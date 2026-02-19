Η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στον κόσμο δεν θέλει πλέον να φτιάχνει παγωτά

Η Nestle ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι βρίσκεται σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» για την πώληση των υπολειπόμενων δραστηριοτήτων παγωτού στη Froneri.

Η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων και ποτών στον κόσμο ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι βρίσκεται σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» για την πώληση των υπολειπόμενων δραστηριοτήτων παγωτού στη Froneri, καθώς ο νέος CEO της Nestle Φίλιπ Ναβρατίλ, στοχεύει να ενισχύσει τις πωλήσεις και να απλοποιήσει τις εκτεταμένες λειτουργίες της.

Το τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει brands όπως Häagen-Dazs και Drumstick, αποτιμάται σε λίγο λιγότερο από 1 δισ. ελβετικά φράγκα (1,3 δισ. δολ.). Η Nestle σχεδιάζει να πουλήσει τα brands στην Froneri φέτος, αλλά να παραμείνει στην κοινοπραξία που έχει ιδρύσει η Nestle με την PAI Partners, όπως αναφέρει το CNN.

Μετά την είδηση, η μετοχή της Nestle κερδίζει πάνω από 2% στα Χρηματιστήριο της Ζυρίχης.

Η Nestle δήλωσε ότι θα επικεντρωθεί στους τομείς του καφέ, της φροντίδας κατοικίδιων ζώων, και της διατροφής και των σνακ.

«Εστιάζουμε το χαρτοφυλάκιό μας σε τέσσερις τομείς, με καθοδηγητές τα ισχυρότερα brands μας», δήλωσε ο CEO σε ανακοίνωσή του.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους, τόνισε ότι οι έξι brands παγωτού Nestle ήταν μια «απόσπαση της προσοχής» από το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιό της, το οποίο περιλαμβάνει ανάμεσα στα άλλα δημητριακά, καφέ, ζαχαρώδη και κατεψυγμένα τρόφιμα.

«Κρατήσαμε αυτές τις έξι επιχειρήσεις επειδή πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να οδηγήσουμε την ανάπτυξη, ωστόσο δεν έχουν παγκόσμια κλίμακα», πρόσθεσε. «Δεν μπορούμε να οδηγήσουμε την ανάπτυξη με τον ίδιο τρόπο που μπορεί η Froneri».

Η Nestle δεν είναι η πρώτη μεγάλη εταιρεία καταναλωτικών αγαθών που εγκαταλείπει το παγωτό. Η Unilever αποσχίστηκε από τη μονάδα παγωτού τον Δεκέμβριο, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη επιχείρηση παγωτού στον κόσμο - την Magnum Ice Cream Company - επειδή ήθελε να επικεντρωθεί σε λιγότερα προϊόντα.

Στο πνεύμα της μείωσης των δραστηριοτήτων, η Nestle βρίσκεται ήδη στη διαδικασία περικοπής περίπου 16.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως, καθώς προσπαθεί να μειώσει το κόστος, μέσω αυτοματισμού και χρήσης τεχνητής νοημοσύνης.