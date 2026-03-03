Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Ο στρατός έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν

Η επιχείρηση προκάλεσε καίριο πλήγμα «στην ικανότητα του ιρανικού καθεστώτος να αναπτύξει ατομικά όπλα».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση, δυτικά της Τεχεράνης, όπου ομάδα επιστημόνων φέρεται να εργαζόταν υπό άκρα μυστικότητα στο πλαίσιο προγράμματος για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Η επιχείρηση προκάλεσε καίριο πλήγμα «στην ικανότητα του ιρανικού καθεστώτος να αναπτύξει ατομικά όπλα».

Οι υπηρεσίες στρατιωτικών πληροφοριών «συνέχισαν να παρακολουθούν τις δραστηριότητες (των Ιρανών επιστημόνων) και εντόπισαν τη νέα τους τοποθεσία (καθιστώντας δυνατό) ένα πλήγμα ακριβείας στο υπόγειο συγκρότημα» αναφέρει η ανακοίνωση του στρατού.

Έχοντας εντοπίσει τις εγκαταστάσεις αυτές στο δυτικό άκρο της Τεχεράνης και προσδιορίζοντας αυτό το συγκρότημα ως «Μινζαντεχεΐ» ο ισραηλινός στρατός προσθέτει ότι «επιστήμονες εργάζονταν (εκεί) από τότε που το Ισραήλ έπληξε αρκετές πυρηνικές εγκαταστάσεις» κατά τη διάρκεια του προηγούμενου πολέμου του εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.

O εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Έφι Ντέφριν δήλωσε ότι η ιρανική ηγεσία συνέχισε να εργάζεται για την ανάπτυξη δυνατοτήτων απαραίτητων για την παραγωγή πυρηνικών όπλων, παρά τη σοβαρή ζημιά που υπέστη το πυρηνικό πρόγραμμα στον πόλεμο του Ιουνίου 2025. «Το μυστικό συγκρότημα 'Minzadehei' χρησιμοποιήθηκε από μια ομάδα πυρηνικών επιστημόνων που εργάζονταν για να αναπτύξουν ένα βασικό στοιχείο για πυρηνικά όπλα» τόνισε ο ισραηλινός στρατός.

