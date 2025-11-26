Η τράπεζα παρουσίασε στην ελληνική αγορά μια περιορισμένης παραγωγής χρυσή λίρα με ελληνικό ιδιόσημο «ΕΛ» – από το «ΕΛΛΑΣ» – προς τιμήν της Ελλάδος.

Σε μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει το εύρος και το βάθος της πολυετούς σύμπραξης μεταξύ του Βασιλικού Νομισματοκοπείου του Ηνωμένου Βασιλείου, «The Royal Mint» και της Πειραιώς, η τράπεζα παρουσίασε στην ελληνική αγορά μια περιορισμένης παραγωγής χρυσή λίρα με ελληνικό ιδιόσημο «ΕΛ» – από το «ΕΛΛΑΣ» – προς τιμήν της Ελλάδος.

Επιπλέον, για πρώτη φορά στα 500 χρόνια ιστορίας της χρυσής λίρας, το «The Royal Mint» παρείχε τη συγκατάθεση του για τα χάραξη διακριτικού ιδιόσημου («ΕΛ») που δεν σχετίζεται με το Ηνωμένο Βασίλειο. Μια εξέλιξη που υπογραμμίζει τη σημαίνουσα θέση της Τράπεζας Πειραιώς ως έναν από τους κορυφαίους θεσμικούς διανομείς χρυσών λιρών στην Ευρώπη και την κοινή πορεία που χαράζουν Βασιλικό Νομισματοκοπείο - Πειραιώς. Πορεία που ξεκίνησε το 2010 - η Πειραιώς από το 2005 δραστηριοποιείται στις αγοραπωλησίες χρυσών λιρών και ράβδων χρυσού - και επισημοποιήθηκε μέσω της σύμβασης αποκλειστικής συνεργασίας το 2015.

Λίρα Αγγλίας με ελληνική «ταυτότητα»

Το privy mark, ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα συμβολικό στοιχείο, χρησιμοποιείται σπάνια σε νομίσματα και συχνά σηματοδοτεί επετειακό ή μοναδικό χαρακτήρα. Στη διεθνή νομισματική κοινότητα θεωρείται ένδειξη σπανιότητας, γεγονός που ενισχύει τη ζήτηση και την αξία ενός νομίσματος. Στην εμπρόσθια όψη της επετειακής λίρας απεικονίζεται ο Βασιλιάς Κάρολος III, ενώ στην οπίσθια όψη ο έφιππος Άγιος Γεώργιος, συνδέοντας το νόμισμα με τη χριστιανική παράδοση.

Η παραγωγή των επετειακών νομισμάτων ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2025 σε χρυσό 22 καρατίων, με απόχρωση «rose gold», κράμα το οποίο χρησιμοποιείται για τελευταία φορά από το Royal Mint. Η ειδική έκδοση περιορίζεται σε 15.000 κομμάτια - νομίσματα και διατίθεται αποκλειστικά από την Τράπεζα Πειραιώς, μέσω των τριών σημείων εξυπηρέτησης πελατών για προϊόντα και υπηρεσίες χρυσού, Piraeus Gold.

Για την απόκτηση της χρυσής λίρας με το ανάγλυφο «ΕΛ» απαιτείται ύπαρξη καταθετικού λογαριασμού στην Πειραιώς, ενώ ο αριθμός των επιτρεπόμενων αγορών αντιστοιχεί στον αριθμό των (συν)δικαιούχων του λογαριασμού. Η τιμή έχει οριστεί στα 1.100 ευρώ – περιλαμβάνοντας premium περίπου 15% έναντι της απλής έκδοσης χρύσης λίρας – και συνοδεύεται από ειδική συσκευασία ασφαλείας (blister).

Ηγετική παρουσία Πειραιώς σε εγχώρια αγορά χρυσού

Σε ευρύτερο επίπεδο, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει σημαντικό μερίδιο στις αγοραπωλησίες χρυσών λιρών στην εγχώρια αγορά, ούσα άλλωστε και η μοναδική εμπορική τράπεζα στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται σε προϊόντα και υπηρεσίες χρυσού (χρυσές λίρες Αγγλίας και ράβδους χρυσού). Η τράπεζα διατηρεί ευρύτερα μια ισορροπημένη θέση μεταξύ αγοράς και πώλησης χρυσών λιρών, ενώ στην τρέχουσα περίοδο καταλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ως αγοραστής (60%) έναντι των πωλήσεων που πραγματοποιεί (40%).

Στην εγχώρια αγορά πραγματοποιούνται αγοραπωλησίες μέσω Πειραιώς και Τράπεζας της Ελλάδος της τάξεως των 200.000 τεμαχίων, με την εγχώρια συστημική τράπεζα να μεγενθύνει διαρκώς το μερίδιο της (ξεπερνά το 55% με 60%) περιορίζοντας παράλληλα το γκρίζο τμήμα της αγοράς. Να σημειωθεί πως η Πειραιώς αγοράζει χρυσές λίρες λιβανέζικης ή ιταλικής κοπής - περιέχουν μικρότερη περιεκτικότητα χρυσού - σε ελαφρώς χαμηλότερη τιμή έναντι της αγγλικής λίρας, τις οποίες εν συνεχεία οδηγεί σε ανακύκλωση στο Βασιλικό Νομισματοκοπείο.

Τέλος, οι χρυσές λίρες που κατέχουν ιδιώτες στην Ελλάδα εκτιμάται ότι αντιστοιχούν σε 2% - 3% των συνολικών καταθέσεων, δηλαδή περίπου σε 5 δισ. ευρώ.