Walmart: Συνεργασία με την Alphabet για αγορές ενισχυμένες με ΑΙ στην πλατφόρμα Gemini της Google

Η τεχνητή νοημοσύνη διεισδύει ολοένα και περισσότερο στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών.

Η Walmart συνεργάζεται με την Alphabet για να προσφέρει αγορές ενισχυμένες με τεχνητή νοημοσύνη στην πλατφόρμα Gemini της Google — στο πλαίσιο της κούρσας του λιανεμπόρου να εφαρμόσει την τεχνολογία σε όλες τις δραστηριότητές του.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι πελάτες θα μπορούν να αγοράζουν προϊόντα μέσω του προγράμματος περιήγησης ή της εφαρμογής για κινητά του Gemini τους επόμενους μήνες, δήλωσε σε συνέντευξή του ο David Guggina, επικεφαλής του τομέα ηλεκτρονικού εμπορίου της Walmart στις ΗΠΑ. Η γκάμα θα περιλαμβάνει είδη ένδυσης, καταναλωτικά αγαθά, προϊόντα ψυχαγωγίας και τρόφιμα που είναι ήδη διαθέσιμα στη Walmart και στη Sam’s Club, ανέφερε. Οι πελάτες θα μπορούν να δημιουργούν ένα καλάθι αγορών και να ολοκληρώνουν την αγορά απευθείας στο Gemini, με τη Walmart να αναλαμβάνει τη διαχείριση των παραγγελιών.

«Ξεπερνάμε πλέον την εποχή της γραμμής αναζήτησης», δήλωσε ο Guggina. «Δεν συναντάμε απλώς τους ανθρώπους εκεί όπου ψωνίζουν - προβλέπουμε το πώς ζουν».

Οι πελάτες θα μπορούν να ζητούν από το Gemini συμβουλές και προτάσεις, όπως για παράδειγμα ποια παπούτσια για τρέξιμο συνιστώνται περισσότερο. Το Gemini θα απαντά με προτεινόμενα προϊόντα - συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πωλούνται στη Walmart και στη Sam’s Club, όπου αυτό είναι σχετικό - τα οποία θα μπορούν να αγοράζουν απευθείας.

Ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με αγορές θα μπορούν επίσης να οδηγούν σε προτάσεις προϊόντων. Το Gemini θα αξιολογεί την πρόθεση αγοράς των χρηστών - για παράδειγμα, μια ερώτηση σχετικά με το πώς αφαιρείται ένας λεκές από κρασί σε ένα χαλί θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνδέσμους για σχετικά προϊόντα που πωλούνται στη Walmart.

Φρέσκα, κατεψυγμένα και προϊόντα της αγοράς τρίτων (marketplace) δεν θα περιλαμβάνονται στην αρχική προσφορά, αν και η γκάμα θα επεκταθεί με την πάροδο του χρόνου.

Η τεχνητή νοημοσύνη διεισδύει ολοένα και περισσότερο στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών, καθώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν όλο και πιο συχνά την τεχνολογία για να ερευνούν προϊόντα ή να συγκρίνουν προσφορές. Οι μάρκες και οι λιανέμποροι δημιουργούν νέες συνεργασίες για να αξιοποιήσουν αυτήν την τάση - η Walmart συνεργάζεται επίσης με την OpenAI.

Η συμφωνία αυτή, η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα μέσω του ChatGPT, βρίσκεται «σε πολύ αρχικό στάδιο», σύμφωνα με τον Guggina. Πρόσθεσε ότι το λιανεμπόριο στοχεύει, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, να κάνει τις αγοραστικές εμπειρίες πιο απλές, πιο εξατομικευμένες και πιο προνοητικές.

Και άλλοι λιανέμποροι προχωρούν σε δικές τους συνεργασίες. Η Target Corp. συνεργάζεται με την OpenAI για να ενισχύσει την εμπειρία αγορών και να υποστηρίξει τους εργαζομένους της, με στόχο να «ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη σε ολόκληρη την επιχείρηση».

Η εταιρεία με έδρα το Bentonville του Αρκάνσας αύξησε το μερίδιο αγοράς της πέρυσι και ωφελήθηκε από την κλίμακά της, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν καλύτερες προσφορές. Παράλληλα, προωθεί την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα επίπεδα - από τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έως την ίδια την εμπειρία αγορών.