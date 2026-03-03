Η Ιρλανδία θα στείλει για πρώτη φορά στρατιωτικούς ακολούθους σε πρεσβείες της

Ένα «δίκτυο ακολούθων Άμυνας» θα δημιουργηθεί μέσα στις πρεσβείες της Ιρλανδίας στο Λονδίνο, το Παρίσι και την Ουάσινγκτον.

Η Ιρλανδία θα στείλει για πρώτη φορά υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματικούς σε τρεις από τις μεγαλύτερες πρεσβείες της, ένα νέο βήμα για αυτή τη χώρα μέλος της ΕΕ που προσπαθεί να ενισχύσει τους περιορισμένους αμυντικούς μηχανισμούς της, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Ένα «δίκτυο ακολούθων Άμυνας» θα δημιουργηθεί μέσα στις πρεσβείες της Ιρλανδίας στο Λονδίνο, το Παρίσι και την Ουάσινγκτον, για να ενισχυθούν οι δεσμοί με σημαντικούς στρατηγικούς εταίρους, δήλωσε η υπουργός Άμυνας Έλεν ΜακΕντι σε ανακοίνωση.

«Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε μια συγκυρία όπου το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον ασφάλειας επιδεινώνεται και όλο και περισσότερο αμφισβητείται», δήλωσε η Έλεν ΜακΕντι, η οποία είναι επίσης υπουργός Εξωτερικών.

Το μέτρο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των αμυντικών ικανοτήτων τη χώρας.

Η Ιρλανδία, στρατιωτικά ουδέτερη, διαθέτει μικρό στρατό και δεν έχει ούτε πολεμική αεροπορία ούτε σημαντικό πολεμικό ναυτικό. Η χώρα αυτή των 5,4 εκατομμυρίων κατοίκων δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

Το νέο δίκτυο θα επιτρέψει να «γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των στρατιωτικών και διπλωματικών διαύλων», σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης. Το προσωπικό θα είναι σε θέση να παρέχει «πληροφορίες για τα θέματα ασφάλειας και άμυνας».

Την περασμένη εβδομάδα, η Έλεν ΜακΕντι παρουσίασε το πρώτο ιρλανδικό στρατηγικό σχέδιο θαλάσσιας ασφάλειας, με στόχο να καλυφθούν "σημαντικά κενά", στον τομέα αυτό.

Το σχέδιο περιλαμβάνει έργα ραντάρ και σόναρ για την προστασία των υποθαλάσσιων καλωδίων, τη δημιουργία νέων ναυτικών βάσεων και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.

Η θαλάσσια περιοχή της Ιρλανδίας καλύπτει μια επιφάνεια περίπου δεκαπλάσια του χερσαίου εδάφους της.

Η Ιρλανδία θα οικοδομήσει σχέσεις με την Κοινή Εκστρατευτική Δύναμη Force (JEF), μια συμμαχία της οποίας ηγείται η Βρετανία. Η συμμαχία αυτή στην οποία μετέχουν δέκα χώρες, όλες μέλη του ΝΑΤΟ, επικεντρώνεται στη θαλάσσια ασφάλεια.

Τους τελευταίους μήνες, το Δουβλίνο ανακοίνωσε επενδυτικά έργα σε νέους στρατιωτικούς εξοπλισμούς αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τη Γαλλία ως πρώτο στρατηγικό εταίρο.

Η Ιρλανδία σκοπεύει να επιτρέψει σε βρετανικά και γαλλικά πλοία να περιπολούν στα χωρικά ύδατα που βρίσκονται υπό ιρλανδικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της εκ περιτροπής προεδρίας της ΕΕ την οποία θα αναλάβει η χώρα από τον Ιούλιο, δήλωσε επίσης η υπουργός Άμυνας Έλεν ΜακΕντι την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ