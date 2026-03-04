Λιμάνια: Τι έρχεται για Ελευσίνα, Λαύριο, Βόλο, Αλεξανδρούπολη, Πάτρα - Σε εξέλιξη συνολικός σχεδιασμός και master plans

Από το Υπερταμείο αναφέρουν ότι είναι σε εξέλιξη συνολικός σχεδιασμός για το βέλτιστο τρόπο αξιοποίησής του χαρτοφυλάκιο λιμένων και μαρίνων του Growthfund. Ο διαγωνισμός για Ελευσίνα, τι συμβαίνει με τους διαγωνισμούς και τα έργα σε άλλες υποδομές.

Η αξιοποίηση λιμένων της χώρας με πώληση πλειοψηφικού ποσοστού ή παραχωρήσεις – υποπαραχωρήσεις παραμένει σημαντική στόχευση του Υπερταμείου που, απορροφώντας το ΤΑΙΠΕΔ, έχει «πάρει» και την ιδιότητά του ως Αρχής Σχεδιασμού Λιμένων. Όπως ανέφερε χτες η διοίκηση του fund αλλά και προκύπτει από σχετική παρουσίαση, η ατζέντα περιλαμβάνει ενέργειες, και μάλιστα κάποιες σύντομα ή εντός του 2026, για τα λιμάνια σε Ελευσίνα, Λαύριο, Βόλο, Πάτρα κ.α., με τα στελέχη του να προωθούν τα master plans για τις υποδομές. Από το Υπερταμείο αναφέρουν ότι είναι σε εξέλιξη συνολικός σχεδιασμός για το βέλτιστο τρόπο αξιοποίησής του χαρτοφυλάκιο λιμένων και μαρίνων του Υπερταμείου/Growthfund.

Προ των πυλών η Ελευσίνα

Για το Λιμάνι Ελευσίνας, όπου όπως έχουμε αποκαλύψει έρχεται διαγωνισμός, και έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για συμβούλους, ο διαγωνισμός αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2026 και το μοντέλο αξιοποίησης θα είναι το ίδιο με την περίπτωση του εμπορικού λιμένα «Φίλιππος Β» της Καβάλας. Στους όρους του διαγωνισμού θα προβλέπεται ότι ο επενδυτής θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τυχόν όμορες εκτάσεις που έχει. Όπως ανέφερε ο κ. Σταμπουλίδης, μέσα στον Μάρτιο αναμένονται εξελίξεις, ο διαγωνισμός σχεδιάζεται και έρχεται ο α’ κύκλος – εκδήλωση ενδιαφέροντος, με το project να περιλαμβάνει και υποχρεωτικές επενδύσεις για τον ανάδοχο. Να αναφέρουμε ότι το λιμάνι της Ελευσίνας θεωρείται έργο υψηλής σημασίας για τη συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, καλύπτοντας ζητήματα ασφάλειας και ενέργειας, σε μια φάση διεθνούς ανταγωνισμού για την εκμετάλλευση τέτοιων υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας της Κίνας στην ευρύτερη περιοχή. Η υποδομή θα γίνει στη θέση Βλύχα της Ελευσίνας, με την τοποθεσία να διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, καθώς βρίσκεται μόλις 1,5 χλμ. από την εθνική οδό, κάτω από 5 χλμ. από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ενώ διαθέτει σιδηροδρομική σύνδεση και γειτνιάζει με το υπό διαμόρφωση Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο.

Οι διεργασίες

Γενικότερα πάντως, προχωρά η εκπόνηση business plans για τα λιμάνια Καβάλας, Κέρκυρας, Ραφήνας, Ελευσίνας και Πάτρας. Τα business plans ορίζουν συγκεκριμένους στόχους και εξειδικεύουν τις προτεραιότητες που περιγράφονται στα master plans. Τα master plans οριοθετούν ένα γενικότερο πλαίσιο για την ανάπτυξη των λιμένων. Για παράδειγμα, ένα master plan περιλαμβάνει τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν για την αναβάθμιση των λιμένων. Το business plan αναφέρει με σαφήνεια πότε πρέπει να ολοκληρωθούν οι επενδύσεις αυτές.

Όπως ειπώθηκε χτες, ο σχεδιασμός για τα λιμάνια είναι προς 2 κατευθύνσεις. Μέσω του κάθε master plan να επανατοποθετηθούν στον χάρτη και να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο, όπως και οι μαρίνες, ενώ, επιπρόσθετα, υπάρχουν επαφές με το υπ. Ναυτιλίας ώστε να ληφθούν μέτρα ώστε το Υπερταμείο (που έχει μεν μετοχικό ποσοστό στους Οργανισμούς Λιμένων αλλά δεν ασκεί αυτόν τον ουσιαστικό ρόλο) να αποκτήσει άλλες σχέσεις με τους Οργανισμούς (για τη λειτουργία τους, την αναβάθμισή τους, τα στρατηγικά πλάνα κ.α.), και στο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Μάλιστα, όπως εκτιμήθηκε, αναμένεται νομοθετική παρέμβαση ίσως και εντός Μαρτίου.

Οι άλλες υποδομές

Πέραν της Ελευσίνας, στο Υπερταμείο ευελπιστούν να «κλείσουν» τα δικαστικά μέτωπα με τις προσφυγές για τον Λιμένα Λαυρίου ανάμεσα στους συμμετέχοντες (η υπόθεση στο ΣτΕ μεταφέρθηκε για τέλος Μαρτίου) και να δοθούν προσφορές από την Άνοιξη, ενώ για την περίπτωση του Βόλου ωριμάζει το business plan, προχωρούν τα έργα αποκατάστασης ζημιών και εκβάθυνσης (έως Ιούνιο 2026, ολοκλήρωση έργων αναβάθμισης υποδομών ύψους 9,5 εκατ.), με το Συμβούλιο της Επικρατείας να καλείται να αποφανθεί επί της προσφυγής του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), ο οποίος ζητά την ακύρωση της απόφασης που «πάγωσε» τον διαγωνισμό παραχώρησης (με ανταγωνιστή την Goldair) στον οποίο αρχικά είχε επικρατήσει. Και εδώ στο fund εκτιμούν ότι θα έχουμε εξελίξεις, μένει να δούμε ποιες.

Για την Πάτρα αναφέρθηκε ότι «σηκώνει» ολιστική παρέμβαση, αν και με διακριτές μπίζνες, τόσο με την αξιοποίηση του λιμένα (εγκρίνεται το master plan) όσο και με το real estate, ήτοι την αξιοποίηση του ιστορικού ακινήτου της Πειραϊκής-Πατραϊκής.

Να θυμίσουμε ότι το Υπερταμείο προωθεί και διαγωνισμούς για ανάπτυξη κρουαζιέρας σε Πάτρα, Κατάκολο (εν αναμονή υποβολής δεσμευτικών προσφορών εντός Q2 2026), Καβάλα αλλά και τον διαγωνισμό για την κατασκευή της νέας μαρίνας «Patradise Mega Yacht» στο παλαιό λιμάνι της Πάτρας, που όμως κατέστη άγονος.

Σε σχετική παρουσίαση και όσον αφορά στον Λιμένα Αλεξανδρούπολης, σημειώνεται ότι έως ως τον Ιούνιο 2026 αναμένεται η ολοκλήρωση έργων αναβάθμισης υποδομών ύψους 20 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων: • Εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης, • Σύνδεσης της χερσαίας ζώνης με τη νέα Περιφερειακή Οδό, • Εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων φωτισμού.