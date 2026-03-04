Βιομηχανία τροφίμων: Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οι εξαγωγικές επιχειρήσεις

Ανησυχία για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκφράζουν κορυφαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Έντονη ανησυχία για την πορεία των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή εκφράζει η εγχώρια βιομηχανία τροφίμων, με παραδοσιακές εξαγωγικές επιχειρήσεις να «ζυγίζουν» μια προς μια τις ραγδαίες εξελίξεις που σημειώνονται εδώ και πέντε, πλέον, 24ωρα, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, τα αντίποινα της Τεχεράνης και τη γενίκευση του γεωπολιτικού κινδύνου στην περιοχή. Ελληνικές εταιρείες με ισχυρό εξαγωγικό προφίλ διατυπώνουν έντονο προβληματισμό για την επόμενη μέρα, εκφράζοντας φόβους για διευρυμένη αναταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα, με αλυσιδωτές αντιδράσεις στα μεταφορικά κόστη και τα κόστη παραγωγής.

«Ανησυχούμε κι εμείς όπως όλοι», δηλώνει στο insider.gr, ο πρόεδρος της εταιρείας Παλίρροια Σουλιώτης ΑΕ, Κωνσταντίνος Σουλιώτης. Με παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως και με το 85% των συνολικών της πωλήσεων να αφορούν σε εξαγωγές, η Παλίρροια είναι μια καθαρά εξαγωγική εταιρεία. Όπως εξηγεί μάλιστα ο κ. Σουλιώτης, το 20% του τζίρου της εταιρείας προέρχεται από τη Μέση Ανατολή και δη από τις αγορές του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας, αγορές που καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από το εργοστάσιο της εταιρείας στην Κίνα.

«Τα προϊόντα μεταφέρονται δια θαλάσσης. Πρέπει να δούμε αν θα κλείσουν οι δίοδοι. Αυτό που κοιτάμε τώρα, μέσα στην αναταραχή, είναι πως θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται οι αγορές του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας», προσθέτει, αποκαλύπτοντας πως η Παλίρροια αναζητά εναλλακτικούς τρόπους δράσης, όπως για παράδειγμα η κάλυψη των εν λόγω αγορών από τα εργοστάσια Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ιορδανίας.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Παλίρροια διαθέτει συνολικά επτά εργοστάσια σε ολόκληρο τον κόσμο - δύο στην Κίνα, δύο στη Βουλγαρία, δύο στην Ελλάδα και ένα στην Ιορδανία - στα οποία απασχολούνται περισσότερα από 1.600 άτομα.

«Ανησυχούμε πολύ (για τις εξελίξεις)», δηλώνει στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος της εταιρείας Τrikalinos από το Αιτωλικό, Ζαφείρης Τρικαλινός. Έχοντας κάνει γνωστό στα πέρατα του κόσμου το ξακουστό αυγοτάραχο, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο ελληνικό brand με έντονη διεθνή δραστηριότητα, πραγματοποιώντας εξαγωγές σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως. Η παρουσία της εκτείνεται σε αγορές της Ευρώπης, της Ασίας, της Αμερικής και της Μέσης Ανατολής. Η εξαγωγική δραστηριότητα της Trikalinos αντιπροσωπεύει σήμερα το 40% του συνολικού της τζίρου, ενώ στόχος είναι το ποσοστό αυτό να ξεπεράσει το 50% μέσα στα επόμενα χρόνια.

«Τώρα θα δούμε πόσο σοβαρές θα είναι οι επιπτώσεις (από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή)», σχολιάζει ο κ. Τρικαλινός, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως «μεγάλη μεταφορική εταιρεία αύξησε τα μεταφορικά τρεις φορές τον Δεκέμβριο και άλλη μια φορά τον Ιανουάριο, χωρίς προφανή λόγο». «Φανταστείτε τώρα τι θα γίνει με τα καύσιμα στα ύψη…», δηλώνει με νόημα.

Πλήρης επάρκεια προϊόντων στην εγχώρια αγορά, εντατικοί έλεγχοι και στο βάθος… μέτρα

Την ίδια ώρα, για την πλήρη επάρκεια προϊόντων στην ελληνική αγορά διαβεβαιώνει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε το πρωί της Τρίτης συνάντηση με τη Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς Δέσποινα Τσαγγάρη, με αντικείμενο την εικόνα της αγοράς, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

«Από την πρώτη στιγμή των πολεμικών επιχειρήσεων είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, παρακολούθηση, καθώς και έλεγχο της αγοράς. Όπως έχουμε κάνει και σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν, έχω ζητήσει απ' την Ανεξάρτητη Αρχή να συνεχίσει και να εντείνει τους ελέγχους στην αγορά, κάτι που γίνεται συνεχώς με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το βασικότερο, θέλω να βεβαιώσω όλους τους πολίτες ότι υπάρχει πλήρης επάρκεια σε όλα τα προϊόντα και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας, πολύ δε περισσότερο πανικού. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, όποιες αυξήσεις παρατηρούνται, που είναι αδικαιολόγητες και δείχνουν αισχροκέρδεια, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές», αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Καθώς τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς, επεξεργαζόμαστε από κοινού με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, ενδεχόμενα πρόσθετα και έκτακτα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών, τα οποία θα υπάρξουν μόνο εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν και ληφθούν οι αντίστοιχες κυβερνητικές αποφάσεις», προσθέτει. «Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι όλος ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι επί ποδός. Από το Σάββατο μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 500 έλεγχοι και θα συνεχίσουμε με εντατικό ρυθμό για όσο διάστημα χρειαστεί. Με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή, που είναι και η νούμερο ένα προτεραιότητα για εμάς στην Ανεξάρτητη Αρχή», δηλώνει από την πλευρά της η κυρία Τσαγγάρη.