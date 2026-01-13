Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 320.000 ιδίων μετοχών από 2/1 έως 12/1/2026

Πλέον η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 11.545.957 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,26% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι κατά την περίοδο από 02/01/2026 έως και 12/01/2026 απέκτησε συνολικά 320.000 κοινές μετοχές της Τράπεζας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €13,9370 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €4.459.833,00.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 11.545.957 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,26% του μετοχικού κεφαλαίου της.

