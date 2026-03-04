Περίπου 9.000 πολίτες των ΗΠΑ έφυγαν από τη Μέση Ανατολή εξαιτίας του πολέμου

Η διπλωματία των ΗΠΑ έκανε γνωστό χθες Τρίτη ότι «πάνω από 9.000» υπήκοοι της χώρας εγκατέλειψαν την περιοχή της Μέσης Ανατολής, με φόντο τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και τα ιρανικά αντίποινα.

Η διπλωματία των ΗΠΑ έκανε γνωστό χθες Τρίτη ότι «πάνω από 9.000» υπήκοοι της χώρας εγκατέλειψαν την περιοχή της Μέσης Ανατολής, με φόντο τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και τα ιρανικά αντίποινα.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, πάνω από 9.000 αμερικανοί πολίτες επέστρεψαν σώοι και ασφαλείς από τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων 300 και πλέον από το Ισραήλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οργανώνονται πτήσεις τσάρτερ για τον σκοπό από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και την Ιορδανία, διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών.

Προχθές Δευτέρα, η αμερικανική διπλωματία παρότρυνε τους Αμερικανούς που είναι παρόντες σε όλη τη Μέση Ανατολή, από την Αίγυπτο προς ανατολάς, να εγκαταλείψουν την περιοχή με εμπορικά μέσα, παρότι τα αεροδρόμια έχουν κλείσει ή υπόκεινται σε δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας.

Προηγουμένως αξιωματούχος είχε πει πως κάπου 230 πολίτες των ΗΠΑ εγκατέλειψαν το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Συνεχίζουν να είναι «διαθέσιμες» κάποιες «εμπορικές αεροπορικές επιλογές» στη Σαουδική Αραβία, στα ΗΑΕ, στο Ομάν και στην Αίγυπτο, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σε κάθε περίπτωση η Ουάσιγκτον «θα διευκολύνει ταξίδια προς τρίτες χώρες όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες», κι από το Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ έκλεισαν πολλές πρεσβείες τους σε χώρες της περιοχής κι έδωσαν διαταγή στο μέλη του προσωπικού τους που δεν θεωρούνται απόλυτα απαραίτητα και στους συγγενείς τους να φύγουν, εν μέσω ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον αμερικανικών συμφερόντων σε χώρες της περιοχής, μη εξαιρουμένων διπλωματικών αντιπροσωπειών.

Κυβερνήσεις και αεροπορικές εταιρείες οργανώνουν πτήσεις επαναπατρισμού ταξιδιωτών που έχουν αποκλειστεί εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή--καθώς ακυρώθηκαν κάπου 19.000 πτήσεις σε τέσσερις ημέρες. Κάποια εμπορικά αεροσκάφη ξανάρχισαν περιορισμένο αριθμό πτήσεων χθες.

Αποχωρεί το μη απαραίτητο προσωπικό των ΗΠΑ από Κύπρο, Σαουδική Αραβία, Ομάν και δύο προξενεία στο Πακιστάν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι «ενέκριναν» την αποχώρηση του μη απαραίτητου προσωπικού τους από την Κύπρο, όπου μια βρετανική στρατιωτική βάση επλήγη από ιρανική επίθεση τη νύκτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα στο πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς και από τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν και επίσης από δύο αμερικανικά προξενεία στο Πακιστάν.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «έδωσε την άδεια στους μη απαραίτητους εργαζομένους της αμερικανικής κυβέρνησης», καθώς και στις οικογένειές τους, «να αναχωρήσουν από την Κύπρο» λόγω κινδύνων για την ασφάλειά τους, ανακοίνωσε η εκεί αμερικανική πρεσβεία.

Παρόμοια ανακοίνωση εκδόθηκε και για τους μη απαραίτητους εργαζομένους και τις οικογένειές τους στις πρεσβείες των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία και το Ομάν, καθώς και στα αμερικανικά προξενεία στη Λαχώρη και το Καράτσι του Πακιστάν.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διευκρίνισε πως το καθεστώς της πρεσβείας του στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν δεν έχει αλλάξει.

Το Ομάν, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή στις πρόσφατες συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, έχει καλέσει σε κατάπαυση του πυρός, ενώ η Σαουδική Αραβία καταδίκασε τα ιρανικά πλήγματα, κυρίως αυτά εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ.

