Σιδηρόδρομος: Γιατί η αναβάθμιση του δικτύου «περνάει» από το PPF - Οι πρώτες υπογραφές και συμβάσεις

Πλάνο αναβάθμισης και ανάταξης του πολύπαθου Σιδηρόδρομου βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη «σφραγίδα» της ειδικής μονάδας προώθησης έργων του Υπερταμείου. Οι πρώτες υπογραφές συμβάσεων και η λίστα έργων ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Η εμπειρία του PPF σε ωρίμανση διαγωνισμών.

Πλάνο αναβάθμισης και ανάταξης του «ταλαιπωρημένου» και πολύπαθου Σιδηρόδρομου βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη «σφραγίδα» της ειδικής μονάδας ωρίμανσης έργων (Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων) του Υπερταμείου, που έχει προωθήσει και ωριμάσει με επιτυχία και γρήγορους ρυθμούς διαγωνισμούς σχεδόν 4 δισ. ευρώ ήδη (σε πλήθος τομέων), με την «υπογραφή» του Παναγιώτη Σταμπουλίδη, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΕΣΥΠ, πρώην Εντεταλμένο Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και επικεφαλής της μονάδας PPF.

Αυτό ακριβώς το «παρελθόν» της μονάδας Project Preparation Facility – PPF οδήγησε την κυβέρνηση στο να της αναθέσει δέσμη έργων - παρεμβάσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του σιδηρόδρομου, ύψους περίπου 1,3 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου που εκπόνησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη δομική αναβάθμιση του δικτύου. Πρόκειται για κρίσιμα έργα υποδομών τα οποία φιλοδοξούν να εκσυγχρονίσουν το σιδηροδρομικό δίκτυο, αντιμετωπίζοντας χρόνιες παθογένειες. Στόχος είναι βέβαια ον καταστούν ασφαλείς και αξιόπιστες οι εγχώριες μεταφορές.

Προ ημερών μόλις το insider.gr ανέδειξε μία από τις πρώτες, μεγάλες σε μέγεθος, συμβάσεις που ωριμάζει η μονάδα PPF, μέσω της δημοσιοποίησης πρόσκλησης για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση, διάρκειας 15 ημερών, για την «Προμήθεια συστήματος GSM-R με συναφής υπηρεσίες και φορητό εξοπλισμό για τα τμήματα της γραμμής Κιάτο-Ρίο, Τιθορέα-Δομοκός, Θεσσαλονίκη-Ειδομένη, Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα και Λάρισα-Βόλος», εκτιμώμενου ύψους 41,375 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 9,93 εκατ., άρα στα 51,3 εκατ. ευρώ και άνω. Η οποία και αποτελεί τμήμα του μεγάλου «πακέτου».

Η πρώτη σύμβαση

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη η μονάδα PPF έχει κάνει… «ντεμπούτο» στον σιδηροδρομικό τομέα με την υπογραφή σύμβασης 14 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρουν πληροφορίες της αγοράς, στις 4 Δεκεμβρίου 2025 υπεγράφησαν οι πρώτες συμβάσεις, η συνολική αξία ξεπερνά των οποίων ξεπερνά τα 14.000.000 ευρώ, του ευρύτερου έργου «Πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό και την ασφαλή λειτουργία του ελληνικού σιδηροδρόμου», το οποίο η Κυβερνητική Επιτροπή έχει αναθέσει στη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου, με στόχο την ωρίμανση και τη διενέργεια του συνόλου των διαγωνιστικών διαδικασιών για λογαριασμό της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. (ΟΣΕ) και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η νέα διοίκηση του ΟΣΕ, πλέον «Σιδηρόδρομοι Ελλάδας», από κοινού με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αξιοποίησαν τη δωρεά της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ως Εντολοδόχου των τεσσάρων δωρητριών Τραπεζών (Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank) για την υλοποίηση των πρώτων δύο έργων που αφορούν στην αποκατάσταση και αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου του Δομοκού (ΣΔΔ) και καλύπτουν:

• την αποκατάσταση της επιδομής και της υποδομής της ΣΔΔ,

• την αποκατάσταση και αναβάθμιση των συστημάτων σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροκίνησης, μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel και Elias.

Το μεγάλο «πακέτο» των 1,3 δισ.

Όπως αναφέραμε, η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία ωρίμανσης των επόμενων έργων που έχουν τεθεί σε προτεραιότητα από τον ΟΣΕ, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για την αναβάθμιση και ασφαλή λειτουργία του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Τα νέα έργα έχουν ορίζοντα το 2030 και πρόσφατα «πέρασαν και με τη βούλα» στο PPF (Project Preparation Facility - PPF), μετά τις σχετικές αναθέσεις από την κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, με σκοπό για την υλοποίηση του σχεδίου που εκπόνησε το υπουργείο Υποδομών και μεταφορών για τη δομική αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου. Με τη συνδρομή του πετυχημένου και έμπειρου σε μεγάλες συμβάσεις PPF η κυβέρνηση επιδιώκει να καλύψει το χαμένο έδαφος για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, που παραμένει σε τεντωμένο σχοινί.

Με τον χρόνο να πιέζει, η κυβέρνηση βγάζει μπροστά την μονάδα ωρίμανσης συμβάσεων στρατηγικής σημασίας, υπό τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου Παναγιώτη Σταμπουλίδη, ώστε να μην χαθούν ευρωπαϊκοί πόροι και να προχωρήσουν, όσο είναι αυτό εφικτό, κρίσιμα έργα με μοντέλο που μοιάζει με διαδικασία fast track των στρατηγικών επενδύσεων.

Όπως παλιότερα έχουμε αναφέρει, ανάμεσα στα έργα που ανέλαβε να διεκπεραιώσει το Υπερταμείο είναι και οι παρακάτω αναβαθμίσεις:

- Της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής στο Τμήμα ΣΚΑ - Οινόη, προϋπολογισμού 245,750 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από Connecting Europe Facility (CEF) 2021–2027 της Ε.Ε. και ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα 2024 - 2028.

- Της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής στο Τμήμα Πύθιο - Ορμένιo (Π.Ε. Έβρου) (Α' φάση) με προϋπολογισμό 219,609 εκατ. ευρώ, χρηματοδότηση CEF και ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα 2024 - 2028.

- Της υποδομής της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας (τμήμα από Μουριές έως Προμαχώνα) για την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης, προϋπολογισμού 167 εκατ. ευρώ, χρηματοδότηση CEF και χρονοδιάγραμμα 2024 - 2028.

- Του Προαστιακού Σιδηροδρόμου μεταξύ ΣΣ Κάτω Αχαΐας και ΣΣ Πύργου, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Μεταφορές 2021 - 2027 και ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα 2026 - 2029.

- Του τμήματος γραμμής ανόδου και καθόδου από Χ.Θ. 354+267 (έξοδος Σ.Σ. Ζάχαρης) έως Χ.Θ. 368+096 (είσοδος Σ.Σ. Ευαγγελισμού) προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 2026 - 2027.

- Η Αναβάθμιση Σ/Δ και ETCS σε LEVEL 1 Baseline 3 στο τμήμα ΣΚΑ - Αεροδρόμιο, προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 2026 - 2028.

- Της σιδηροδρομικής σύνδεσης Λιμένα Βόλου, Αερολιμένα Αγχιάλου και ΒΙΠΕ Αλμυρού, προϋπολογισμού 100,550 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Μεταφορές 2021 – 2027 και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 2027 - 2030.

- Την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης στο τμήμα προαστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης από Πλατύ μέχρι Έδεσσα, προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ, χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Μεταφορές 2021 - 2027 και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 2026 - 2029.

- Το έργο Global System for Mobile Communications - Railway (GSM-R) για τα τμήματα Τιθορέα - Δομοκός, Κιάτο - Ρίο, Θεσσαλονίκη - Ειδομένη, Λάρισα -Βόλος, Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα, προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ και χρονοδιάγραμμα 2026 - 2030.

- Τα έργα συντήρησης σηματοδότησης και European Train Control System (ETCS) στα τμήματα Πλατύ - Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας, ΣΚΑ - Οινόη, Οινόη - Τιθορέα, και Μεζούρλος - Πλατύ, Τρείς Γέφυρες - Αεροδρόμιο, Κιάτο - Αίγιο, προϋπολογισμού 28 εκατ. ευρώ και με χρονοδιάγραμμα 2026 - 2028.

- Την αποκατάσταση του σιδηροδρομικού σταθμού Δομοκού με προϋπολογισμό 22 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Daniel με χρονοδιάγραμμα 2026-2027.

- Επεμβάσεις για την αναβάθμιση σιδηροδρομικών σταθμών (ανακαινίσεις στα γραφεία σταθμαρχών, στα κτίρια, εγκατάσταση συστημάτων live ενημέρωσης και μεγαφωνικής εγκατάστασης για ενημέρωση και προστασία επιβατών, τοποθέτηση φωτισμού, καμερών και συστημάτων κλιματισμού), προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ και χρονοδιάγραμμα 2026 - 2028.