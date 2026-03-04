Ειδήσεις | Διεθνή

Το Ισραήλ προειδοποιεί πως ο διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ είναι «στόχος για εξόντωση»

Οι Ιρανοί θα αποχαιρετήσουν τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ με τελετή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:30 ώρα Ελλάδας) στην Τεχεράνη, στο χώρο προσευχής Ιμάμης Χομεϊνί, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η τελετή θα διαρκέσει τρεις ημέρες και η πομπή της κηδείας θα ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθεί η τελετή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι οποιοσδήποτε διάδοχος του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ θα είναι «στόχος» για να δολοφονηθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Οποιοσδήποτε ηγέτης διορισθεί από το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς θα είναι αναμφίβολα στόχος για εξόντωση», δήλωσε ο Κατς.

«Ο πρωθυπουργός και εγώ διατάξαμε το στρατό να προετοιμασθεί για να δράσει με όλα τα μέσα για να επιτελέσει αυτή την αποστολή», πρόσθεσε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

