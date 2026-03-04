5η ημέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Ισραηλινά πλήγματα σε Τεχεράνη, Λίβανο - Ιράν: «Ελέγχουμε πλήρως τo Ορμούζ»

Για πέμπτη ημέρα συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, με την σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν να μην δείχνει σημάδια εκτόνωσης, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για πιθανή εξάπλωση του πολέμου σε περιφερειακό επίπεδο.

Για πέμπτη ημέρα συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, με την σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν να μην δείχνει σημάδια εκτόνωσης, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για πιθανή εξάπλωση του πολέμου σε περιφερειακό επίπεδο.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν και στον Λίβανο σήμερα, χωρίς πάντως αυτό να εμποδίσει την Τεχεράνη να επεκτείνει τα δικά της πλήγματα αντιποίνων σε όλη τη Μέση Ανατολή, όπου οι εσπευσμένες απομακρύνεις πολιτών δυτικών κρατών πλέον επιταχύνονται.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν το πρωί της Τετάρτης ότι χτύπησαν «δεκάδες» στόχους στο Ιράν, περιλαμβανομένων κέντρων διοίκησης στην Τεχεράνη, αφού η Ισλαμική Δημοκρατία εκτόξευσε τρεις μεγάλες ομοβροντίες πυραύλων εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ τις τελευταίες ώρες.

Διαβάστε ακόμα - Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: Τρομάζει η διάχυση της κρίσης

Ο IDF ανέφερε ότι βάζει στο στόχαστρο εγκαταστάσεις εκτόξευσης, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και άλλες υποδομές του «τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν».

«Πριν από λίγο, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, καθοδηγούμενη από τις υπηρεσίες πληροφοριών, ολοκλήρωσε ένα νέο κύμα πληγμάτων με στόχο τα κέντρα διοίκησης του τρομοκρατικού ιρανικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις.

Συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές ήχησαν σε διάφορους τομείς της ισραηλινής επικράτειας τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ επιχείρησε η αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν γύρω στους 40 πυραύλους εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων, κατά την πέμπτη ημέρα αντιποίνων μετά τις επιθέσεις εναντίον του εδάφους του Ιράν.

«Πριν από μερικές ώρες, το 17ο κύμα της επιχείρησης 'Αληθινή υπόσχεση-4' πραγματοποιήθηκε με την εκτόξευση περισσότερων από 40 πυραύλων από τις δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προς αμερικανικούς και σιωνιστικούς (σ.σ.: ισραηλινούς) στόχους», σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, η οποία δεν έκανε γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεν αναφέρθηκε κάποιο σημαντικό πλήγμα μέχρι στιγμής, αν και πύραυλοι έπεσαν, σύμφωνα με την αστυνομία, στην περιοχή του Τελ Αβίβ, όπου έγινε γνωστό ότι γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσμα.

Διαβάστε ακόμα - Διεθνή ΜΜΕ: Νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ

Στο μεταξύ, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έχουν τον «πλήρη έλεγχο» του στενού του Ορμούζ, διέλευσης-κλειδιού για τη μεταφορά πετρελαίου διά θαλάσσης και πύλη στον περσικό Κόλπο, διαβεβαίωσαν σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν σήμερα.

«Αυτή τη στιγμή το στενό του Χορμούζ βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας», δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζάντα, ανώτερος αξιωματικός των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ενδέχεται να αρχίσει «το ταχύτερο δυνατό» να εκτελεί αποστολές συνοδείας, «αν είναι αναγκαίο» για τη διέλευση του στενού από πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια.

ΗΠΑ: Χτυπήσαμε 2.000 στόχους στο Ιράν και καταστρέψαμε 17 πλοία

Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως έπληξαν σχεδόν 2.000 στόχους από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν το Σάββατο, σημειώνοντας ότι τα πλήγματα μόνο τις πρώτες 24 ώρες ήταν «σχεδόν δυο φορές περισσότερα» από αυτά που είχαν γίνει κατά την έναρξη της εισβολής στο Ιράκ, το 2003.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), τόνισε ιδίως ότι καταστράφηκαν 17 ιρανικά πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου υποβρυχίου. «Σήμερα, δεν υπάρχει ούτε ένα ιρανικό πλοίο» στον Κόλπο, στο στενό του Χορμούζ ή στον Κόλπο του Ομάν, υποστήριξε ο ναύαρχος Κούπερ σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του μέσω X.

«Έχουμε διανύσει τώρα λιγότερες από 100 ώρες αυτής της επιχείρησης κι έχουμε ήδη πλήξει σχεδόν 2.000 στόχους με πάνω από 2.000 πυρομαχικά», επέμεινε αναφερόμενος σε «άνευ προηγουμένου» αποτελέσματα.

Οι ιρανικές δυνάμεις έχουν εκτοξεύσει σε αντίποινα «πάνω από 500 βαλλιστικούς πυραύλους» και έχουν εξαπολύσει «πάνω από 2.000» μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, πάντα σύμφωνα με τη CENTCOM.

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, μαχητικό αεροσκάφος τύπου F/A-18 της πολεμικής αεροπορίας του Κουβέιτ ήταν αυτό που κατέρριψε κατά λάθος τα τρία μαχητικά αεροσκάφη F-15 της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας την Κυριακή, εκτοξεύοντας ισάριθμους πυραύλους, ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη τρεις πηγές της, ενήμερες για τα πρώτα ευρήματα της έρευνας που διενεργείται. Τα έξι μέλη των αμερικανικών μαχητικών έκαναν χρήση των εκτινασσόμενων καθισμάτων τους και επέζησαν όταν καταρρίφθηκαν τα αεροσκάφη.

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους σε Κατάρ και Σαουδική Αραβία

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την αναχαίτιση δυο πυραύλων κρουζ και εννέα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο του βασιλείου.

«Δυο πύραυλοι κρουζ αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στη Χαρτζ», περιοχή στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

«Εννιά drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν αμέσως μόλις εισήλθαν στον εναέριο χώρο του βασιλείου», σημείωσε λίγο νωρίτερα μέσω X.

Από την πλευρά του, το Κατάρ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του εμιράτου, εκ των οποίων ένας έπληξε την αμερικανική στρατιωτική βάση Αλ Ουντέιντ, κατά την τέταρτη ημέρα του πολέμου που πυροδότησε η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν με επιτυχία έναν από τους πυραύλους, ενώ ο δεύτερος έπληξε τη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, χωρίς να προκαλέσει θύματα», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του εμιράτου.

Νωρίτερα, οι υπηρεσίες ασφαλείας του Κατάρ ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν δύο πυρήνες που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν και συνέλαβαν δέκα υπόπτους.

Λίβανος: Τουλάχιστον 11 νεκροί στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους σε κοινότητες νότια της Βηρυτού και στην Μπααλμπέκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας και επίσημο μέσο ενημέρωσης, την 5η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Λίβανος ενεπλάκη τη Δευτέρα στον περιφερειακό πόλεμο, όταν το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, εξαπέλυσε την πρώτη επίθεσή του εναντίον του Ισραήλ έπειτα από έναν χρόνο και πλέον, για να «εκδικηθεί» τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ το Σάββατο, στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Νότια της πρωτεύουσας, «επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού στις περιοχές Αραμούν και Σααντίγιατ» είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 8, «σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό» των θυμάτων τον οποίο δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας.

Οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείο από την Αραμούν εικονίζει ασθενοφόρα συγκεντρωμένα μέσα στη νύχτα και τραυματιοφορείς με φορείο.

Στην Μπααλμπέκ (ανατολικά), πόλη με κατά πλειονότητα σιιτικό πληθυσμό, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκε τετραώροφη πολυκατοικία, μετέδωσε το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI. Ακόμη βρίσκονταν «σε εξέλιξη επιχειρήσεις για να σωθούν οικογένειες κάτω από τα συντρίμμια» του κτιρίου, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Εξάλλου στη Χαζμία, προάστιο της Βηρυτού, ξενοδοχείο χτυπήθηκε επίσης σε βομβαρδισμό και «ασθενοφόρα» έσπευσαν στο σημείο, μετέδωσε το ANI, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα μέχρι στιγμής.

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός διέταξε τις πρώτες πρωινές ώρες τους κατοίκους ακόμη 13 κοινοτήτων του νότιου Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, απευθύνοντάς τους «επείγουσες προειδοποιήσεις» προτού εξαπολύσει νέους βομβαρδισμούς. Νωρίτερα, είχε δώσει την ίδια διαταγή στους κατοίκους 16 κοινοτήτων.

«Για την ασφάλειά σας, πρέπει αμέσως να απομακρυνθείτε εσπευσμένα από τα σπίτια σας» κατευθυνόμενοι προς «ανοικτές περιοχές», ανέφερε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ μέσω X, που παρέθεσε ονομαστικό κατάλογο 16 χωριών.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι έβαλε στο στόχαστρο τη ναυτική βάση στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, στη δωδέκατη επίθεση στην οποία προχώρησε μέσα στην ημέρα, σε αντίποινα για τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο λιβανικό έδαφος, ειδικά στο προπύργιό του, τα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού.

Σε ανακοίνωσή του το κίνημα ανέφερε ότι στοχοποίησε τη βάση με «ομοβροντία πυραύλων υψηλής ποιότητας σε αντίποινα για την ισραηλινή εγκληματική επίθεση σε δεκάδες λιβανικές πόλεις». Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε ότι εντόπισε εκτοξεύσεις βλημάτων από τον Λίβανο και αναχαίτισε τα περισσότερα.

Από τη Δευτέρα, τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 335 έχουν τραυματιστεί στο κύμα βομβαρδισμών του Ισραήλ στον Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας χθες, πριν από τα πλήγματα της νύχτας.

Τρεις τραυματιοφορείς σκοτώθηκαν ενώ προσέφεραν βοήθεια «σε τραυματίες εξαιτίας εκρήξεων στην περιοχή της Τύρου» (νότια), ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους μέσω X.

«Οι εμπόλεμες πλευρές πρέπει να συμμορφώνονται προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» και «να προστατεύουν το υγειονομικό προσωπικό», θύμισε.

Κατά τις λιβανικές αρχές, ο πόλεμος έχει αναγκάσει πάνω από 58.000 πολίτες του Λιβάνου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο ισραηλινός στρατός έχει διαμηνύσει ότι θα συνεχίσει να βομβαρδίζει τον Λίβανο ωσότου αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ.

Συντρίμμια σκοτώνουν 11χρονο κορίτσι στο Κουβέιτ

Το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι κορίτσι ένδεκα ετών υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε αφού χτυπήθηκε από συντρίμμια που κατέπεσαν από τους αιθέρες στην ομώνυμη πρωτεύουσα του εμιράτου. Το υπουργείο δεν διευκρίνισε για τι είδους συντρίμμια επρόκειτο.

Έχουν ανακοινωθεί αρκετά παρόμοια συμβάντα από το Σάββατο, καθώς η αντιαεροπορική άμυνα του εμιράτου επιχειρεί διαρκώς για την αναχαίτιση ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων. Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε σε αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων, προσθέτοντας πως υπήρξαν ζημιές και τραυματισμοί, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Συμβάντα» σε δυο πλοία κοντά στα ΗΑΕ και στο Ομάν

Η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό, γνωστοποίησε ότι έλαβε χθες Τρίτη αναφορές για «συμβάντα» που έπληξαν πλοία κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ομάν, με φόντο τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν και τα αντίποινα της Ισλαμικής Δημοκρατίας προς όλα τα αζιμούθια.

Κατά το UKMTO, ο κυβερνήτης πλοίου που βρίσκεται 7 ναυτικά μίλια (σχεδόν 13 χιλιόμετρα) ανατολικά από τη Φουτζάιρα στα ΗΑΕ ενημέρωσε πως το σκάφος του χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα που προκάλεσαν ζημιά στο κύτος, πάντως το πλήρωμα είναι σώο.

Νωρίτερα, κυβερνήτης πλοίου 137 ναυτικά μίλια (σχεδόν 245 χιλιόμετρα) ανατολικά της Μούσκατ, της πρωτεύουσας του Ομάν, ανέφερε ότι ακούστηκε δυνατή έκρηξη κοντά στο σκάφος, και θεάθηκε καπνός, αλλά το σκάφος και το πλήρωμά του είναι σώο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ