Ανασφάλιστα οχήματα: Προ των πυλών τα ραβασάκια με πρόστιμα έως 1.000 ευρώ

Νέος κύκλος διασταυρώσεων τον Μάρτιο. Ποιοι θα πληρώσουν έως 1.000 ευρώ. Ο επανέλεγχος και η ένσταση. Μπλόκο σε άδειες κυκλοφορίας και αφαίρεση πινακίδων.

Καθ΄ οδόν βρίσκονται τα ειδοποιητήρια με τα πρόστιμα στους ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων με την ΑΑΔΕ να ενεργοποιεί εκ νέου τον μηχανισμό ελέγχων. Μέσα στον Μάρτιο προγραμματίζεται και νέος γύρος διασταυρώσεων, με στόχο τον εντοπισμό όχι μόνο ανασφάλιστων οχημάτων αλλά και εκείνων που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ ή εμφανίζουν οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Τα πρόστιμα φθάνουν έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και συγκεκριμένα 250 ευρώ για δίκυκλα, 500 ευρώ για επιβατηγά και λοιπά οχήματα, 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης. Στο ποσό προστίθεται και ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%, αυξάνοντας περαιτέρω την επιβάρυνση.

Από τον τελευταίο γύρο διασταυρώσεων, που διενεργήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, εντοπίστηκαν 87.026 ανασφάλιστα οχήματα. Οι ιδιοκτήτες τους έλαβαν ειδοποίηση με προθεσμία 15 ημερών για να ασφαλίσουν το όχημα και να αποφύγουν την επιβολή προστίμου.

Όσοι αγνόησαν την προειδοποίηση θα βρεθούν τώρα αντιμέτωποι με την πράξη επιβολής προστίμου.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση το «ραβασάκι» φέρει την υπογραφή του αρμόδιου προϊσταμένου και περιλαμβάνει τα εξής:

Τον αριθμό κυκλοφορίας και την κατηγορία του οχήματος.

Το ονοματεπώνυμο/επωνυμία και τον Α.Φ.Μ. του/των φορολογούμενου/ων ή νομικού προσώπου (κάτοχο/ιδιοκτήτη οχήματος και συνιδιοκτητών).

Το ποσό του προβλεπόμενου για την παράβαση χρηματικού προστίμου σύμφωνα με την κατηγορία του οχήματος.

Μνεία του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Μνεία των συνεπειών μη συμμόρφωσης κατά τον δεύτερο διασταυρωτικό έλεγχο που διενεργείται εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου.

Μνεία των συνεπειών μη συμμόρφωσης σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου.

Αναφορά στην αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη όλων των συνιδιοκτητών για το αρχικό πρόστιμο και το πρόστιμο υποτροπής.

Μνεία της διαδικασίας υποβολής ένστασης του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος κατά της πράξης επιβολής προστίμου (προθεσμία υποβολής, τρόπος υποβολής, προθεσμία έκδοσης απόφασης επί της ένστασης, διαγραφή προστίμου).

Δεύτερος έλεγχος - αφαίρεση άδειας

Ο δεύτερος διασταυρωτικός έλεγχος θα διενεργηθεί εντός 3 μηνών από την κοινοποίηση του προστίμου. Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί μη συμμόρφωση, αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του προβλεπόμενου και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος.

Συνιδιοκτησία

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας για το αρχικό πρόστιμο καθώς και για το πρόστιμο υποτροπής ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον όλοι οι συνιδιοκτήτες.

Ένσταση

Κατά της πράξης επιβολής προστίμου ο φορολογούμενος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή τους μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στη διαδρομή Περιουσία και Φορολογία- Οχήματα- Διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων. Η απόφαση σχετικά με την ένσταση θα αναρτηθεί στην ψηφιακή εφαρμογή εντός 30 εργάσιμων ημερών ενώ το πρόστιμο διαγράφεται μόνο εάν η ένσταση γίνει αποδεκτή.

Νέες διασταυρώσεις

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των ελέγχων η υπουργική απόφαση ορίζει ότι ως ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων κάθε ηλεκτρονικής διασταύρωσης ορίζεται οποιαδήποτε εντός του πρώτου δεκαημέρου του 3ου μήνα του έτους, και οποιαδήποτε εντός του πρώτου δεκαήμερου του 8ου μήνα του έτους με δυνατότητα αξιοποίησης επικαιροποιημένων στοιχείων που διατίθενται από τους φορείς.