Παπασταύρου για τιμές καυσίμων: «Έχουμε δημοσιονομικό χώρο να στηριχθεί η κοινωνία»

Έτοιμη να παρέμβει η κυβέρνηση σε περίπτωση που εκτοξευθούν οι τιμές καυσίμων. Τι είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Την ετοιμότητα της κυβέρνησης να στηρίξει την κοινωνία σε περίπτωση που εκτοξευθούν οι τιμές των καυσίμων λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή επιβεβαίωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

«Έχουμε το δημοσιονομικό χώρο εάν χρειαστεί να στηριχθεί η ελληνική κοινωνία» όπως συνέβη και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, επεσήμανε ο υπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις τιμές των καυσίμων. Αναφερόμενος σε λύσεις όπως ήταν το fuel pass, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει τα θεσμικά εργαλεία να στηρίξει την ελληνική οικογένεια. Όπως σημείωσε αυτή τη στιγμή «δεν είμαστε εκεί και ελπίζω να μην φθάσουμε εκεί» και πρόσθεσε ότι «είμαστε σε διαρκή εγρήγορση, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, είμαστε σε επαφή με την Κομισιόν ώστε να μην υπάρξει πίεση στην κοινωνία με απρόβλεπτες συνέπειες».

Όπως είναι γνωστό, χθες στο ΥΠΕΝ πραγματοποιήθηκαν δύο συσκέψεις μία με τους παράγοντες της αγοράς πετρελαίου και μία με τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Όπως εξήγησε ο υπουργός, μαζί με τον ρυθμιστή, τη ΡΑΑΕΥ, τους διαχειριστές και όλους τους παράγοντες της ενέργειας διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού.

«Ευτυχώς η χώρα μας και οι εταιρείες έχουν κάνει τον σωστό προγραμματισμό και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ανησυχία όσον αφορά τον εφοδιασμό. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Εμείς δεν είχαμε φορτία από το Κατάρ, από όπου φεύγουν τρία φορτία την ημέρα, άρα για τον Μάρτιο θα είναι θα λείψουν 90 φορτία από την παγκόσμια αγορά. Η χώρα μας είχε κάνει τον σωστό προγραμματισμό και έτσι όσον αφορά τον εφοδιασμό υπάρχει ασφάλεια. Βέβαια όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια που θα έχει αυτή τη στιγμή η σύρραξη και η κρίση στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου.

Σημαντική η συμβολή των ΑΠΕ για τη συγκράτηση των τιμών

Η διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος και η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα λειτουργήσουν εξισορροπητικά. Όπως σημείωσε ο υπουργός αναφερόμενος στις τιμές Μαρτίου του ηλεκτρικού ρεύματος, υπήρξε μεν αποκλιμάκωση αλλά τα γεγονότα που ακολούθησαν έδειξαν πόσο αβέβαιη είναι η κατάσταση. Ωστόσο, η χαμηλότερη ζήτηση λόγω του ήπιου καιρού και η σημαντική συμμετοχή των ΑΠΕ και των υδροηλεκτρικών προστατεύουν για την ώρα από μεγάλες ανατιμήσεις.

«Το 2025 είχαμε σημαντική άντληση ενέργειας από τα υδροηλεκτρικά, περίπου το 2% της ετήσιας ζήτησης. Βλέπει κανείς πως το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα που έχει η χώρα μας και στο οποίο έχει επενδύσει λειτουργεί εξισορροπητικά. Στον βαθμό που η ένταση δεν θα κρατήσει πέρα από τον μήνα αυτό, θεωρώ ότι ο καιρός στον οποίο βρισκόμαστε, που είναι ήπιος, η μικρή ζήτηση και οι ανανεώσιμες πηγές θα βοηθήσουν να συγκρατηθούν σε έναν βαθμό οι τιμές. Βέβαια, αν η διάρκεια είναι μεγάλη και η ένταση μεγάλη, τότε είναι κάτι που κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προεξοφλήσει πώς θα εξελιχθεί», τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

Οι έρευνες για φυσικό αέριο στην Ελλάδα και η ενεργειακή αυτάρκεια

Ο υπουργός αναφέρθηκε και για τις έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα μας και στη συζήτηση που ξεκινά την Πέμπτη 5 Μαρτίου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για τις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Όπως είπε, είναι πολύ σημαντικό που η χώρα μας προσπαθεί να γίνει και εκείνη παραγωγός φυσικού αερίου. «Στην πραγματικότητα, αν δεν έχεις πολιτική σταθερότητα, ισχυρή οικονομία, αποτρεπτική δύναμη και ενεργειακή ανθεκτικότητα, δεν έχεις θεμέλια ασφάλειας και ευημερίας. Και γι’ αυτό προχωράμε στα επόμενα βήματα. Ιδιωτικές διεθνείς εταιρείες στον Ιόνιο και νότια της Κρήτης θα προχωρήσουν στη διερεύνηση για πιθανά εμπορικά κοιτάσματα φυσικού αερίου στη χώρα μας», είπε ο υπουργός αναφερόμενος στις επικείμενες έρευνες χώρα μας.

Ως προς αυτό και απαντώντας σε σχετική ερώτηση διευκρίνισε ότι δεν εκχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και ότι αντίθετα η Ελλάδα δυναμώνει με αυτές τις συμφωνίες. «Αν κάποιος αποδυναμώνεται, είναι το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο, εξ ου και η έντονη αντίδραση της Τουρκίας με επιστολή στον ΟΗΕ. Στη Βουλή θα δοθεί η δυνατότητα να μιλήσουμε συγκεκριμένα και με νομική ακρίβεια για το πώς αυτή η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο ώστε η χώρα μας γύρω στο 2032 να μπορέσει να γίνει και παραγωγός φυσικού αερίου και να διευρύνει το ενεργειακό της μείγμα. Βλέπουμε όλοι την αβεβαιότητα στην οποία ζούμε, όπου ξυπνάμε κάθε μέρα με μια νέα πραγματικότητα. Αν έχεις ισχυρή οικονομία, πολιτική σταθερότητα, αποτρεπτική στρατιωτική δύναμη και ενεργειακή αυτάρκεια, τότε μπορείς να έχεις πραγματικά θεμέλια ισχύος και ασφάλειας», κατέληξε ο κ. Παπασταύρου.