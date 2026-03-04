Διεθνή ΜΜΕ: Νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ

Ο πολιτικός και κληρικός ευθυγραμμισμένος με το σκληροπυρηνικό συντηρητικό στρατόπεδο του Ιράν ήταν η επιλογή των IRGC.

Νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν εξελέγη ο γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ σύμφωνα με ΜΜΕ της Τεχεράνης. Ο πολιτικός και κληρικός ήταν η επιλογή που στην πραγματικότητα επέβαλαν οι Φρουροί της Επανάστασης, κατά το Iran International. Ήδη πριν από το 2019 θεωρήθηκε πιθανός υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές και χαρακτηριζόταν ως συντηρητικός και πιστός στο καθεστώς, με καλές σχέσεις με τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας.

Η επιλογή του διαδόχου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προβλέπεται ρητά από το Σύνταγμα του Ιράν και αποτελεί αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Ειδικών, του ίδιου οργάνου που είχε αναδείξει τον ίδιο στην ηγεσία το 1989. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο διάδοχος του ανώτατου ηγέτη πρέπει να επιλεγεί από τη Συνέλευση των Ειδικών (Assembly of Leadership Experts).

Πρόκειται για σώμα 88 κληρικών, οι οποίοι – τυπικά – εκλέγονται από τον λαό κάθε οκτώ χρόνια. Στην πράξη, ωστόσο, δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο κληρικοί που θεωρούνται απολύτως πιστοί στην Ισλαμική Δημοκρατία. Η Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων του Ιράν, το 88μελές όργανο που έχει αναλάβει την επιλογή του επόμενου Ανώτατου Ηγέτη της χώρας, συνεδρίασε διαδικτυακά, μετά την επίθεση του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις του.

Τα κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές έπληξαν το συγκρότημα της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων στην Τεχεράνη τη Δευτέρα, και την Τρίτη, η ισραηλινή στρατιωτική εκπρόσωπος Έφι Ντεφρίν επιβεβαίωσε ένα πλήγμα στο συγκρότημα στο Κομ. Δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της συνέλευσης στο κτίριο κατά τη στιγμή της επιδρομής, σύμφωνα με το Fars.

Ποιος είναι ο Μοζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ

Γεννήθηκε στο Μασάντ το 1969 ενώ πέρασε επτά χρόνια της παιδικής του ηλικίας στις πόλεις Σαρντάστ και Μαχαμπάντ στο βορειοδυτικό Ιράν, στα πρώτα του έτη στο σχολείο. Αφού αποφοίτησε από το λύκειο, σπούδασε θεολογία. Οι πρώτοι δάσκαλοί του ήταν ο πατέρας του και ο Αγιατολάχ Μαχμούντ Χασεμί Σαχρούντι. Το 1999, συνέχισε τις σπουδές του στο Κομ για να γίνει κληρικός.

Οι Μοχάμεντ-Τακί Μεσμπάχ-Γιάζντι, Αγιατολάχ Λοτφολάχ Σαφί Γκολπαϊγκάνι και Μοχάμεντ Μπαγκέρ Χαραζί ήταν οι δάσκαλοί του εκεί. Σύμφωνα με τον The Guardian και τη γαλλική Libération, φέρεται ότι έχει στην κατοχή του ισχυρά assets και μεγάλη περιουσία, κάτι που διέψευσε η Συνέλευση των Δυνάμεων της Γραμμής του Ιμάμη, μια ιρανική πολιτική ομάδα με επικεφαλής τον θείο του Χάντι Χαμενεΐ. Παντρεύτηκε τη Ζάχρα Χαντάντ-Αντέλ το 2004 και το πρώτο τους παιδί γεννήθηκε το 2007.

Ισραήλ: Ο στρατός σκότωσε στην Τεχεράνη ανώτερο Ιρανό διοικητή υπεύθυνο για τον Λίβανο

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε στην Τεχεράνη, ανώτερο διοικητή - υπεύθυνο για τον Λίβανο - της δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης που είναι αρμόδια για τις επιχειρήσεις του Ιράν στο εξωτερικό. «Ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε και εξόντωσε τον προσωρινό διοικητή του λιβανέζικου σώματος της Δύναμης Κοντς του Ιράν, τον Νταούντ Αλί Ζαντέχ, στην Τεχεράνη», αναφέρει η ανακοίνωση.

Μάλιστα, όπως διευκρινίζεται πρόκειται για «τον ανώτερο Ιρανό διοικητή στον Λίβανο». Αξίζει να σημειωθεί πως ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι στόχευσε ανώτερο Ιρανό διοικητή στην Τεχεράνη, κατά την τέταρτη ημέρα του πολέμου που ξέσπασε στη Μέση Ανατολάη με την επίθεση που διεξήγαγαν από κοινού το Τελ Αβίβ και η Ουάσιγκτον εναντίον της Τεχεράνης.