέσω βίαιων πρακτικών, να υποκαταστήσει κρατικές λειτουργίες και δεν δίσταζε να απειλεί ακόμη και εκλεγμένους πολιτικούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ