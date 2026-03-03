Μαρινάκης: Σε ένα κανονικό κόμμα ο κ. Πολάκης δεν θα παρέμενε ούτε λεπτό

Με αφορμή την άγρια επίθεση που δέχθηκε, σήμερα το πρωί, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας CEPAL Θόδωρος Αθανασόπουλος

«Πριν από λίγη ώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης προέβη σε μια αδιανόητη ανάρτηση, με αφορμή την άγρια επίθεση που δέχθηκε, σήμερα το πρωί, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας CEPAL Θόδωρος Αθανασόπουλος. Η ανάρτηση αυτή δεν μαζεύεται, ούτε με το ετεροχρονισμένο υστερόγραφο που προσέθεσε», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Το "τέρας" της βίας, όσο και αν επιμένουν, δεν είμαστε διατεθειμένοι, ούτε ως πολιτεία, ούτε ως κοινωνία, να το συνηθίσουμε. Σε ένα κανονικό κόμμα ο κ. Πολάκης δεν θα παρέμενε ούτε λεπτό, αλλά στον ΣΥΡΙΖΑ τέτοιες συμπεριφορές είναι "ακόμα μία ημέρα στη δουλειά", ασχέτως αν αυτό κάνουν ότι δεν το βλέπουν όσοι οραματίζονται 'προοδευτική διακυβέρνηση' με τους εκπροσώπους της οπισθοδρόμησης και του τυφλού μίσους», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Καταλήγοντας ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε: «Σε κάθε περίπτωση, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει τους δράστες αυτής της φρικαλέας επίθεσης και θα τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη».