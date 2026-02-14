Προσφορές στις 6 Απριλίου για το Επιχειρηματικό Πάρκο - Logistics Center στη Φυλή, μέσω παραχώρησης 53+27 ετών

Goldair-AKTOR-Μελισσανίδης, όμιλος Κοπελούζου και κοινοπραξία υπό τη Newsphone καλούνται να δώσουν προσφορές τη Μ. Δευτέρα για το μεγάλο μεταφορικό - logistics hub σε έκταση 430 στρεμμάτων στον Δήμος. Η σύμβαση παραχώρησης, τα προβλήματα, οι όροι. Τι θα γίνει στην περιοχή, οφέλη και για το κυκλοφοριακό στον Κηφισό. Ποιες εγκαταστάσεις προβλέπονται.

Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αναμένεται να δοθούν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές από τους υποψήφιους επενδυτές για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου - Logistics Cenetr. στη θέση «Σπηλιές» του Δήμου Φυλής (σε έκταση άνω των 439 στρεμμάτων), ως υποδοχέας για τους μεταφορείς από Βοτανικό/Ελαιώνα.

Όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, το Υπερταμείο απέστειλε σχετική πρόσκληση στα 3 σχήματα που έμειναν «εντός παιχνιδιού», ήτοι σε αυτό των Goldair Cargo - AKTOR - Aegean Oil (συμφερόντων Δημήτρη Μελισσανίδη), τη FINCOP Infrastructure Ltd συμφερόντων Δημήτρη Κοπελούζου, καθώς και το σχήμα Fyli xTra Park των Ειδησεοφωνική, Call Center Ελλάδας, Αθηναϊκό Κέντρο Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Levante Express, Planning Σύμβουλοι και Π. Βαρβαρίγος, για να υποβάλουν προσφορές στις 6 Απριλίου 2026.

Έτσι, αυτός ο διαγωνισμός (σύμβαση παραχώρησης) οδεύει στο τέλος του και σε κάτι λιγότερο από δύο μήνες θα γίνει γνωστός ο προτιμητέος επενδυτής, ενώ μένει να φανεί αν δώσουν προσφορά και οι 3 υποψήφιοι «μνηστήρες».

Όπως και πρόσφατα είχαμε αναφέρει, το ιδανικό σενάριο για το Υπερταμείο ήταν να δοθούν δεσμευτικές προσφορές εντός του α’ τριμήνου 2026, κι ενώ ήδη έχει ολοκληρωθεί ο ανταγωνιστικός διάλογος, ώστε να «πέσουν υπογραφές» μέσα στο έτος. Η διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης θα ανέρχεται σε 53 έτη από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης. Είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας της Σύμβασης Παραχώρησης για εικοσιπέντε (25) έτη, σύμφωνα με ειδικότερα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης.

Με τη Σύμβαση Παραχώρησης, ο Δήμος Φυλής θα παραχωρήσει στον Παραχωρησιούχο το Ακίνητο για την εκτέλεση του Έργου, καθώς και το Δικαίωμα Εκμετάλλευσής του για την ανάπτυξη, αδειοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Α2 σε αυτό σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης. Ο Παραχωρησιούχος θα εκτελέσει το Έργο και θα καταβάλλει στον Δήμο Φυλής το Συμβατικό Αντάλλαγμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης.

Παράλληλα, με την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Φυλής, επιχειρείται η δημιουργία ενός εθνικού κέντρου μεταφορών και logistics, που θα υποστηρίζει αποτελεσματικά πρωτίστως τις ανάγκες των μεταφορικών επιχειρήσεων του Ελαιώνα, καθώς ένας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους του Έργου είναι η μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εμπορευματικών μεταφορών και logistics που σήμερα λειτουργούν στην επιβαρυμένη και πολεοδομικά κορεσμένη περιοχή του Ελαιώνα.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πάρκο θα σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να παρέχει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υποδομές για την αποτελεσματική, ασφαλή και αποδοτική εξυπηρέτηση των σχετικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.

Ως εκ τούτου, ο Παραχωρησιούχος απαιτείται να κατασκευάσει συνολικά κατ’ ελάχιστον 70.000 τ.μ. εγκαταστάσεων που κατανέμονται στους κάτωθι τύπους εγκαταστάσεων: 1. Συγκρότημα Modules προς ενοικίαση στις Μεταφορικές Εταιρείες 2. Κεντρική Παραλαβή 3. Κεντρικός Χώρος Ταξινόμησης (Sorting hub) 4. Κτίριο Διοίκησης & Υπηρεσιών.

Η επιτρεπόμενη μόχλευση κυμαίνεται μεταξύ 0% και 80% (δηλαδή τουλάχιστον 20% Δεσμευτική Επένδυση). Από το σύνολο της Δεσμευτικής Επένδυσης, το 30% τουλάχιστον πρέπει να είναι μετοχικό κεφάλαιο (δηλαδή καταβεβλημένα ίδια κεφάλαια). Όπου εφαρμόζεται πληθωρισμός, θα πρέπει να ανέρχεται σε 2% ετησίως για ολόκληρη την Περίοδο Παραχώρησης.

Ποιο είναι το project, ποια είναι τα οφέλη

Ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη μακροχρόνια εκμετάλλευση του Επιχειρηματικού Πάρκου του Δήμου Φυλής.

Το Επιχειρηματικό Πάρκο, συνολικής επιφάνειας περίπου 437 στρεμμάτων, θα αποτελέσει ένα σύγχρονο, πράσινο και καινοτόμο εθνικό κέντρο μεταφορών και logistics. Ο διαγωνισμός θα αφορά στη σύναψη σύμβασης παραχώρησης, ύψους έως 250 εκατ. ευρώ, με ιδιώτη επενδυτή που θα αναλάβει τη δημιουργία και λειτουργία του κέντρου. Προβλέπεται ακόμη και η δημιουργία ξενοδοχειακών καταλυμάτων για την εξυπηρέτηση των οδηγών και των εργαζομένων.

Σημειώνεται ότι για τη μετεγκατάσταση έχουν εξασφαλιστεί πόροι συνολικού ύψους 21 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ως κίνητρο προς τις εγκαταστημένες στην περιοχή του Ελαιώνα μεταφορικές επιχειρήσεις, ώστε να μετεγκατασταθούν στο νέο Πάρκο της Φυλής. Ο προϋπολογισμός της αρχικής επένδυσης εκτιμάται σε 32 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων, χωρίς βεβαίως να υπολογίζεται το ύψος της τελικής σύμβασης Παραχώρησης, αλλά και της επενδυτικής μόχλευσης που μπορεί να σηκώσει το Project, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμη και για 1 δισ. ευρώ από την υλοποίηση του έργου.

Το έργο θεωρείται κρίσιμο, καθώς εκτός από τη δημιουργία οργανωμένων εγκαταστάσεων logistics στην Αττική, εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του Κηφισού, «βγάζοντας» από την καθημερινότητα της πόλης χιλιάδες μετακινήσεις βαρέων φορτηγών.

Όπως έχουμε αναφέρει, στην αγορά κυκλοφορούσαν πληροφορίες για προβλήματα που σχετίζονται π.χ. με τις οδικές υποδομές πρόσβασης, κυρίως όμως με την παρουσία Φ/Β πάρκου εντός του ακινήτου. Επίσης, το προηγούμενο διάστημα είχαν καταγραφεί διαφωνίες μεταξύ του δήμου Φυλής και του Υπερταμείου ως προς την αποτίμηση της έκτασης που θα φιλοξενήσει το πάρκο. Επίσης, έχουν κυκλοφορήσει πληροφορίες στην αγορά για το οικονομικό πλαίσιο για τους υποψήφιους επενδυτές, όπως π.χ. ετήσιο μίσθωμα της τάξης των 2–2,5 εκατ. ευρώ από το δεύτερο έτος της παραχώρησης και μετά, μεταβλητό ετήσιο τίμημα που αντιστοιχεί στο 6% επί των ακαθάριστων εσόδων, ή και ποσό περί τα 9 εκατ. ευρώ ως εφάπαξ τίμημα προς τον Δήμο Φυλής.

Το αντικείμενο της σύμβασης

Όπως αναφέρεται στο «προσκλητήριο» προς τους επενδυτές, το Έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη, αδειοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Α2 στον κλάδο της αποθήκευσης και εφοδιαστικής («logistics») στη θέση «ΣΠΗΛΙΕΣ» του Δήμου Φυλής Αττικής. Ειδικότερα, ο Παραχωρησιούχος θα αναλάβει το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών, μελετών και εργασιών, για την αδειοδότηση, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση του Επιχειρηματικού Πάρκου και των τυχόν συνοδευτικών και λοιπών έργων, όπως αυτά θα καθοριστούν κατά τη διαδικασία έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4982/2022 και των λοιπών κείμενων διατάξεων.

Το Επιχειρηματικό Πάρκο του Δήμου Φυλής θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως ένας σύγχρονος υποδοχέας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών εφοδιαστικής αλυσίδας και να αποτελέσει ένα σύγχρονο εθνικό κέντρο μεταφορών και «logistics» που θα υποστηρίζει συνολικά και αποτελεσματικά τις ανάγκες της εθνικής αγοράς εμπορευματικών μεταφορών, από και προς την Αττική και όλες τις περιφέρειες της χώρας. Παράλληλα, θα πρέπει να παρέχει ευκαιρίες ενσωμάτωσης πρόσθετων υπηρεσιών «logistics», υπηρεσιών διεθνούς διαμεταφοράς, καθώς και συμπληρωματικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες χρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση το Πάρκο πρέπει να σχεδιαστεί με σκοπό να φιλοξενήσει αποτελεσματικά τις επιχειρησιακές δραστηριότητες διαχείρισης φορτίων, μεταφόρτωσης, διανομής και μεταφοράς που σήμερα λαμβάνουν χώρα, κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα. Βασική επιδίωξη του έργου είναι να υποστηριχθεί η μετεγκατάσταση και φιλοξενία στο Πάρκο επιχειρήσεων εμπορευματικής μεταφοράς και διαμεταφοράς με ΚΑΔ που σήμερα δραστηριοποιούνται στις περιοχές του Ελαιώνα.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο Παραχωρησιούχος θα πρέπει να σχεδιάσει σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις υποστηριζόμενες από όλες τις απαιτούμενες υποδομές, χώρους και τεχνολογίες που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματική, αποδοτική, ασφαλή και εύρυθμη οργάνωση, διαχείριση και εκτέλεση του έργου συλλογής, μεταφόρτωσης και διακίνησης εμπορευμάτων.

Η μετάβαση αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών διαμεταφοράς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς εφοδιαστικής αλυσίδας, με άμεσο όφελος για το σύνολο της εθνικής οικονομίας.