Πώς προχωρούν μεγάλα κτηριακά projects - αναπλάσεις - logistics αξίας 2 δισ. μέσω του PPF

Μεγάλα projects που συνδέονται με την ανάπτυξη κτηριακών υποδομών και την ανάπλαση ευρύτερων χώρων, αλλά και με επενδύσεις σε logistics centers, προωθούνται μέσω της μονάδας ωρίμανσης στρατηγικών συμβάσεων του Υπερταμείου, αξίας σχεδόν 2 δισ. ευρώ. Πώς «τρέχουν» ΠΥΡΚΑΛ, φυλακές Ασπροπύργου, Φυλή, Γκόνος, ΔΕΘ, φοιτητικές εστίες Αθηνών.

Μεγάλα projects που συνδέονται με την ανάπτυξη κτηριακών υποδομών και την ανάπλαση ευρύτερων χώρων, αλλά και με επενδύσεις σε logistics centers, προωθούνται μέσω της μονάδας ωρίμανσης στρατηγικών συμβάσεων - PPF του Υπερταμείου, αξίας σχεδόν 2 δισ. ευρώ.

Ήδη, για λογαριασμό θυγατρικών του Υπερταμείου, το PPF έχει αναλάβει την ωρίμανση και/ή τη δημοπράτηση έργων στρατηγικής σημασίας, όπως την ανάπτυξη logistics center στον Γκόνο για λογαριασμό της ΓΑΙΑΟΣΕ, την τεχνική προετοιμασία και διαγωνιστική διαδικασία για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), το Επιχειρηματικό Πάρκο στη Φυλή, το project της ΠΥΡΚΑΛ με το νέο Κυβερνητικό Πάρκο «Αντρέας Λεντάκης», την μετεγκατάσταση των Φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο κ.α., λειτουργώντας ως επιταχυντής για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων εθνικής σημασίας, σε συνεργασία με πλήθος Υπουργείων και φορέων του Δημοσίου.

Έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι από την ίδρυσή της το 2021 έως σήμερα, η μονάδα PPF, που λειτουργεί υπό τον Π. Σταμπουλίδη, έχει αναλάβει, για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας, τη δημοπράτηση έργων συνολικού ύψους άνω των 10 δισ. ευρώ.

Συνολικά, έχουν ήδη ανατεθεί στο PPF περισσότερα από 80 στρατηγικά έργα, τα οποία αντιστοιχούν σε πάνω από 900 διαγωνιστικές διαδικασίες, ενώ έχει ήδη δημοπρατήσει έργα ύψους 4,25 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το PPF έχει ολοκληρώσει 598 διαγωνιστικές διαδικασίες και συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ.

Επιχειρηματικό - Logistics Park Φυλής

Όπως έχουμε πρόσφατα μόλις αναφέρει, το Υπερταμείο απέστειλε σχετική πρόσκληση στα 3 σχήματα που έμειναν «εντός παιχνιδιού», ήτοι σε αυτό των Goldair Cargo - AKTOR - Aegean Oil (συμφερόντων Δημήτρη Μελισσανίδη), τη FINCOP Infrastructure Ltd συμφερόντων Δημήτρη Κοπελούζου, καθώς και το σχήμα Fyli xTra Park των Ειδησεοφωνική, Call Center Ελλάδας, Αθηναϊκό Κέντρο Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Levante Express, Planning Σύμβουλοι και Π. Βαρβαρίγος, για να υποβάλουν προσφορές στις 6 Απριλίου 2026.

Το project αφορά στη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου - Logistics Center στη θέση «Σπηλιές» του Δήμου Φυλής (σε έκταση άνω των 430 στρεμμάτων), ως υποδοχέας για τους μεταφορείς από Βοτανικό/Ελαιώνα. Θα προχωρήσει μέσω σύμβασης παραχώρησης με εκτιμώμενο προϋπολογισμό άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο στο οποίο το PPF ολοκλήρωσε με ταχύτητα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, για λογαριασμό του Δήμου Φυλής. Ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει την κατασκευή και τη λειτουργία ενός σύγχρονου εμπορευματικού κέντρου, συνολικής έκτασης 467 στρεμμάτων, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Μετεγκατάσταση καταστήματος κράτησης Φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο

Στην τελική ευθεία εισέρχεται μία από τις πλέον απαραίτητες και κομβικές διαδικασίες για την προώθηση του έργου ανέγερσης και λειτουργίας ενός σύγχρονου σωφρονιστικού καταστήματος στον Ασπρόπυργο, μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αξίας 617,18 εκατ. ευρώ (άρα κοντά στα 765 εκατ. με ΦΠΑ), με τη συνολική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης να εκτιμάται ότι θα ανέλθει κατά μέγιστο σε 30 έτη.

Η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται στη Β Φάση, που αποτελείται από τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και εν συνεχεία την υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών. Ο Ανταγωνιστικός διάλογος είναι σε εξέλιξη. Η μελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίηση της έκτασης που θα απελευθερωθεί στην περιοχή του Κορυδαλλού και θα αξιοποιηθεί με γνώμονα τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας είναι σε εξέλιξη.

Πρόκειται για έργο που θα οδηγήσει στην αναμόρφωση της Σωφρονιστικής Πολιτικής και θα έχει αξιοσημείωτα οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία. Όπως παλιότερα αλλά και πρόσφατα αναφέραμε, για το έργο είχαν δείξει ενδιαφέρον οι ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μυτιληναίος (πλέον Metlen - ΜΕΤΚΑ).

Κυβερνητικό Πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης» - ΠΥΡΚΑΛ

Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) προωθεί και τον διαγωνισμό σχετικά με τη δημιουργία του Κυβερνητικού Πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης» στην πρώην ΠΥΡΚΑΛ, μέσω ΣΔΙΤ εκτιμώμενου προϋπολογισμού 421 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση για 30 χρόνια του νέου διοικητικού συγκροτήματος κτιρίων και του αστικού πάρκου.

Η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται στη Β Φάση, που αποτελείται από τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και εν συνεχεία την υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών. Αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών εντός του Α’ εξαμήνου 2026, ενώ, όπως αναφέρουν από το Υπερταμείο, προχωρά η επικαιροποίηση του πλαισίου του έργου, ώστε να εναρμονιστεί με την απόφαση του ΣτΕ για τον ΝΟΚ.

Σε επεξεργασία βρίσκεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και η μελέτη σήραγγας πεζών του Μετρό. Για το έργο έχουν δείξει ενδιαφέρον οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ - ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και METLEN - AKTOR, ωστόσο, η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από την AKTOR θα αλλάξει τα δεδομένα με τα σχήματα.

Πρώην Στρατόπεδο Γκόνου - Logistics Center

Όπως και προ ημερών αναφέραμε η έκταση του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου (672 στρ.), χωροθετείται στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης και προβλέπεται η ανάπτυξη σε αυτήν Εμπορευματικού Κέντρου Συνδυασμένων Μεταφορών.

Το έργο στοχεύει στην ουσιώδη βελτίωση των υποδομών με τη δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου με ειδικούς όρους προστασίας και ανάδειξης των στοιχείων του περιβάλλοντος, την περιφερειακή ανάπτυξη με τη σύνδεση του ακινήτου με τις μεταφορικές υποδομές (εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και λιμένα Θεσσαλονίκης), την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας με την οργανωμένη και ορθολογική ανάπτυξη της δραστηριότητας του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (τομέας αποθήκευσης εμπορευμάτων).

Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη και αφού ολοκληρώθηκε ο ανταγωνιστικός διάλογος, βρίσκεται στη φάση κατάρτισης τoυ σχεδίου σύμβασης και αναμένεται σύντομα η πρόσκληση για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Για το έργο ενδιαφέρονται οι ΟΛΘ και Goldair-AKTOR-Trade Estates.

Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 260 εκατ. ευρώ, ανάλογα με την αναπτυξιακή στρατηγική, δηλαδή ανάλογα με το μείγμα χρήσεων logistics και μεταποίησης που θα επιλεγεί.

Ανάπλαση ΔΕΘ

Το έργο της Ανάπλασης της ΔΕΘ, που ανατέθηκε, με απόφαση της αρμόδιας Κυβερνητικής Επιτροπής, στη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου, εκτιμάται ότι θα προχωρήσει με δημόσια χρηματοδότηση 120.000.000 ευρώ και με νέο μοντέλο από τις αρχικές προβλέψεις.

Σε πρόσφατο ενημερωτικό του Υπερταμείου, αλλά και όπως έχουμε αναφέρει, γίνονταν λόγος για νέα εκθεσιακά κτίρια περίπου 41.500 τ.μ. που θα καλύπτει τις τρέχουσες εκθεσιακές ανάγκες., για ανακαίνιση Βελλιδείου (~6.500 τ.μ.), αξιοποίηση χώρων άνω των 100 στρεμμάτων που θα παραμείνουν αδόμητοι με φυτεύσεις πρασίνου, ανοικτούς χώρους αναψυχής και εκδηλώσεων, δημιουργία υπόγειων θέσεων στάθμευσης, υποδομές υποστήριξης (υδροδίκτυα, ηλεκτρικά, ενεργειακές παρεμβάσεις) που θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στο project.

Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, εντός του 2026 αναμένεται η εκκίνηση του διαγωνισμού για την ανάπλαση της ΔΕΘ, με την επικαιροποίηση των αρχιτεκτονικών μελετών να βρίσκεται σε εξέλιξη. Σκοπός του έργου είναι η ανάπλαση των χώρων της ΔΕΘ να είναι ένα στρατηγικό έργο για τη Θεσσαλονίκη, ένα εμβληματικό τοπόσημο, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ταυτότητα της πόλης.

Αναβάθμιση Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου ολοκλήρωσε τη διαγωνιστική διαδικασία σε χρόνο ρεκόρ, μόλις πέντε μηνών, με αναθέτουσα αρχή το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η ανακαίνιση του κτηριακού συγκροτήματος της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, συνολικής επιφάνειας 10.271,20 τ.μ., αναμένεται να βελτιώσει ριζικά τόσο την εξωτερική εμφάνιση όσο και τη λειτουργικότητα του κτιρίου. Πρόσφατα υπεγράφη η σύμβαση του έργου, συνολικής αξίας 18,6 εκατ. ευρώ, μεταξύ του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και της αναδόχου εταιρείας ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε., θυγατρικής της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ.

Το έργο της ανακαίνισης της ΦΕΑ υπολογίζεται να διαρκέσει περίπου ενάμιση χρόνο και αφορά συνολική επιφάνεια 10.271,20 τ.μ., βελτιώνοντας τόσο την εξωτερική εμφάνιση όσο και τη λειτουργικότητα του κτιρίου.

Περιλαμβάνει παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας για την ενεργειακή αναβάθμιση, τη στατική ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, με έμφαση στην προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα διαβίωσης των φοιτητών, ενισχύοντας ουσιαστικά τη φοιτητική μέριμνα και το κοινωνικό αποτύπωμα της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.