Η μετεξέλιξη του Υπερταμείου σε Sovereign Wealth Fund με επίκεντρο την ανάπτυξη και την κοινωνία. Οι οικονομικοί στόχοι έως το 2027 και το αποτύπωμα στην αγορά.

Με αναθεωρημένο, και μάλιστα ανοδικά, στόχο ως προς την «παραγωγή» και απόδοση μερισμάτων προς το Ελληνικό Δημόσιο, προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας, «τρέχει» το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του Υπερταμείου που βρίσκεται ήδη σε φάση μετεξέλιξης σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο για την Ανάπτυξη, με ενισχυμένο ρόλο στη χρηματοδότηση και υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων που δημιουργούν οικονομική και κοινωνική αξία. Όπως προκύπτει από χτεσινή παρουσίαση – ενημερωτική συνάντηση της διοίκησης του Growthfund υπό τον κ. Γ. Παπαχρήστου (CEO Υπερραμείου) και τον κ. Π. Σταμπουλίδη (Εντεταλμένος Σύμβουλος και ουσιαστικά επικεφαλής της εσωτερικής μονάδας PPF) για την 3ετία 2025 – 2027 αναμένονται σωρρευτικά μερίσματα άνω των 700 εκατ. ευρώ.

Για την ίδια περίοδο αναμένονται οργανικά κέρδη ομίλου ύψους 1 δισ., κινητοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων ύψους 1 δισ. σε τομείς αιχμής μέσω του HIIF (Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών (Hellenic Innovation & Infrastructure Fund – HIIF). Παράλληλα, προσεχώς και εντός του 2026 αναμένεται η δημοπράτηση έργων συνολικού προϋπολογισμού αρκετά άνω του 1 δισ. από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF), νούμερα που σε έναν σημαντικό βαθμό «αποτυπώνουν» την επιδραστικότητα του fund στην αγορά και στην οικονομία. Στο στάδιο της μετεξέλιξής του ως ένα εγχώριο Sovereign Wealt Fund, το Υπερταμείο θα διοργανώσει το διεθνές συνέριο τέτοιων funds στην Αθήνα τον προσεχή Νοέμβριο (11-13/11), υποδεχόμενο πάνω από 35 κρατικά επενδυτικά σχήματα με πάνω από 10 τρισ. δολ. υπό διαχείριση.

Μέσα από το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών (Hellenic Innovation & Infrastructure Fund – HIIF), στόχος είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων ύψους 1 δισ. ευρώ, για την υλοποίηση επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς της Νέας Οικονομίας την επόμενη τριετία. Ήδη, η πρώτη επένδυση του HIIF βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα, ενώ εξετάζονται 3 ακόμα επενδυτικές ευκαιρίες στους τομείς ψηφιακών και ενεργειακών υποδομών. Σήμερα, το Υπερταμείο αποτελεί ONE-STOP SHOP για επενδυτές, αναλαμβάνοντας τη σχεδίαση, υλοποίηση και παρακολούθηση σημαντικών έργων εθνικής σημασίας αφού συνδέεται με φορείς της δημόσιας διοίκησης, επιταχύνοντας τις διαδικασίες. Να θυμίσουμε ότι από τα έσοδα του fund, σχεδόν 50% πάει στο χρέος, 25% στο ΠΔΕ και ποσοστό 25% μένει στο Υπερταμείο για επενδύσεις.

Το οικονομικό «αποτύπωμα»

Όπως αναφέρθηκε, το Υπερταμείο/Growthfund μετασχηματίζεται από χαρτοφυλάκιο διαχείρισης δημόσιων επιχειρήσεων Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο για την Ανάπτυξη της Ελλάδας με ενεργητικό 12,3 δισ. ευρώ (στοιχεία 2024), με παρουσία σε 11 Επενδυτικούς Τομείς της Οικονομίας, σε 23 Θυγατρικές & Συμμετοχές + Δικαιώματα Παραχώρησης, με πάνω από 25 χιλ. εργαζόμενους. Η διοίκηση του fund έκανε λόγο για μετρήσιμο αποτύπωμα την περίοδο 2027 – 2025 με άμεσο όφελος 15 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ και καθοριστική συνεισφορά ΤΧΣ για τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, ανάκαμψη και εξυγίανση θυγατρικών με όφελος 100 εκατ. ευρώ (από 7/10 ζημιογόνες εταιρείες το 2015 σε 8/10 κερδοφόρες 2025, από 176 εκατ. ευρώ ζημιές σε 100 εκατ. ευρώ κέρδη το 2024), ισχυρή κερδοφορία περίπου 400 εκατ. ευρώ (~ 370 εκατ. ευρώ για τα έτη 2017 – 2024, ~ 400 εκατ. ευρώ η ομιλική κερδοφορία του 2025 και μόνο, αναμένεται να ξεπεράσει την κερδοφορία όλων των προηγούμενων ετών συνολικά), απόδοση μερισμάτων άνω των 280 εκατ. ευρώ απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο το 2017 – 2025 για την αποπληρωμή του χρέους και τις Δημόσιες Επενδύσεις, αλλά και για πρότυπο διακυβέρνησης (22η θέση διεθνώς, μεταξύ 200 funds, ως προς τη Διακυβέρνηση, τη Βιωσιμότητα και την Ανθεκτικότητα).

Τι έρχεται για ΕΤΑΔ, ΓΑΙΑΟΣΕ, Διώρυγα, Τατόι, Αγορές, ΛΑΡΚΟ

Σχετικά με την πορεία έργων, παρεμβάσεων και διαγωνισμών (εκτός PPF), αναφορά έγινε στην βελτιωμένη εικόνα της ΕΤΑΔ που είναι σε συνεργασία με PMO και 9 αναδόχους για την χαρτογράφηση 36.000 ακινήτων. Ήδη, πακέτο 1.000 ακινήτων – «πιλότος» έχει ολοκληρωθεί με τη διοίκηση να έχει έναν «οδηγό» προβλημάτων, ενώ έρχεται μέσα στο 2026 νέο «πακέτο» 9.000 ακινήτων προς χαρτογράφηση – αξιολόγηση με στόχο τη διετία 2027-2028 να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του εγχειρήματος. Σύμφωνα με τον κ. Παπαχρήστου η ΕΤΑΔ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα σημαντικής προόδου: από μια εταιρεία χωρίς κέρδη πριν την ένταξή της στο Υπερταμείο και έσοδα 37,7 εκατ. ευρώ το 2015, έφτασε το 2024 να ξεπερνά τα 61 εκατ. ευρώ, με τις προβλέψεις για το 2025 να αγγίζουν τα 70 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πλέον πολύ σημαντικά κέρδη. Το 2026 αποτελεί έτος-ορόσημο για την ΕΤΑΔ, με την ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδίου της εταιρείας και την επιτάχυνση εμβληματικών παρεμβάσεων. Ξεκινά το έργο αποκατάστασης του Αχιλλείου, ενώ για το Κυβερνείο Θεσσαλονίκης προχωρά η ανάδειξη αναδόχου, ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίησή του. Στον Παρνασσό, δρομολογείται η αποκατάσταση του αναβατήρα και η συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας επισκεπτών. Παράλληλα, προωθείται η αξιοποίηση των ιστορικών Ξενία Ηγουμενίτσας, Βυτίνας και Άνδρου, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτά το Αβερώφειο Αλεξάνδρειας Αιγύπτου, σε συνεργασία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Αλεξανδρείας & Πάσης Αφρικής.

Ως γνωστόν, από τη ΓΑΙΟΣΕ προχωρούν διαγωνισμοί αξιοποίηση Σταθμών (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη κ.α.), πέραν της αξιοποίησης του πρώην στρατοπέδου Γκόνου. Το 2026 αποτελεί κομβικό έτος για τη ΓΑΙΑΟΣΕ. Προχωρά η υλοποίηση του τριετούς στρατηγικού προγράμματος ωρίμανσης τεσσάρων εμβληματικών σιδηροδρομικών σταθμών, με στόχο την επανατοποθέτησή τους ως σύγχρονων αστικών κόμβων ανάπτυξης. Παράλληλα, επιταχύνεται η ωρίμανση 12 νέων εμβληματικών ακινήτων, διευρύνοντας το επενδυτικό pipeline της εταιρείας. Καθοριστικό ορόσημο αποτελεί η εξέλιξη του διαγωνισμού για το πρώην Στρατόπεδο Γκόνου, με την υποβολή δεσμευτικών προσφορών εντός του Q2 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία σύγχρονου επιχειρηματικού πάρκου logistics.

Για τη Διώρυγα Κορίνθου η διοίκηση του fund έκανε λόγο για σχέδιο δημιουργίας τοπόσημου με μεγάλες προοπτικές για real estate, μαρίνα, με το χρονοδιάγραμμα να δείχνει ωρίμανση εξελίξεων εντός του 2026 και μετά με χαρακτηριστικά real estate development, τουρισμό κ.α.. Το 2026 σηματοδοτεί την έναρξη του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ανάπτυξη της Διώρυγας ως Προορισμού-Τοπόσημο, με πλάνο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας. Προβλέπεται ενεργειακή αυτονομία μέσω ΑΠΕ, εφαρμογή νέας τιμολογιακής πολιτικής και δυναμικής τιμολόγησης, ψηφιακές υπηρεσίες εφοδιασμού για μικρά σκάφη, καθώς και e-shop αναμνηστικών και ψηφιακού μουσείου. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της εμπειρίας μέσω μείωσης των χρόνων αναμονής, με καλύτερη δρομολόγηση χάρη στη χρήση ΑΙ, θέτοντας τις βάσεις για την πρώτη «έξυπνη» διώρυγα στη Μεσόγειο.

Για τις αγορές Αθήνας (ΟΚΑΑ) και Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) έγινε λόγος για Εκκίνηση Στρατηγικού Σχεδίου που περιλαμβάνει και την εξέταση μεγιστοποίησης συνεργειών με την ΚΑΘ, σημαντικά έργα αναβάθμισης και συντήρησης υποδομών, υλοποίηση φιλόδοξου προγράμματος ανακαινίσεων, προγραμματισμένες επενδύσεις 10 εκατ. ευρώ την επόμενη τριετία (2026 – 2029), πλάνο αναβάθμισης εγκαταστάσεων για ΚΑΘ (€1,6 εκ. για την επόμενη τριετία) κ.α.. Για τις αγορές πάντως δεν προβλέπεται σχέδιο μετεγκατάστασης αλλά αναβάθμισης υποδομών και εγκαταστάσεων.

Για Αλυκές και Τατόι ως γνωστόν προχτές είχαμε υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για το δεύτερο project ο κ. Σταμπουλίδης σημείωσε ότι αναμένεται η έγκριση του Π.Δ. από το υπ. Πολιτισμού και η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των φακέλων των 5 «μνηστήρων» εντός 20ήμερου ώστε να εκκινήσει το στάδιο του διαλόγου και να «βγει» ανάδοχος εντός έτους.

Από το Υπερταμείο ισχυρίζονται ότι θέλουν να επαναφέρουν και το θέμα της αξιοποίησης της ΛΑΡΚΟ αλλά να εστιάσουν πρώτα στους λόγους που δεν προχώρησε το προηγούμενο εγχείρημα (διαγωνισμός), να μελετηθούν τεχνικά θέματα κ.α. ώστε να προκύψει είτε νέο μοντέλο είτε κάποια προσαρμογή στο παλιό βάσει διαθέσεων της αγοράς. Επίσης, η διοίκηση του fund δεν «βλέπει» πωλήσεις μετοχών σε εισηγμένες που έχει παρουσία (και μειοψηφική).

Τα ακίνητα, οι μαρίνες, τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια

Ως προς κάποια ακίνητα, ο «χάρτης» εξελίξεων «δείχνει» κινήσεις για το ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, διαγωνισμός για το δικαίωμα επιφανείας για 99 έτη, προθεσμία υποβολής Μάρτιος 2026), την ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (έναρξη διαγωνισμού για την πλήρη κυριότητα του ακινήτου και τη μακροχρόνια μίσθωση της ιαματική πηγής Q1 2026), το ακίνητο στη θέση ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ (παραθαλάσσια γη 160 στρεμμάτων στην Αργολίδα, έναρξη διαγωνισμού για την πλήρη κυριότητα του ακινήτου H1 2026 κατόπιν επίλυσης νομικών εκκρεμοτήτων), η ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ (παράκτια έκταση 270 στρεμμάτων, 80 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη, έναρξη διαγωνισμού για την πλήρη κυριότητα του ακινήτου Q2 2026 κατόπιν επίλυσης νομικών εκκρεμοτήτων) κ.α.

Για τις μαρίνες γίνεται αναφορά για τη ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (διαγωνισμός παραχώρησης παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας, εκδήλωση ενδιαφέροντος Μάρτιος 2026), ως εμβληματικό έργο που προωθείται.

Όσον αφορά στην παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, αποτελεί μια δύσκολη εξίσωση καθώς πολλά εξ αυτών θεωρούνται ως μη ανταγωνιστικά. Ωστόσο, το fund προχωρά τις διαδικασίες για το μοντέλο αξιοποίησης με όσο το δυνατόν μικρότερη συμμετοχή του δημοσίου στο capex και προσεχώς θα υπάρχουν εξελίξεις (παλιά είχαν γίνει αναφορές για υβριδικό μοντέλο παραχώρησης ή ΣΔΙΤ). Ουσιαστικά, είναι σε εξέλιξη απόφαση σχετικά με το μοντέλο αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, η οποία αναμένεται το Q1 2026.

Οι Συγκοινωνίες και τα ΕΛΤΑ

Για το 2026 τα βασικά ορόσημα είναι τα εξής:

▪ Συνεχής βελτίωση εμπειρίας επιβάτη: rebranding λεωφορείων. Επέκταση τηλεματικής σε επιπλέον στάσεις λεωφορείων. Δημιουργία one – app και αναβάθμιση ΑΙ τεχνολογίας για συνολική εξυπηρέτηση. WiFi σε επιπλέον 7 σταθμούς εντός 2026.

▪ Συνεχής βελτίωση στόλου: Παραλαβή επιπλέον ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, επισκευασμένων συρμών (γραμμές 2&3) και ανακαινισμένων συρμών (γραμμή 1).

▪ Ενίσχυση ασφάλειας περίφραξη αμαξοστασίων, φύλαξη με drones και anti-graffiti εφαρμογές.

▪ Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών.

Ηδη, από το 2025 και πριν, κυκλοφορούν 951 νέα λεωφορεία σε σύνολο 1.322 ενεργών, 72% του στόλου αποτελούν σύγχρονα φιλικά στο περιβάλλον οχήματα, έναντι 21% το 2024, ο ενεργός στόλος μετρό είναι 75 συρμοί και έγινε προετοιμασία διαγωνιστικής διαδικασίας για αναβάθμιση & εγκατάσταση AC σε 12 τρένα, είναι επιπλέον, 14 συρμοί σε ανάταξη και 6-8 σε διαδικασία επανένταξης (2026) και 8 το 2027, είχαμε έναρξη αναβάθμισης επιδομής & αντικατάσταση σιδηροτροχιάς 32 χλμ. στις Γραμμές 2 & 3, νυχτερινή λειτουργία Σαββάτου: +40.000 επιβάτες, το Πρόγραμμα «Αριάδνη» (Υπ. Προστασίας του Πολίτη - 360 αστυνομικοί στις Συγκοινωνίες Αθηνών και 50 στον Προαστιακό). Επίσης, εφαρμόστηκε το Tap ’n Pay (ανέπαφες συναλλαγές με το κινητό) και η ψηφιοποίηση καρτών απεριορίστων διαδρομών (smartphone wallet από Νοέ-25), Wi-Fi σε 4 πολυσύχναστους σταθμούς και καταπολέμηση εισιτηριοδιαφυγής με 600.000 ελέγχους ανά μήνα.

Στα ΕΛΤΑ ορόσημα για το 2026 είναι τα εξής:

▪ Νέες υπηρεσίες σε συνεργασία με Eurobank & Alpha Bank. Προετοιμασία της εταιρείας για τη δυνατότητα παροχής πλήρους πακέτου τραπεζικών υπηρεσιών.

▪ Ακίνητη περιουσία: Ολοκλήρωση αποτίμησης και δρομολόγηση σχεδιασμού πλάνου αξιοποίησης. Δημιουργία νέων πηγών εσόδου.

▪ Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Δρομολόγηση ERP & Track and trace. Πιλοτικές Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, προετοιμασία αυτοματοποίησης Κέντρων Διαλογής.

▪ Rebranding: Νέα ταυτότητα.

▪ Ολοκλήρωση μετασχηματισμού & επέκτασης σημείων επαφής με τον πελάτη.

Ο «χάρτης αξίας»

Σε σχετικό «χάρτη αξίας» που παρουσιάστηκε, γίνεται αναφορά υψηλή ένταση έργων και εμβληματικές παρεμβάσεις, όπως την εκκίνηση της επενδυτικής δραστηριότητας του HIIF και τη λειτουργία του πρώτου εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης PHAROS σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το Υπερταμείο έχει δρομολογήσει, επίσης, τη δημιουργία ενός ενιαίου Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένων & Μαρινών, ενώ σύντομα ολοκληρώνονται τα έργα αναβάθμισης των υποδομών στους λιμένες του Βόλου και της Αλεξανδρούπολης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να εκκινήσει η διαδικασία αξιοποίησης του λιμένα Ελευσίνας μέσω υποπαραχώρησης εμπορικών δραστηριοτήτων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την αξιοποίηση τεσσάρων ακόμα λιμένων και μαρίνων. Σε εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός για την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας, ενώ έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για τη νέα Μαρίνα Μεγάλων Σκαφών στην Κέρκυρα.

Τέσσερα εμβληματικά ακίνητα ωριμάζουν προς αξιοποίηση, ενώ δύο αστικές αναπλάσεις σιδηροδρομικών σταθμών (ΓΑΙΑΟΣΕ) αναμένεται να αναδείξουν κρίσιμους αστικούς κόμβους, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών. Έως το τέλος του 2027, θα έχουν ολοκληρωθεί 20.000 αξιολογήσεις εγγραφών (ΕΤΑΔ) και άνω των 4.500 αποτιμήσεων ακινήτων, δημιουργώντας σαφή εικόνα της αξίας της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Επίσης, προβλέπεται η ανάπτυξη νέων πηγών εσόδου στα ΕΛΤΑ (όπως τραπεζικές υπηρεσίες και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας) και η περαιτέρω αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας (Όμιλος ΟΑΣΑ). Η ανάπλαση της ΔΕΘ και το σχέδιο για την ανάπτυξη της Διώρυγας (ΑΕΔΙΚ) αποτελούν έργα-τοπόσημα με εθνικό αποτύπωμα, ενώ οκτώ επενδύσεις θα έχουν ήδη υλοποιηθεί σε κρίσιμους τομείς. Το PPF αναμένεται να ολοκληρώσει μέσα στο έτος έργα στρατηγικής σημασίας, όπως η αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών της Δημόσιας Υγείας και η ανακαίνιση του ΟΑΚΑ, με τον προγραμματισμό της Μονάδας να προβλέπει τη δημοπράτηση νέων έργων ύψους 1 δισ. το 2026.

Επίσης, γίνεται αναφορά για την διάθεση του 5% της ΕΥΑΘ μέσω του ΧΑ, την ολοκλήρωση επενδύσεων και αποκρατικοποιήσεων όπως για Εγνατία Οδό, αεροδρόμιο Καλαμάτας («μαζεύονται» υπογραφές για τη σύμβαση για να πάει σύντομα προς κύρωση στη Βουλή), κρατικά Λαχεία, Αλυκές, Ιαματικές πηγές κ.α., την προώθηση διαγωνισμών αξιοποίησης ακινήτων όπως σε Μαρκόπουλο, Θερμοπύλες, Ασπροβάλτα, Σαμπάριζα, τα λιμάνια κρουαζιέρας (Πάτρα, Κατάκολο, Καβάλα) κ.α..

Η στρατηγική του Υπερταμείου βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: τον μετασχηματισμό δημόσιων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη υποδομών και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, τις συν-επενδύσεις σε τομείς της Νέας Οικονομίας και την επιτάχυνση έργων εθνικής σημασίας.